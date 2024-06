Zaccharie Risacher et Alex Sarr à l’Empire State Building, la hype avant la Draft !

Demain, c’est la Draft NBA, et les principaux prospects invités dans la Green Room sont arrivés à New York. Parmi eux, il y a évidemment nos Français Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr, qui se sont retrouvés au sommet de l’Empire State Building.

“On a joué trois ans de suite ensemble, et maintenant on est sur le toit de New York.”

À 380 mètres de hauteur, au-dessus de tout Manhattan, Zaccharie Risacher et Alex Sarr mesurent le chemin parcouru, juste avant d’atteindre leur rêve NBA. Sarr se souvient de ses duels avec Zacc en U13 du côté de Voiron, tandis que Risacher se remémore plutôt leur passé de coéquipiers au sein des sections jeunes de l’Equipe de France (médaille de bronze et d’argent à la Coupe du Monde en 2022 et 2023). Arborant tous les deux un grand sourire, ils ne peuvent qu’apprécier ce petit moment forcément pas comme les autres.

Alexandre Sarr et Zacharie Risacher à l’Empire State Building ! ❤️🇫🇷

(Le mailloooooooot) pic.twitter.com/NLOQVND2Sc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 24, 2024

From France to the top of the Empire State Building with draft prospects Alex Sarr & Zaccharie Risacher! 🇫🇷 🇺🇸

The 2024 #NBADraft presented by State Farm begins Wednesday at 8pm/et on ABC/ESPN! pic.twitter.com/68iXfkhAiR

— NBA Draft (@NBADraft) June 24, 2024

Ce mercredi, Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr seront tous les deux au Barclays Center de Brooklyn pour se faire drafter, potentiellement aux deux premières places. Malgré les incertitudes, Risacher est toujours favori pour être sélectionné en premier choix par les Hawks, tandis que Sarr est pressenti chez les Wizards en numéro 2.

Un an après la draft historique de Victor Wembanyama (premier Français sélectionné en premier choix), Risacher et Sarr pourrait devenir le premier duo d’internationaux à être choisis aux deux premières places de la Draft NBA.

Source texte : Twitter NBA Draft