J.J. Redick sur les doutes à propos de son inexpérience : “J’en ai rien à foutre”

Intronisé coach des Los Angeles Lakers, J.J. Redick a pu répondre aux questions des journalistes. De son inexpérience à LeBron James en passant par Dan Hurley, retour sur les premières déclas fortes du nouvel entraineur angelino.

“Je n’ai jamais été entraîneur en NBA auparavant. Je ne sais pas si vous avez entendu cela.”

Grand sourire aux lèvres, J.J. Redick a vite montré qu’il avait de l’humour pour sa première conférence de presse en tant que coach des Lakers. Le manque d’expérience de Redick en tant qu’entraineur, il n’a jamais coaché en NBA ni même en NCAA, a été pointé du doigt à plusieurs reprises durant le process de recrutement des Purple and Gold. Ils sont nombreux ceux qui doutent de la capacité de J.J. à réussir au sein d’une organisation aussi exigeante que celle des Lakers. Des doutes qui n’atteignent pas le moins du monde Redick, du moins selon ses mots. Des propos rapportés par ESPN.

“Je n’en ai vraiment rien à faire. Honnêtement, je veux entraîner les Lakers. Je veux entraîner l’équipe. Je ne veux pas me tromper. Je veux devenir un grand entraîneur en NBA. Et je veux gagner des titres. Et je veux que mes joueurs maximisent leur carrière. C’est tout ce qui m’intéresse”.

Si J.J. Redick a eu le poste, il n’était visiblement pas le premier choix des Lakers pour leur banc. Dan Hurley, coach de UConn, avait refusé un contrat des Lakers il y a deux semaines. Pour autant, cette étiquette de “plan B” ne dérange pas du tout Redick, qui a bien compris que son C.V. était moins prestigieux que celui du double champion NCAA.

“Pendant toute cette période, mon ego et mes sentiments n’ont jamais été blessés, de quelque manière que ce soit. Dan Hurley a été deux fois champion national à UConn. Je suis deux fois champion de la 55 Swish League avec des élèves de primaire. J’ai compris, vous savez ? J’ai compris.”

Dernier sujet et non des moindres, sa relation avec LeBron James. Les deux hommes ont coprésenté un podcast, ils sont proches et forcément cela fait un peu jaser de voir Redick débarquer aux Lakers. L’ancien sniper a néanmoins exclu toute communication entre lui et James durant le process de recrutement.

“Il ne m’a donné aucun conseil. LeBron et moi n’avons pas parlé du poste aux Lakers avant jeudi après-midi, environ 30 minutes après qu’on m’ait proposé le poste. Et c’était très intentionnel de notre part à tous les deux”.

Place désormais aux choses sérieuses pour J.J. Redick, qui va devoir prouver qu’il a les épaules pour coacher en NBA, surtout des Lakers qui rêvent comme chaque saison du titre NBA. À lui de montrer son génie sur le plan tactique et humain pour dissiper tous les doutes entourant son profil.

Source texte : ESPN