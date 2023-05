La soirée des fans des Celtics n’a pas été la plus joyeuse du monde. Oui, une seconde défaite à la maison, on comprend que ça puisse faire désordre. Cependant, on espère que cette petite statistique aux allures historiques pour Jayson Tatum redonnera le sourire à certains. Il passe un joli palier pour rejoindre un duo bien lourd en matière de scoring.

Ah Jayson Tatum… Troisième pick de la Draft 2017 et un avenir bien tracé qu’on n’attendait peut-être pas aussi épique. Des Finales de Conférence Est en étant à peine rookie, Finales de Conférence qu’il réussit à remporter quatre ans plus tard sur le parquet de Miami. Le MVP des Playoffs sur la côte Atlantique avait même eu le droit en ce début de saison d’être au centre des discussions pour le titre de meilleur joueur de la saison régulière.

Cette nuit, lors du Game 2 sur son parquet contre le Heat, JT a ajouté une ligne supplémentaire à son palmarès : le gamin du Missouri est devenu le troisième joueur de l’histoire des Playoffs à atteindre les 2 100 points marqués avant ses 25 ans. Tout ça en scorant zéro panier dans le quatrième quart-temps sur les deux derniers matchs, bravo l’artiste (oui on est d’humeur taquine aujourd’hui).

Jayson Tatum is the 3rd player to score 2,100 points in the playoffs at age 25 or younger, joining Kobe Bryant (2,694) and Kevin Durant (2,109). pic.twitter.com/vlpS9yOVk0

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 20, 2023

Ah oui, il a aussi dépassé Kevin Durant, avec 2 123 points au total. Il atteint également le rang de son idole de toujours, le regretté Kobe Bryant. Deux références all-time au scoring, connues pour leur réussite à un âge si juvénile.

En rentrant dans ce cercle, on peut clairement dire que le garçon de St. Louis possède l’une des meilleures appétences à mettre des filoches au sein de sa génération, parmi les Luka, les Shai Gilgeous-Alexander, etc… Néanmoins, on estime que cet accomplissement ne pèse pas très lourd aujourd’hui aux yeux de Tatum, qui n’a pas réussi à empêcher un déficit de 0-2 pour ses Celtics face au Heat. Ses difficultés à peser dans les quatrièmes quart-temps de la série doivent le ronger à l’heure actuelle, et c’est à lui de réagir au plus vite pour prouver encore une fois qu’il a ce qu’il faut pour devenir un jour champion NBA.

Comme Kobe. Et comme KD.