Vous l’avez certainement remarqué, TrashTalk a fait peau neuve ces derniers jours ! Après plusieurs mois de travail, et en ayant notamment pris en compte vos remarques ainsi que vos demandes, le nouveau site de TrashTalk est désormais en ligne. Allez, on se fait une petite présentation du coin pour lancer tout ça ?

Il y a quelques jours, nous vous avions offert une première preview.

Désormais, la bascule est faite !

Plusieurs années se sont écoulées sur l’ancien site de TrashTalk, avec des moments plus remarquables les uns que les autres. La dynastie des Warriors, le titre de LeBron en 2016, l’éclosion de Giannis et les Bucks, les exploits de l’équipe de France… c’est peu dire si on en aura lu des lignes sur la version old-school !

Si la fierté de voir cette belle maison chaque jour était présente au sein de notre équipe, nous savions aussi qu’il fallait rester à la pointe de la tech. Qu’il fallait vous offrir, à vous toutes et tous, un confort d’utilisation, de lecture et de navigation à la haute de votre passion. Autant d’heures passées à lire, autant les faire au maximum du confort n’est-ce pas ?

C’est donc collectivement, avec David et Julien à la barre, que ce projet de nouveau site a été mené et délivré en ce mois de mai 2023.

On va vous laisser l’explorer par vous-même, mais on s’est dit que ce serait pas mal – aussi – d’avoir un petit tour explicatif de la propriété !

# UNE TOUTE NOUVELLE NAVIGATION SUR MOBILE

Un mode “fil d’actu” : ce dernier va vous permettre d’accéder rapidement aux dernières infos ! Pratique pour celles et ceux qui veulent tout en un clin d’oeil.

: ce dernier va vous permettre d’accéder rapidement aux dernières infos ! Pratique pour celles et ceux qui veulent tout en un clin d’oeil. Un menu complet interactif : redirection vers toutes nos plateformes, entre Twitter, YouTube, Insta, Twitch et le Shop, en un clic tout est accessible !

: redirection vers toutes nos plateformes, entre Twitter, YouTube, Insta, Twitch et le Shop, en un clic tout est accessible ! Un panneau d’action intuitif : lorsque vous lisez un article, les boutons “précédent” et “suivant” vont vous changer la vie.

: lorsque vous lisez un article, les boutons “précédent” et “suivant” vont vous changer la vie. Un mode nuit / jour : pour le confort de chacun, on sait qu’ici certains préfèrent du fond blanc, d’autres du fond noir, donc le choix vous revient.

Notre objectif était de vous assurer un confort maximal sur votre téléphone, nous avons développé ces outils rien que pour vous.

La nouvelle charte graphique adoucit également la lecture, en intégrant plus joliment les éléments quotidiens du site de TrashTalk.

# LES PAGES ÉQUIPES, POUR TOUT SAVOIR SUR LES 30 FRANCHISES NBA !

Actualité : pour ne rien rater de votre équipe préférée.

: pour ne rien rater de votre équipe préférée. Info : pour tout ce qui concerne les maillots retirés, les titres remportés, et la salle dans laquelle l’équipe joue.

: pour tout ce qui concerne les maillots retirés, les titres remportés, et la salle dans laquelle l’équipe joue. Effectif : pour accéder aux joueurs de chaque franchise, taille, poids, date de naissance et pays s’il-vous-plait !

: pour accéder aux joueurs de chaque franchise, taille, poids, date de naissance et pays s’il-vous-plait ! Calendrier : pour ne rien louper du programme qui attend votre équipe chaque semaine.

: pour ne rien louper du programme qui attend votre équipe chaque semaine. Stats : pour avoir toutes les statistiques individuelles et collectives, au présent comme au passé !

C’est un des grands points forts du nouveau site de TrashTalk.

En terme de data, vous allez pouvoir retrouver tout ce qui se fait de mieux et de plus à jour en NBA.

Prenez les Knicks par exemple. Foncez sur leur page équipe, et vous saurez tout sur la mythique franchise de New York !

# LES PAGES STATISTIQUES, POUR NE LOUPER AUCUNE STAT IMPORTANTE !

Statistiques classiques : points, rebonds, passes, contres, interceptions, trois points… tout sera mis à jour régulièrement.

: points, rebonds, passes, contres, interceptions, trois points… tout sera mis à jour régulièrement. Statistiques passées : vous souhaitez connaître le meilleur marqueur NBA en 1975 ? Pas de problème, c’est possible !

: vous souhaitez connaître le meilleur marqueur NBA en 1975 ? Pas de problème, c’est possible ! Moyennes et totaux : quel que soit votre angle préféré, vous pourrez le retrouver sur les pages stats de TrashTalk.

Impossible de parler de NBA sans parler de stats, donc autant être au top sur ce sujet chaque jour.

Nous souhaitions vous offrir un mélange des meilleurs mondes, entre Basketball Reference et Statmuse, mais à notre sauce.

Et bien tout est désormais à votre disposition, avec des stats qui seront consultables pour le présent comme le passé H24.

# D’AUTRES SURPRISES À VENIR…!

Nous vous réservons d’autres fonctionnalités et développement, dans les mois prochains.

Des ajouts majeurs qui devraient encore plus améliorer vos visites quotidiennes, pour faire de l’expérience TrashTalk un délice constant.

Bien évidemment, nous sommes à votre écoute ! C’est ainsi que ce nouveau site est né. Si vous avez donc des remarques, des retours à nous faire, vous pouvez en nous écrivant directement ici.

Nous avons par exemple noté la police des titres, qui peut en gêner certains. Si nous pensons actuellement qu’il s’agit surtout d’un temps d’adaptation à une nouvelle charte graphique, nous restons aux aguets pour voir si cela affecte vraiment nos lecteurs et lectrices.

Ce qu’il vous reste à faire ? Vous balader sur ce site, en profiter pleinement, et passer vos meilleurs moments dessus. Ce qu’il nous reste à faire ? Vous dire merci, pour votre passion et votre patience, et pour ce projet que nous avons tenu pour vous ! Excellente lecture sur TrashTalk, à toutes et à tous.