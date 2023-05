67 000 000 de Français, dont 66 999 932 de Français qui voulaient voir Victor Wembanyama rester en France un petit peu plus longtemps. Le reste ? Les Choletais, éliminés par les Metropolitans dans un match à sens unique. Malheureusement pour eux, heureusement pour les autres, puisqu’on a évité un soulèvement venu tout droit du Maine-et-Loire.

Le Game 2 nous avait annoncé une fin de série bouillante, un storytelling hollywoodien avec le possible dernier match de Victor Wembanyama en France… face à un village d’irréductibles qui résistent encore et toujours à l’envahisseur. Résultat, le Game 3 a été tiède, trop tiède. Un gros écart en première mi-temps, et les Mets ont maîtrisé la suite des évènements. Revenu à 7 points dans le money time, Cholet y a cru sans trop y croire… comme nous. En feu mardi, Dominic Artis a mangé un bon retour de flammes (5/16 au tir, 2/8 derrière l’arc). Côté Wemby, c’est du solide mais pas forcément le glouton auquel on est habitué. 19 points, 9 rebonds, 2 contres pour 2 petites pertes de balle… t’abuses Victor.

Les Mets 92 se qualifient en demi !!!

RDV dès dimanche pour le choc face à l’ASVEL #GoMets92 #BetclicELITE pic.twitter.com/MgvcBm9cKW

— Boulogne-Levallois Metropolitans 92 (@Metropolitans92) May 25, 2023

Aucun parti pris, rien contre le Cholet Basket évidemment car on aime trop les patelins sans Wi-Fi, mais voir le futur numéro 1 de la Draft rester en France pour quelques semaines de plus, on n’est pas contre. Et on n’est pas les seuls, à voir le beau monde qui a assisté à la moisson de Neal Sako (Cholet) au rebond ce soir (15). En repérage de son futur adversaire au titre de Défenseur de l’Année (et observant également qu’un géant peut aussi dribbler ailleurs que sur son pied), Rudy Gobert était par exemple dans les tribunes de Marcel Cerdan, pas très loin du sourire fwanco-améwicain pwéféwé des Français Terry Tarpey et de… Salma Hayek. Puisqu’on vous dit que ce Wembanyama est un phénomène.

Rudy Gobert impressed by #NBADraft prospect Victor Wembanyama’s playmaking!

Watch live on the NBA App: https://t.co/0y0HUJbKNF pic.twitter.com/2u4t0i2izM

— NBA (@NBA) May 25, 2023

La prochaine étape pour Wemby et toute la bande ? Une demi-finale au meilleur des cinq matchs contre l’ASVEL. Tiens, comme on se retrouve. Quelques semaines après les propos du Président Parker qui n’était pas convaincu par la progression de Wemby depuis son départ, Totor aura sûrement à cœur de prouver que le retour en région parisienne en valait la peine. Un joli test pour les Mets 92 face au champion en titre, mais surtout l’opportunité de voir le V dans l’Hexagone pour trois matchs de plus… au minimum.

Dans l’efficacité plus que la productivité, Victor Wembanyama poursuit son petit bout de chemin sur les parquets de la Betclic Élite dans ces Playoffs. Après les adieux déchirants à Nanterre, le joueur des Spurs des Mets se dirige désormais vers le 6/9 pour checker les potos villeurbannais, et pourquoi pas continuer sa route vers un deuxième titre en deux ans.

This lefty post-hook from Wemby 🔥

Watch the #NBADraft prospect compete in the LNB Playoffs live on the NBA App: https://t.co/0y0HUJbKNF pic.twitter.com/kZKLIlxuKE

— NBA (@NBA) May 25, 2023

Wemby is a defensive cheat code.

Watch the #NBADraft prospect compete in the LNB Playoffs live on the NBA App: https://t.co/0y0HUJbKNF pic.twitter.com/HGTUo921mb

— NBA (@NBA) May 25, 2023