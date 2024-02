Jamais les derniers pour s’envoyer des piques sur le terrain, Damian Lillard et Patrick Beverley vont désormais évoluer sous le même maillot à Milwaukee. Alors, on met les rivalités de côté et on agit pour une cause commune dans la quête du titre les gars ?

Ils n’ont jamais évolué ensemble par le passé, et étant donné que ça va arriver dans les jours à venir, il va falloir faire cause commune en vue de l’objectif ultime que les Bucks se fixent depuis le début de saison. Toutefois, ce ne sera pas une mince affaire étant donné le passif existant entre les deux hommes en matière de trashtalking et de joutes verbales. Pat Bev a des différends avec pas mal de gars en NBA, mais c’est avec Dame qu’il va devoir cohabiter. On se souvient récemment de leur altercation à l’époque où ils évoluaient respectivement chez les Lakers et les Blazers. Alors que Lillard est sur la ligne des lancers, les échanges bien fleuris vont commencer à fuser.

Just a year ago, this interaction between Damian Lillard & Patrick Beverley happened😂:

Bev: “Soft a** n****, you ain’t about none of that”

Dame: “And I’ll beat your a**”

Now, they’re teammates in Milwaukee. pic.twitter.com/ZwX9sxMpVF

— LegendZ (@legendz_nba) February 8, 2024

“Putain de soft ! Tu n’est pas celui que tu penses être !” – Patrick Beverley “Je vais te botter le cul !” – Damian Lillard

Il faut dire que Beverley, véritable chien de garde, est souvent chargé de garder le meilleur meneur adverse, et face à Lillard, cela faisait souvent des étincelles. Patoche a souvent réussi à limiter Damien et il ne s’est pas moqué de son néo coéquipier qu’une fois. En 2020 dans la bulle d’Orlando, il avait célébré avec Marcus Morris des lancers-francs cruciaux ratés… depuis le banc. Et la dernière fois que Beverley l’a emporté face à Dame, il n’a pas manqué de le chambrer abondamment sur sa fameuse célébration de la montre.

Pat Bev and Marcus Morris’ reactions to Dame missing potential game-winning free throws 😅 pic.twitter.com/keEaBCQn3t

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 8, 2020

Patrick Beverley made sure to troll Damian Lillard after the Lakers came back from a 23-point halftime deficit to win 😂 pic.twitter.com/pnEf0SVb0m

— Complex Sports (@ComplexSports) January 23, 2023

C’était il y a à peine plus d’un an. Ce jour là, Damian Lillard et les Blazers ont gaspillé une avance de 25 points pour finalement s’incliner contre les Lakers, Patrick Beverley a alors mimé une montre cassée qu’il range immédiatement dans son futal, non sans envoyer quelques paroles probablement bien fleuries à l’encontre de son meilleur ennemi. Juste après ce match, il fera également du Patrick Beverley en conférence de presse, ce à quoi Dame D.O.L.L.A répondra évidemment.

Con man. Flip from above the rim https://t.co/EpKvfyY3VG

— Damian Lillard (@Dame_Lillard) January 23, 2023

“S’il avait fait un gros match, vous auriez dit que je ne peux pas défendre sur lui. Mais il a raté des shoots et vous dites que c’est “un jour sans”. Dites plutôt que j’ai fait du bon boulot sur lui, ce sera mieux.” – Patrick Beverley “Tu es une arnaque. Tu es Flip dans Above The Rim.” – Damian Lillard

Pour la petite anecdote, dans le film Above The Rim dont il est question ici (et dans lequel a notamment joué Tupac Shakur), Flip est un ancien basketteur devenu SDF et accro au crack joué par Bernie Mac. Alerte spoiler : dans le film, il est tué par Birdie (joué par Tupac) et Motaw. On a donc connu des comparaisons plus flatteuses pour Pat Bev.

Mais les deux joueurs semblent bien avoir compris les enjeux de cette nouvelle alliance et sont déterminés à enterrer la hache de guerre, à la manière de Kobe Bryant avec Ron Artest, lorsque ce dernier rejoint les Lakers à l’été 2009 pour remporter le titre quelques mois plus tard. Ou encore comme ce bon vieux Pat Bev l’a déjà fait avec Russell Westbrook lorsqu’ils portaient également le maillot Pourpre et Or. Patrick Beverley et Damian Lillard, conscients des qualités de chacun, se sont déjà appelés pour faire cause commune et avancer dans la même direction.

“Il apporte l’énergie et la défense dont on a besoin dans le périmètre. Il y a peu de joueurs qui se défoncent autant que lui chaque soir. On va bosser ensemble. Nos histoires passées ne doivent pas nous empêcher de gagner un titre.” – Damian Lillard “Je dois faire en sorte d’établir une bonne relation avec lui, c’est l’heure de gagner un championnat.” – Patrick Beverley

Sur le papier, les Bucks ont fait une sacrée opération, et ça pourrait bien l’être également sur le terrain. Surtout si Damian Lillard et Patrick Beverley parviennent à cohabiter ensemble dans le jeu. On pourrait bien assister à l’une des amitiés les plus rocambolesques de la NBA moderne.