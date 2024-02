Huitièmes de l’Ouest à l’heure de ces lignes, les Mavericks ont beaucoup bougé lors des dernières heures avant la trade deadline de jeudi soir. L’objectif était simple : renforcer le frontcourt. Objectif atteint, mais est-ce suffisant pour jouer les premiers rôles dans une Conférence Ouest sans pitié ?

Avant d’analyser plus en détails les chances de Dallas, revenons rapidement sur les deux transferts réalisés par les Mavericks ce jeudi soir.

Recrue numéro 1 : Daniel Gafford

Pour récupérer l’ancien pivot des Wizards, les Mavericks ont lâché :

Richaun Holmes, un premier tour de draft 2024 (aux Wizards via le Thunder) et un pick swap (en faveur du Thunder en 2028).

Les Mavericks ont utilisé le contrat de l’intérieur Richaun Holmes et du capital draft pour acquérir les services de Gafford, pivot de 25 ans qui tourne cette saison à 11 points (69% au tir), 8 rebonds, 2,2 contres et 1 interception par match en plus de 26 minutes. Dallas récupère là un intérieur capable de défendre et un bon protecteur de cercle. De l’autre côté du terrain, Gafford peut représenter une menace aérienne ainsi qu’un partenaire de pick and roll, ce qui devrait faire plaisir au maestro Luka Doncic.

Si Daniel Gafford est loin d’être le genre de joueur à pouvoir révolutionner une franchise (la preuve, les Wizards l’ont lâché alors qu’ils sont en reconstruction…), il peut par contre apporter de vrais services à une équipe ambitieuse comme Dallas.

Recrue numéro 2 : P.J. Washington

Pour récupérer l’ancien ailier-fort des Hornets (et deux choix de second tour de draft), les Mavericks ont lâché :

Grant Williams, Seth Curry, un choix de premier tour de Draft 2027 (protégé top 2).

Le projet Grant Williams n’a pas vraiment marché à Dallas, lui qui devait apporter de la dureté et de la défense sur le frontcourt des Mavericks. Résultat, la franchise texane l’a sacrifié pour P.J. Washington, qui séduit les Mavs à travers sa polyvalence. P.J. n’a pas connu une première partie de saison facile à Charlotte mais tournait encore à 15,7 points, 4,9 rebonds, 2,4 passes, 1,1 contre et quasiment 1 interception par match la saison dernière. Washington tourne également à 36% à 3-points en carrière.

Preuve supplémentaire de la valeur que possède P.J. Washington aux yeux des Mavs : ces derniers ont lâché en échange un choix de premier tour de draft, en plus du sniper Seth Curry. Cela fait beaucoup mais Dallas voulait vraiment l’ancien Frelon.

I’m a huge fan of PJ Washington to the Dallas Mavericks. Adds so much lineup flexibility and two-way skill. pic.twitter.com/Fz06QKGByM

— Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) February 8, 2024

Les Mavericks se renforcent, mais à quel point ?

Pour récapituler la soirée des Mavericks en se concentrant uniquement sur les joueurs échangés, Dallas a :

récupéré Daniel Gafford et P.J. Washington.

lâché Richaun Holmes, Grant Williams, Seth Curry.

Globalement, on peut dire sans sourciller que Dallas a renforcé son frontcourt. On aime bien Dwight Powell, Grant Williams ou Maxi Kleber mais fallait faire bouger les lignes. On rappelle que Dallas n’est que 22e à l’efficacité défensive cette saison. Insuffisant, même pour une équipe possédant Luka Doncic et Kyrie Irving sur son backcourt. L’arrivée de Daniel Gafford offre une vraie solution sur le poste de pivot derrière l’excellent rookie Dereck Lively II, tandis que P.J. Washington devrait pouvoir faire au moins aussi bien que Grant Williams.

L’un des gros points positifs pour Dallas dans l’histoire, c’est d’avoir réussi à conserver le prometteur Josh Green (arrière/ailier de 23 ans), ainsi que des joueurs comme Tim Hardaway Jr. et Derrick Jones Jr.. Au final, excepté le décevant Grant Williams, les Mavs n’ont pas lâché de joueurs majeurs de leur rotation. Cela explique pourquoi Dallas a dû sacrifier un choix de premier tour de draft, mais sur le court terme c’est une bonne affaire.

Dallas Mavericks depth chart:

PG – Luka – Hardy

SG – Irving – THJ – Exum

SF – JGreen – Derrick Jones

PF – PJ Washington – Kleber – Prosper

C – Lively II – Gafford – Powell

This team is SPECIAL 💯 pic.twitter.com/5sNWyvXCjm

— MavsMuse (@MavsMuse) February 8, 2024

De quoi rivaliser avec les meilleures équipes de l’Ouest dès les semaines à venir ?

Pas si vite.

Déjà, première chose : il faudra que les Mavericks évitent les blessures, eux qui ont pris l’habitude d’avoir l’infirmerie bien remplie cette année. Au complet, ce groupe peut faire mal voire très mal, mais encore faudrait-il qu’il le soit régulièrement. Et ça, c’est pas gagné.

Deuxième chose : la concurrence est de plus en plus hard à l’Ouest. Le Top 4 composé du Thunder, des Wolves, des Nuggets et des Clippers a une grosse longueur d’avance (7 matchs de retard pour Dallas), et ces équipes montrent une solidité ainsi qu’une régularité assez impressionnantes cette saison.

Avec ces deux transferts, les Mavericks veulent surtout maximiser leurs chances d’intégrer le Top 6 de l’Ouest pour se qualifier directement en Playoffs, eux qui ont raté le coche l’an passé. Dallas a actuellement deux matchs de retard sur Phoenix et la Nouvelle-Orléans, respectivement cinquième et sixième du classement. Ce serait déjà un succès d’éviter le play-in tournament, mais ensuite la marche semble encore un peu haute pour vraiment rivaliser avec les meilleurs.

On va garder un œil sur les Mavericks lors du marché du buyout, car là aussi il y a moyen de se renforcer. Le nom de Spencer Dinwiddie circule par exemple déjà à Dallas, entre autres. Au final, on peut dire que les Mavs ont fait ce qu’ils avaient à faire, reste à voir jusqu’où ça va les mener.