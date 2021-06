NBA Playoffs 2021 : on fait le bilan des demi-finales après 4 matchs ! Apéro TrashTalk

Alors que les demi-finales des Playoffs battent leur plein, on a décidé de se poser cinq minutes (ou plutôt une heure et cinq minutes) afin de faire le point sur les différentes séries qui s’offrent à nous. Vous êtes chaud ? C’est l’heure de monter le son et de se mettre bien à l’aise.

Ici-même, le lien censé accompagner absolument toutes vos journées

Beaucoup de choses à se dire sur ces demi-finales de Conférence. Une série déjà bouclée avec brio par les Suns, trois autres sous haute tension au moment où nous écrivons ces lignes. Quid des deux séries à l’Est, plus indécises que jamais et dépendantes des blessures des uns et des autres ? Les Bucks semblent désormais avoir le momentum grâce à la blessure des stars adverses alors que Philly continue de grincer des dents à cause de l’état de forme de Joel Embiid. Vous l’aurez compris, l’infirmerie jouera peut-être un grand rôle dans le nom des finalistes de l’Est. Retour de l’autre côté du pays désormais où Kawhi Leonard et les Clippers apparaissent de plus en plus solides. Vont-ils retourner le Jazz après deux premiers matchs perdus (encore une fois) ? Qu’en est-il enfin des Suns, qui semblent l’équipe la plus en forme du moment, et qui peuvent déjà attendre tranquillement un adversaire qui sera probablement fatigué par un dur combat. L’heure de gloire pour Chris Paul et les siens ? Au pays des Cactus, on y croit fort.