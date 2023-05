Nikola Jokic est le genre de joueur à faire passer des nuits blanches à certains coaching staffs : comment arrêter le pivot serbe ? Quel est son secret ? Ne désespérez plus en levant la tête vers le ciel puisque la réponse est tout simplement sur ses chaussures.

Si le coach des Lakers Darvin Ham l’avait su plus tôt, il aurait sûrement délaissé l’analyse vidéo au profit des magazines de sneakers.

Il est vrai que cette saison, Nikola Jokic est encore meilleur que l’année dernière (et ça se voit un peu en Playoffs). Le serbe évolue à des niveaux astronomiques rarement atteints, notamment en matière d’efficacité au scoring, où le Joker a sorti l’une des meilleures campagnes individuelles de l’histoire. Alors comment expliquer cette nouvelle progression cette année ? Aucune idée, c’est pour ça qu’on va prétexter sans hésitation l’alliance qu’il porte à son panard depuis 2022 pour expliquer son niveau actuel :

A reminder that Nikola Jokic laces his wedding ring into his shoes during games 💍🫶 pic.twitter.com/qWOLpqHGQa

— Complex Sneakers (@ComplexSneakers) May 23, 2023

Ah l’amour… Cela fait maintenant dix ans que le Joker et sa femme Natalija Macesic forment un couple épanoui, trois ans qu’ils sont mariés et deux ans qu’ils ont eu leur première fille Ognjena. Une fois que l’on sait tout ça, on peut s’imaginer l’immensité des pouvoirs que cette bague peut contenir…

Quoi qu’il en soit pour Boston ou Miami, cette alliance devra figurer dans le scouting report pour destituer le serbe de sa magie : c’est le seul moyen d’espérer qu’il joue le basket de son physique. En tout cas, l’ajustement tactique de la rédaction est unanime : RAMENEZ-NOUS GÉRARD SUR LE PARQUET !

Est-ce que cette info pourrait ramener J.R. Smith dans la Grande Ligue ? Pas sûr… ou alors juste contre Denver. En tout cas si Jokic se met à enfiler les bagues sur ses chaussures, pas impossible d’entendre des “gling-gling” – même sur des replis défensifs de poids lourd – d’ici la fin de sa carrière. Imaginez si Bill Russell faisa… Non rien.