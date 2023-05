La cote de Bilal Coulibaly grimpe en flèche avant la Draft !

Cette saison, si Victor Wembanyama a attiré tout le petit peuple des Amériques à Levallois, Bilal Coulibaly s’est porté garant de l’inclusion. C’est-à-dire ? Quand seules quatorze franchises NBA pouvaient espérer tirer le first pick à la Loterie, les seize autres ont trouvé en Coulibaly une chouette raison de passer à Marcel-Cerdan. Et ça se sent sur les dernières projections.

Annoncé 40e au 5 février 2023, puis 38e, et aujourd’hui 22e dans le dernier mock draft 2023 d’ESPN.

En trois mois, Bilal Coulibaly a vu sa cote grimper en flèche, jusqu’à figurer parmi les très solides choix de premier tour. De ce fait – et sans grande surprise – le Français s’est officiellement déclaré candidat à la Draft NBA 2023. À force de zieuter en direction de Victor Wembanyama, l’intérêt porté par les franchises NBA à l’arrière de 18 ans est passé un peu sous les radars. Dans un dossier signé du Français Pascal Giberné pour Slam Online, on apprend la corrélation entre la venue de Brad Stevens au palais des sports Marcel-Cerdan de Levallois, début septembre, et la présence de… Bilal Coulibaly. Eh oui : désormais General Manager pour les Boston Celtics, Brad Stevens savait pertinemment que les segments de Victor Wembanyama n’étaient pas à la portée de son équipe, trop compétitive pour obtenir un choix de loterie. C’est donc pour Bilal Coulibaly – révélé trois semaines plus tôt lors d’un match d’exposition contre l’équipe de Bronny James – qu’il a quitté le Massachussetts.

Manque de bol, la Révélation de l’année 2023 dans le championnat de France s’est blessée en amont de la réception du Portel. Brad Stevens s’est donc déplacé pour assister à un match titanesque de Ibrahima Fall Faye. Ce n’était pas l’idée initiale, mais sur un malentendu… ouai non.

« J’étais tellement bouleversé. Et puis j’ai pensé que d’autres viendraient, cela m’a donné un coup de fouet. Je savais que je pouvais être la révélation de cette année dans le championnat de France. Dès que je mets les pieds sur le terrain, je suis à fond […] La NBA, c’est l’objectif principal. Avant c’était un rêve, maintenant c’est un objectif. » – Bilal Coulibaly, pour Slam Online.

Bien sûr que d’autres viendraient. « Après Stevens, une flopée de recruteurs et de dirigeants de la NBA ont assisté aux matches des moins de 21 ans, impatients de le voir jouer avec les pros », raconte le journaliste Pascal Giberné. Résultat de toute cette concentration de hype à Levallois, Bilal Coulibaly est annoncé 8e de la Draft 2024 par ESPN. Oui, de la Draft 2024. Un classement à prendre avec des pincettes donc, tant il reste du temps pour qu’il soit bouleversé. À titre de comparaison, la saison passée, ESPN sortait sa première projection de la Draft 2023. Dedans, Brandon Miller y était annoncé 23e de la cuvée. Il est aujourd’hui à la lutte avec Scoot Henderson pour être sélectionné en seconde position par les Charlotte Hornets.

Que doit faire Bilal Coulibaly ? Attendre et retirer son nom de la Draft 2023, au risque de perdre la lumière conférée par la présence de Victor Wembanyama à Levallois ? S’il reste une année supplémentaire en France, il devra y faire gonfler ses moyennes statistiques (5 points et 3.1 rebonds cette saison). Sinon, d’autres prospects NCAA – dopés aux highlights et à la Gatorade – lui grilleront la priorité. Et si Coulibaly choisit de laisser son nom dans l’urne et de tenter sa chance dès cet été en NBA… eh beh c’est un peu tôt. Sa palette technique demande encore un peu de vernissage (beaucoup) et il n’aura que 19 ans en juillet. Patience est mère de toutes les vertus ? Ne pas laisser passer le train ? Chacun se positionne en fonction de la maxime qu’il considère comme étant la plus sage. Ce “problème” n’en est heureusement pas un. Si l’on avait fait état de ce futur dilemme à Bilal Coulibaly en début de saison, nul doute qu’il aurait signé. Quelle saison.

