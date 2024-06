Un petit mois nous sépare des Jeux olympiques de Paris 2024. L’évènement sportif d’une vie pour les amoureux du sport en France et la hype se fait chaque jour un peu plus grande. Il est l’heure pour TrashTalk d’enlever les œillères qui nous poussent chaque jour à nous concentrer sur le basket-ball et de s’intéresser à toutes les disciplines qui vont nous faire rêver cet été. Après les 50 français, voici les 30 stars internationales à suivre lors de cette olympiade !

Ndlr : les trente sportifs “présentés” ne sont pas forcément les plus gros noms où les plus grandes chances de médailles, nous n’avons pas la légitimité pour l’affirmer. Il s’agit simplement de personnes ayant fait brillé leurs disciplines d’une manière où d’une autre et qu’on a déjà hâte d’admirer à Paris cet été. Il n’y a pas d’ordre, que peu de logique, mais beaucoup de respect et d’amour. Et puis, si on a zappé quelqu’un, allez-y citez et criez on l’ajoutera !

LeBron James (Basket-ball)

LeBron James, contrairement à Kyo, a le droit à une dernière danse. Une extrêmement médiatique qui ne connaitra ni l’ombre, ni l’indifférence. Accompagné de Stephen Curry et Kevin Durant, le King a construit un roster extraordinaire avec Team USA, peut-être la meilleure équipe de l’histoire du sport. Malheureusement pour eux, ils vont devoir s’incliner contre Victor Wembanyama et une Equipe de France en fusion en finale… vraiment dommage.

Diana Taurasi (Basket-ball)

La légende va disputer ses sixièmes Jeux olympiques… et elle a remporté les cinq premiers. À 42 ans, elle est toujours extrêmement compétitive et ne vient pas en France pour porter les gourdes cet été. Shoot toujours soyeux, mentalité de gagnante intacte, elle voudra guider Team USA à une nouvelle breloque dorée qu’il sera très dur de leur soutirer. Si Caitlin Clark attire la curiosité en WNBA, Diana Taurasi impose le respect.

Mikkel Hansen (Handball)

Encore une légende de son sport qui dispute sa dernière compétition internationale. L’arrière gauche a une relation d’amour-haine avec la France puisqu’il y a brillé en tant que joueur du Paris-Saint-Germain, mais a perdu trop de fois contre la génération des Experts. Cela ne l’a pas empêché d’être régulièrement désigné comme le meilleur joueur du monde et de remporter les Jeux olympiques en 2016. Une dernière défaite contre les Bleus pour partir en beauté ?

Demi Vollering (Cyclisme)

S’il y en a bien une qui a profité de la retraite de l’ogresse Annemiek van Vleuten, c’est bien elle. À 27 ans, la Néerlandaise s’est définitivement imposée comme la patronne du peloton mondial. Gagnante des derniers Tour de France et d’Espagne, elle tentera d’aller chercher la première médaille olympique de sa carrière. Elle a prouvé en 2023 être à l’aise sur les courses d’un jour, avec des succès sur Liège-Bastogne-Liège, les Stade Bianche ou encore La Flèche Wallonne.

Gianmarco Tamberi (Saut en hauteur)

Notre chouchou. Si vous ne le connaissez pas, allez de suite regarder des compilations. Après avoir partagé sa médaille d’or (si si) lors des derniers Jeux olympiques, le fantasque italien à la barbe à moitié rasée s’est illustré lors des derniers championnats d’Europe. Alors qu’il avait déjà remporté le concours, il a fait semblant de se blesser après un saut pour finalement sortir des ressorts d’une chaussure qu’il avait caché pas loin de là où il s’est effondré. Note en TrashTalking, 150 000/10, hype pour cet été, au moins autant. Le showman ultime de ces Jeux olympiques.

🏃 #Roma2024 | 💥 DÉJÀ ASSURÉ DU TITRE, TAMBERI VA CHERCHER 2M34 !

🤣 Et l’Italien pranke le public avec une feinte de blessure : il enlève sa chaussure… qui était remplie de ressorts ! Quel crack !

📺 Le direct : https://t.co/314FsswFRG pic.twitter.com/gMSZIR9TtQ

— francetvsport (@francetvsport) June 11, 2024

Dominika Banevic (Breakdance)

La Lituanienne n’a que 17 ans, pourtant elle est déjà championne du monde, championne d’Europe et quatre fois championne de son pays. “B-Girl Nicka” comme elle est surnommée sait enflammer les planches comme personne et est peut-être la favorite pour la médaille d’or. Nous n’aurons pas la désobligeance de vous demander ce que vous faisiez à cet âge, car au fond, on sait que vous n’avez pas envie d’y réfléchir. Rendez-vous Place de la Concorde pour apercevoir l’ovni.

David Popovici (Natation)

Le Roumain de 19 ans s’était imposé comme le nouveau roi du 100 et 200m nage libre en 2022, mais la suite n’a pas été aussi glorieuse. Il a connu depuis des déceptions comme aux championnats du monde 2023 et a même perdu son record du monde de la course reine au profit de Pan Zhanle. Mais ces derniers temps, David revient bien et a nagé en 46 secondes et 88 centièmes pour se qualifier pour les Jeux olympiques. Pas de doute à avoir, il sera dans la lutte cet été et pourrait bien reprendre tout ce qui lui appartenait il y a encore 18 mois.

