Les Blazers prêts à échanger leur 3e choix et Anfernee Simons contre un ailier d’élite ?

La Loterie est passée, place aux premières spéculations quant à l’utilisation des différents choix attribués. Que vont faire les Blazers avec leur 3e choix ? On se posait la question il y a deux jours, une première piste est déjà évoquée.

L’impression constante que Portland tire toutes les pistes par les cheveux, afin d’entourer Damian Lillard dans ses dernières années de prime. Et c’est un peu bête. C’est un peu bête car le bonhomme aura 33 ans en juillet, et qu’un seul All-Star – si tant est qu’ils parviennent à en recruter un – ne suffira pas à passer plusieurs tours de Playoffs. Alors oui, si l’on pense équilibre du roster, il est urgent de recruter à l’aile, où Nassir Little et Kevin Knox n’ont absolument pas les épaules (le premier plus que le second, mais c’est light quand même). Ainsi, et selon John Hollinger pour The Athletic, les spéculations vont bon train à dire que « le 3e choix de la Draft 2023 et Anfernee Simons pourraient être utilisés afin d’obtenir un ailier d’élite ».

Qui, qui, qui ?

Aucun joueur n’est pour l’instant évoqué, mais on pense forcément à Jaylen Brown – sous contrat à Boston jusqu’à l’été 2024 – qui ne sait pas s’il souhaite s’engager sur le long terme avec les Celtics. Une piste qui ramènerait une âme défensive là où les Blazers ont terminé, cette saison, 28e au classement des meilleurs remparts de NBA. Mais il faudra plus qu’un 3e choix et Anfernee Simons pour convaincre les Celtics de lâcher un joueur importantissime – et surtout indispensable – dans leur quête de titre. T’enlèves Jaylen Brown d’un cinq, ça se remarque tout de suite, et franchement pas dans le bon sens.

