Il n’y a pas beaucoup de monde capable de prendre la lumière à Victor Wembanyama, mais un petit gars d’1m91 – avec le poignet en feu – l’a fait hier. Ce petit gars s’appelle Dominic Artis et vient de ramener Cholet à 1-1 dans la série de Playoffs face aux Mets 92 de notre Wemby national, en lâchant un énorme buzzer beater du parking.

Hier, Victor Wembanyama a joué son deuxième match de Playoffs sous les couleurs des Mets, et il avait l’occasion de clôturer la série pour tranquillement rejoindre les demies et y retrouver l’ASVEL, son ancien club. Oui mais non, parce qu’en face Dominic Artis a décidé de prendre littéralement feu dans les deux dernières minutes de ce match 2.

Deux premières bombes à 3-points pour garder son équipe en vie, avant que T.J. Campbell n’en lâche une pour égaliser à 80-80 à une trentaine de secondes de la sirène. En face, Boulogne-Levallois n’arrive pas à profiter de sa dernière possession, au plus grand plaisir d’un Artis dans une humeur Lillardesque. Driver ? Trop facile. Le meneur choletais préfère nous balancer une flèche depuis le centre-ville de Cholet pour arracher un match 3, tout ça devant les yeux de… Kyle Kuzma.

POUR L’HISTOIRE 😘#CBFAMILY pic.twitter.com/IdXKNPLegq

— Cholet Basket (@CB_officiel) May 23, 2023

De son côté, Victor a encore lâché de la stat malgré une adresse à 3-points en berne (1/5) et un petit paquet de pertes de balles (5). 23 points, 14 rebonds, 3 passes décisives, on commence à être habitué avec le bonhomme, et il va surtout falloir en profiter. Si on a encore un peu de temps avant de voir l’enfant de Nanterre s’envoler pour la Draft, il pourrait bien plus rapidement faire ses adieux à notre chère Betclic Elite. Car en cas de défaite demain soir à la maison lors du Game 3 décisif, Victor quittera la scène française pour de bon. À l’inverse, si victoire il y a, on est parti pour un rab de trois matchs minimum.

Loin d’être mauvais, le V n’a pas pu jouer les pompiers face à Dominic Artis en mode pyromane dans le money time ce mardi. La belle, c’est demain soir à 20h, et il va falloir y jeter un œil attentif. Entre un Wembanyama qui joue son avenir sur les parquets de l’Hexagone et une équipe de Cholet dans l’euphorie d’un buzzer comme on en voit rarement par chez nous, c’est frissons garantis.

#NBADraft prospect Victor Wembanyama put up 21 PTS and 14 REB in Game 2 against Cholet 💪 pic.twitter.com/SunT9kj9hS

— NBA (@NBA) May 23, 2023