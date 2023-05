Décisif cette nuit avec 25 points en sortie de banc, Caleb Martin a aidé Miami à prendre un avantage de 2-0 dans la série contre Boston. Le natif de Caroline du Nord fait partie de ces joueurs non draftés qui font aujourd’hui le bonheur de la franchise floridienne. Et les fans du Heat peuvent remercier… le rappeur J. Cole pour le coup.

Retour en août 2021.

Après deux saisons à Charlotte, Caleb Martin est coupé par les Hornets, qui ont besoin d’une place dans l’effectif pour signer l’agent libre Kelly Oubre Jr.. Caleb est forcément déçu, lui qui s’est battu pour se faire une petite place en NBA après avoir été boudé à la Draft deux années plus tôt. Déçu, mais surtout inquiet pour son avenir dans la Grande Ligue car il passe plus de quatre semaines cet été-là sans savoir s’il va pouvoir rebondir ailleurs.

Durant cette période d’incertitude, Caleb Martin s’entraîne aux côtés de son frère jumeau, Cody, qui est alors toujours sous contrat avec les Charlotte Hornets. L’un de leurs spots favoris pour réaliser leurs workouts ? Un gymnase privé appartenant au célèbre rappeur J. Cole, également originaire de Caroline du Nord comme les frangins Martin. Et lors de l’un de ces workouts, Cole est sur le côté, voyant Caleb sortir le grand jeu.

“Comment ce gars-là ne peut pas avoir de contrat en NBA ?” se demande J. Cole.

Le rappeur, basketteur très sérieux à ses heures perdues, affronte également Caleb Martin, qui lui met la misère. C’en est trop pour Cole, qui se donne comme mission de donner un coup de pouce au natif de Caroline du Nord.

“C’est mon gars. Même s’il a accompli beaucoup de choses, et qu’il a tellement d’autres choses à gérer, il se soucie de ses gars. Et c’est super qu’il me considère comme l’un de ses gars. Il connaissait ma situation, il m’a vu travailler tous les jours, et vous pouvez voir qu’il apprécie les mecs qui ne lâchent rien comme lui. Le fait qu’il m’ait tendu la main, c’est une bénédiction.” – Caleb Martin sur J. Cole, via le Charlotte Observer

C’est ainsi que l’influent rappeur contacte l’un de ses amis : Caron Butler, assistant coach au Miami Heat depuis 2020. Cole insiste pour que l’équipe floridienne lui donne une opportunité. Butler accepte, mais sans lui faire la moindre promesse. Caron ouvre les portes à Caleb pour un simple scrimmage d’été, dans lequel Martin va notamment montrer ses qualités de shooteur et de défenseur.

Ça y est, l’ailier a tapé dans l’œil d’une équipe NBA.

Le Heat est suffisamment impressionné pour le faire revenir le lendemain, histoire de confirmer que ce n’était pas qu’un one shot. Caleb Martin confirme.

Résultat, sous l’insistance de J. Cole et de l’agent de Caleb, le Heat finit par offrir un contrat two-way à Martin en septembre 2021. La suite ? On la connaît. Après quelques apparitions en G League, Caleb Martin s’impose comme un role player précieux dans le collectif de Miami, jusqu’à décrocher un vrai contrat en février 2022 puis une prolongation de 20 millions de dollars sur trois ans l’été dernier. Pas étonnant pour un mec qui aide le Heat à jouer les premiers rôles au sein de la Conférence Est.

“J. Cole savait que Caleb pouvait venir pour aider un candidat au titre, et ça c’est incroyable. Il savait que Caleb allait tout donner et jouer extrêmement dur, avec beaucoup de courage et de passion.” – Caron Butler, assistant au Miami Heat

Fast forward jusqu’au Game 2 de la nuit dernière à Boston.

Déjà important dans le magnifique parcours du Heat sur ces Playoffs 2023, Caleb Martin a peut-être sorti son meilleur match en carrière avec 25 points (record perso en Playoffs) à 11/16 au tir dont 3/7 à 3-points. Il a démontré toutes les qualités que J. Cole avait repérées deux années auparavant : un bon shoot extérieur, une capacité à pénétrer pour marquer de près, et cette intensité constante pour essayer de peser des deux côtés du terrain.

Alors même si Jimmy Butler prend logiquement une grande partie de la lumière au milieu du succès du Heat, Caleb Martin a également droit à son heure de gloire aujourd’hui.

Merci J. Cole !

