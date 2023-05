Après sa grosse blessure au genou il y a deux ans, Jamal Murray est en train de retrouver toutes ses capacités, lui qui réalise une pure campagne de Playoffs rappelant ses exploits de la bulle d’Orlando en 2020. Et avec ça, c’est également la confiance qui revient.

37 points dont 23 dans le quatrième quart-temps, tout ça pour donner un avantage de 2-0 aux Nuggets en Finales de Conférence Ouest. La dernière performance de Jamal Murray a marqué les esprits, et a confirmé son retour au premier plan.

Exceptionnel dans la bulle anti-COVID d’Orlando il y a trois ans, le meneur des Nuggets a traversé un long tunnel suite à sa rupture d’un ligament du genou en avril 2021, mais ce chapitre douloureux est en train de laisser place à un autre bien plus heureux. Ses stats sur les Playoffs 2023 ? 27,2 points de moyenne, 5,5 rebonds, 6,2 passes, 1,6 interception, le tout à 47% au tir dont 41% du parking et 92% depuis la ligne des lancers-francs. Des chiffres qui le placent dans le haut du panier en NBA.

“Je ne pense pas recevoir le respect que je mérite. Je suis meilleur que beaucoup de joueurs dans la ligue. À chaque fois que je vois des classements de joueurs, je me dis, ‘Mec, c’est fou’. Peut-être que c’est à cause de mon absence prolongée. Mais si on gagne le titre, cela va tout changer.” – Jamal Murray, via Andscape

Jamais élu All-Star dans sa carrière, et auteur d’un début de saison discret cette année avant de monter en puissance au fur et à mesure des mois, Jamal Murray a pour l’instant manqué de régularité (et donc de chance au vu de sa blessure) pour être considéré parmi l’élite. Et le fait qu’il évolue à Denver, pas le meilleur endroit en matière d’exposition et en plus dans l’ombre du monstre Nikola Jokic, n’arrange sans doute pas les choses pour lui.

Mais aujourd’hui, il est indiscutable que Murray évolue comme l’un des tout meilleurs joueurs de la ligue. C’est notamment pour cela que les Nuggets ne sont plus qu’à deux victoires des Finales NBA, Jamal apportant le soutien offensif qui manquait cruellement au Joker ces deux dernières saisons. Non seulement Murray réalise des cartons au scoring, mais il confirme qu’il est aussi l’un des joueurs les plus clutch du circuit (quatre matchs de Playoffs à minimum 20 points marqués dans le dernier quart, record sur les 25 dernières années), tout en réaffirmant son two-man game dévastateur avec Jokic.

“Il est clairement l’un des meilleurs arrières de la ligue. Il peut marquer des tirs difficiles en fin de match, aussi bien que n’importe qui. Il le montre en Playoffs. Les gens pensaient que la bulle était un coup de chance, mais je pense qu’il est meilleur aujourd’hui qu’en 2020. Il voit mieux le jeu. Je suis content pour lui.” – Son coéquipier Michael Porter Jr.

Plus proche que jamais de remporter la Conférence Ouest, Jamal Murray recevra forcément le respect qu’il estime mériter si les Nuggets terminent les Lakers dans les jours à venir.

Source texte : Andscape