La NBA propose une règle pour éviter de siffler les shoots forcés : on ne vise personne mais un peu quand même

Adrian Wojnarowski a rapporté hier que la Ligue explorait l’élaboration d’une nouvelle règle pour éviter de siffler les shoots forcés et « non-naturels » que certains joueurs prennent pour obtenir des fautes. James Harden, Luka Doncic ou plus récemment Trae Young risquent de se sentir visés.

Si vous êtes un fan des Hawks, des Mavs ou anciennement des Rockets (pour la barbe), vous vous doutez un peu de quoi on parle ici. On parle des joueurs qui cherchent volontairement la faute pour shooter 10, 15 voire 20 lancers par match. L’idée n’est de changer totalement les règles concernant les coups de sifflet mais de cibler certaines fautes spécifiques selon le pape du scoop : celle où le joueur ayant dépassé le défenseur ralentit brusquement sa course pour prendre le contact sur le défenseur derrière lui. On pourrait appeler ça le stop and go d’une certaine façon. On pense également au célèbre moulinage de bras qu’on a pu voir tant et tant de fois. Le genre de coup de sifflet qui te fait t’arracher les cheveux quand tu dois défendre ton vis-à-vis. L’agacement n’a fait que monter et finalement, la NBA a décidé d’écouter toutes ces plaintes pour réfléchir à une réforme qui abolirait ce genre de pratiques. Une réunion aurait été prévu hier pour discuter de ce sujet. Cette faille dans le système des fautes, bien souvent raillée sur Twitter, avantagerait trop souvent les attaquants sur les défenseurs. Ralentissant le match, n’améliorant pas le spectacle et dénaturant un peu le jeu, l’utilisation abusive des « drawing fouls » aurait donc creusé sa propre tombe.

Sources: NBA’s Competition Committee met Monday to further explore rules changes to restrict unnatural motions on jump shots players use to draw fouls. NBA wants to limit players – including stars like Trae Young, James Harden – from leaning backwards and sideways to draw fouls. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 14, 2021

Dans ce sens, une vidéo explicative du potentiel changement de règle a été communiquée aux 30 General Managers de la Ligue pour évoquer le sujet. Le plan serait donc de voter la réforme lors de la réunion des « Gouvernants » NBA, composés des représentants de la Ligue et des propriétaires des franchises, pour acter le changement de règle dès la saison prochaine. Plus globalement, le Woj explique que la NBA songerait à diminuer le nombre de fautes sifflées au contact, ce qui est souvent considéré comme le privilège des stars. La Ligue espère pouvoir apporter ces changements dès le début de la Summer League, les jeunes joueurs pourront ainsi aborder le jeu tel qu’ils le découvriront en NBA. Difficile de savoir comment la nouvelle règle sera rédigée pour éviter ce genre de situation, doit-il y avoir la notion d’intentionnalité ou de préméditation dans la recherche de la faute ? Quelle flexibilité sera laissée à l’appréciation des arbitres pour gérer ces cas ? Dur à dire, mais la NBA travaille en interne pour régler ce problème. Face à un petit souci de règlement, nul doute que le board NBA saura s’entourer des meilleures plumes. Attentifs aux critiques et prêts à changer les règles en cas d’abus de jeu, Adam Silver et son board n’ont jamais hésité à faire disparaître les dérives lorsque celles-ci étaient évidentes. En espérant que l’évolution ira vers le meilleur et non vers le pire.

Il ne sera pas facile de régler ce petit problème de fautes en NBA, entre la difficulté pour rédiger une règle claire et objective et la volonté de changer cet aspect du jeu, il va falloir se retrousser les manches. Sans considérer que le game sera plus rugueux et dur pour autant, la possibilité de le rendre plus naturel et agréable à regarder est, comme toujours, une priorité.

Source texte : ESPN