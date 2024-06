Plus que quelques jours avant le début de la NBA Free Agency 2024. Comme chaque année chez TrashTalk, on prépare le grand bal en présentant les invités, à savoir les agent-libres qui vont agiter le marché cet été. On reste sur les extérieurs aujourd’hui avec notre sélection des meilleurs ailiers disponibles.

LeBron James (player option)

Stats 2023-24 : 25,7 points, 8,3 passes décisives, 7,3 rebonds, 1,3 interception, 54% au shoot, 41% à 3-points en 35 minutes.

Revoilà le King sur le marché et comme toujours, il sera désiré, malgré ses 39 ans. LeBron James devrait faire sauter sa player option dans les prochains jours pour aller chercher un deal sur plusieurs saisons, probablement le dernier de sa très longue et riche carrière. Du côté des Lakers, on prépare évidemment le tapis rouge avec un deal de 3 ans et 160 millions de dollars. L’arrivée sur le banc de son pote J.J. Redick est un signal supplémentaire pour une prolongation de James à L.A. Dans le cas contraire, d’autres équipes pourraient tenter un coup. Les Sixers, en quête d’une troisième star pour accompagner Joel Embiid et Tyrese Maxey, ont été mentionnés.

The Lakers are prepared to offer LeBron James a three-year, $160 million max contract, per @mcten.

This lucrative deal underscores the Lakers’ commitment to maintaining their championship aspirations with LeBron, who continues to be a pivotal player for the team’s success on and… pic.twitter.com/I0BoURNsUN

— BasketballNews.com (@basketbllnews) June 25, 2024

Paul George (player option)

Stats 2023-24 : 22,6 points, 5,2 rebonds, 3,5 passes, 1,5 interception, 47% au shoot, 41% à 3-points en 34 minutes.

Plus les jours passent, plus la prolongation de Paul George chez les Clippers parait compromise. Depuis des mois déjà, la franchise n’arrive pas à boucler un nouveau deal avec son ailier. Selon les quelques infos qui fuitent sur le dossier, PG serait un peu trop gourmand en dollars et les Voiliers n’auraient pas prévu de lui signer le deal qu’il espère récupérer. Face à ce blocage, d’autres scénarios voient le jour, et le souvent bien renseigné Marc Stein affirme que George pourrait finalement activer sa player option.. afin de demander un trade ! Le nom des Warriors (qui auront peut-être à remplacer Klay Thompson) et les Knicks (qui veulent offrir plus de soutien à Jalen Brunson) sont sortis du chapeau. Le Magic et les Pacers avaient précédemment été mentionnés comme des destinations potentielles.

According to @TheSteinLine there is a growing feeling around the NBA that Paul George opting into his contract and pursuing a trade is a realistic scenario.

The Warriors and Knicks could have interest. pic.twitter.com/hJ5uAWfCfU

— Joey Linn (@joeylinn_) June 24, 2024

DeMar DeRozan (agent-libre non restreint)

Stats 2023-24 : 24 points, 5,3 passes décisives, 4,3 rebonds, 1,1 interception, 48% au shoot, 33% à 3-points en 38 minutes.

L’heure du départ pour DeMar DeRozan du côté de Chicago ? Après avoir refusé une offre de prolongation de la part de sa franchise, l’ailier se pose des questions sur son futur. Doit-il prendre son gros chèque à Windy City dans un projet incapable de l’aider à gagner ou plutôt aller rejoindre un contender pour jouer le titre ? À 34 ans, le natif de Compton a prouvé qu’il en avait encore beaucoup sous le coude, avec comme toujours une panoplie complète à mi-distance et son lot de shoots clutch pour aller chercher quelques victoires dans une saison bien terne collectivement. Il se murmure que les Clippers gardent son nom en tête, au cas où Paul George filerait à la Free Agency. Un scoreur fiable comme DeRozan recevra des offres quoiqu’il arrive.

OG Anunoby (agent-libre non restreint)

Stats 2023-24 : 14,7 points, 2,1 passes décisives, 4,2 rebonds, 49% au shoot, 39% à 3-points en 35 minutes.

Transféré des Raptors aux Knicks en cours de saison, OG Anunoby a vite récupéré une étiquette de chouchou au Madison Square Garden. Fit parfait dans le système de Tom Thibodeau, Anunoby s’est parfaitement intégré à Big Apple et New York a réalisé un bilan de 20 victoires pour 3 défaites avec lui en tenue. Ses blessures en fin de saison et en Playoffs ont un peu gâché la fête mais le mariage Anunoby – Knicks semble parti pour durer. New York va évidemment tenter de conserver son précieux 3&D. Après avoir accepté un deal de 72 millions sur 4 ans en 2020, OG Anunoby risque de profiter de l’augmentation du Salary Cap pour négocier une belle augmentation. Selon les dernières infos, les Knicks voient toujours ce dossier comme une priorité, surtout avec l’arrivée cette nuit de Mikal Bridges.

“I expect Knicks to go to whatever lengths they need to retain OG Anunoby. They know what they gave up…Max from another team 4/$182m…Knicks max 5/$245m; so Knicks don’t have to offer him max…Situation rigged to help Knicks. I think it will”

— Fred Katz

Full Knicks pod 🎧 ⏬ https://t.co/rDCeyl9H2r pic.twitter.com/t5N7AEBjFT

— New York Basketball (@NBA_NewYork) June 24, 2024

Kelly Oubre Jr. (agent-libre non restreint)

Stats 2023-24 : 15,4 points, 5 rebonds, 44% au shoot, 31% à 3-points en 30 minutes.

Bien heureux de quitter les bas-fonds de l’Est à Charlotte, Kelly Oubre Jr. a trouvé son nid du côté de Philly. 4ème meilleur scoreur de l’équipe, Oubre a été un boost d’énergie bien précieux pour les Sixers, même si ses performances manquent parfois de régularité et que son shoot à longue distance n’est toujours pas fiable. Pour autant, Philly se verrait bien garder son ailier, qui pourrait néanmoins recevoir plusieurs offres de la part de franchises en quête de points. Après 5 clubs différents en 9 saisons, Oubre aura sans doute l’envie de chercher un peu de stabilité avec son futur contrat.

Mentions honorables : Derrick Jones Jr., Gordon Hayward, Taurean Prince, Saddiq Bey, Simone Fontecchio, Royce O’Neale, Doug McDermott, Cedi Osman, Jae Crowder

