NBA Trade Deadline 2024 : le replay du gros live TrashTalk !

Une soirée passée ensemble à vivre la trade deadline. Même s’il ne s’est pas passé autant que ce que l’on pouvait espérer, on a quand même vécu un bon gros moment sympathique ensemble. Et ça valait bien un replay.

Quelques petits transferts, un “gros” deal avec l’envoi de Gordon Hayward et surtout la libération d’Evan Fournier, envoyé à Detroit. Autant de moments forts de cette soirée décortiqués en live, avec l'(h)expertise du tiercé gagnant, Bastien, Alex et Simon. Des récaps toutes le demi-heures, des vannes et des analyses sur les gagnants et les perdants. Tain, Evan Fournier est libre. Allez, on se refait tout ça ensemble juste pour le plaisir.