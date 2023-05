Interviewé par Kevin Garnett, Adam Silver est revenu sur l’évolution de la Ligue par rapport aux dernières décennies. Selon le boss de la NBA, le jeu était devenu trop physique dans les années 90. Les nostalgiques du “no blood no foul” risquent de bader.

Combien de fois ces dernières années on a pu entendre des anciens joueurs expliquer que le jeu d’avant était largement mieux ou alors que la Ligue était devenu soft avec le temps ? Trop de fautes sifflées, pas assez de jeu rugueux comme on en voyait dans le passé. Sans partir sur les Bad Boys, certains joueurs semblaient regretter la disparition de cette dimension physique du jeu des 90’s. Visiblement pas Adam Silver.

Interviewé par Kevin Garnett dans son émission KG Certified, le commissionner de la NBA ne regrette pas les gros duels de cette époque et il pense même que cela pouvait brider ou mettre en retrait les qualités de certains joueurs.

Adam Silver believes the NBA became too ‘physical’ in the 90s

(Via @shobasketball / h/t @RTNBA ) pic.twitter.com/Im6719HhZq

— NBACentral (@TheNBACentral) May 25, 2023

“À la fin des années 90, le jeu est devenu trop physique. Pour nos fans, le plaisir esthétique du jeu ne mettait plus l’accent sur les compétences particulières d’un joueur et était peut-être trop axé sur le physique, lorsqu’un joueur grand et fort pouvait entrer en jeu et empêcher un joueur incroyablement doué de faire ce qu’il voulait. Je pense à ce qu’un joueur plus petit comme Stephen Curry peut faire sur le terrain, je pense à sa capacité à tirer et à se déplacer dans la raquette. Si les gars pouvaient simplement le frapper et le mettre au sol, parce que c’était le cas dans la ligue, je ne pense pas que ce serait une meilleure version du basket-ball.”

Si le boss de la Ligue est donc satisfait de l’évolution du jeu, il entend aussi ceux qui veulent revenir à plus d’intensité et à un jeu plus physique. Selon ses dires, l’évolution des règles mises en place ces dernières années (notamment avec l’arbitrage) permet aussi de revenir à un basket plus dur et avec plus de contact.

“Je pense aussi que nous devons trouver le bon équilibre, car je sais que lorsque je suis assis dans les tribunes et que je parle à mes amis, ils veulent retrouver un peu plus de jeu physique. Je pense que les gens aiment voir une défense dure. Je ne pense pas que les gens aiment l’idée que les joueurs peuvent s’en sortir indemnes et que vous protégez vos joueurs vedettes. En fait, nous avons procédé à quelques changements cette saison, avec les moves “non-naturels” – les joueurs jouaient avec le système et trouvaient des moyens de transformer ces mouvements en fautes défensives. Nous avons donc réinitialisé le système cette année, ce qu’il faut faire pendant l’intersaison. Nous avons dit clairement à ces joueurs qu’ils n’obtiendraient plus de fautes de cette façon. Bien sûr, ces grands joueurs s’adaptent et trouvent d’autres moyens de marquer.”

Si Silver semble ouvert à l’idée d’avoir plus de contact dans le jeu, il semble improbable de revenir à la dimension physique des 90’s. Autant dire que ceux qui kiffaient se poser devant un Pistons – Bulls ou un Knicks – Heat il y a de cela trois décennies ne risquent pas de retrouver leur plat préféré avant un moment.

Source texte : Showtime Basketball / KG Certified