Shelly-Ann Fraser-Pryce (Sprint)

Celle qui a trop souvent été comparée à Usain Bolt dans sa carrière est toujours là. À 37 ans, elle fait encore partie du gratin du sprint mondial avec une médaille de bronze sur 100m lors des championnats du monde en 2023. La Jamaïcaine a déjà trois breloques olympiques dorées dans son palmarès, huit en tout et pourrait bien encore renforcer son palmarès lors de sa dernière olympiade. “Pocket Rocket” est une légende et compte bien laisser, une dernière fois, ses adversaires dans sa foulée, petite et tonique.

Filipe Toledo (Surf)

Après que Kelly Slater, la légende de la discipline, ait annoncé qu’il ne participerait pas aux Jeux olympiques, les regards se sont directement tournés vers Filipe Toledo. Le champion du monde 2022 et 2023 était le nouveau patron du surf, mais pour prendre soin de sa santé mentale, le Brésilien a décidé de ne pas participer au circuit international cette saison. En revanche, il n’a jamais annoncé renoncer aux Jeux olympiques pour lesquels il est qualifié. S’il participe, il sera intéressant de voir si, même à court de rythme, il peut se battre pour la médaille d’or.

Iga Swiatek (Tennis)

La numéro 1 mondiale semble intouchable sur terre battue. La Polonaise a remporté trois des quatre dernières éditions de Roland-Garros et semble chaque année un petit peu plus impressionnante Porte d’Auteuil. En 2024, elle a tremblé contre Naomi Osaka, mais lors de ses autres matchs, elle n’a perdu que 20 jeux, infligeant même un 6-0, 6-0 à Anastasia Potapova, pourtant membre du Top 40. Difficile d’imaginer une autre joueuse l’empêcher d’aller chercher une médaille d’or sur l’ocre parisien, mais Jean-Claude Dusse dirait à ses concurrentes d’oublier qu’elles n’ont aucune chance et que sur un malentendu, ça peut marcher.

Rory McIlroy (Golf)

En l’absence de Tiger Woods, Rory McIlroy est le plus gros nom sur le PGA Tour bien que Scottie Scheffler soit l’incontestable meilleur joueur du monde. Présent depuis 2007, il a presque tout gagné, mais lors de sa première apparition aux Jeux olympiques en 2021, il n’avait pas pu décrocher de médaille alors qu’il avait terminé, dans un premier temps, à égalité avec le troisième Pan Cheng-Tsung en manquant un dernier put à quelques centimètres près. Une déception qu’il aura l’occasion d’effacer à Paris en inscrivant son nom encore un peu plus dans l’histoire du golf.

Rory was this close to winning bronze at the #Olympics. Absolute pain. pic.twitter.com/2gojN3wank

— Rory McIlroy Tracker (@RMTracker) August 1, 2021

An Se-young (Badminton)

La Coréenne du Sud n’a que 22 ans et est déjà numéro 1 mondiale et championne du monde. Lors des derniers Jeux olympiques, elle n’était pas encore tout à fait prête et s’était inclinée dès les quarts de finale, un résultat plus ou moins satisfaisant à l’époque qui serait désormais une immense déception en 2024. An Se-young est une des rares athlètes de son pays à avoir l’opportunité de ramener la médaille d’or, ce qui veut dire encore plus de pression. Jusqu’ici dans sa carrière, elle a prouvé qu’elle savait la gérer.

Lasha Talakhadze (Haltérophilie)

Si vous ne le connaissez pas et que vous n’êtes pas heureux de voir son nom dans cette liste, nous vous invitons à aller lui dire en face. Le Géorgien est double champion olympique en titre et est capable de soulever plus de 265 kilos au dessus de sa tête. Ce qui fait tout de même beaucoup de raisons de le respecter. Il n’a pas été battu en championnat du monde ou d’Europe depuis 2015. En d’autres termes, il domine sa discipline de la tête et des (immenses) épaules.

Alexia Putellas (Football)

Contrairement à chez les hommes, les meilleures joueuses du football mondial vont participer à la compétition. Alexia Putellas, Ballon d’Or 2022 et 2023 a aidé l’Espagne à se qualifier plus tôt dans l’année en remportant la Ligue des Nations. La Roja sera une sérieuse prétendante au titre olympique à Paris et la numéro 11 du FC Barcelone n’y est pas pour rien. D’autant plus parce qu’elle sera accompagnée de sa coéquipière en club et Ballon d’Or 2024, Aitana Bonmati.

Eliud Kipchoge (Marathon)

La légende du marathon a vécu des derniers mois très compliqués après avoir été accusé sans preuve d’avoir une part de responsabilité dans l’accident de voiture qui a couté la vie à son concurrent Kelvin Kiptum. Victime de cyberharcèlement, sa préparation pour les Jeux olympiques de Paris a été tout sauf idéale. Mais à 39 ans, le Kenyan est toujours un des favoris pour remporter la médaille d’or à Paris, exploit réalisé en 2016 et en 2021. Il participera cet été à ses cinquièmes Jeux olympiques.

“Scientists said that humans would only be able to run the marathon under 2 hours in 2075, but I proved them wrong,” said Eliud Kipchoge. pic.twitter.com/AYdXm8rFqc

— Historic Vids (@historyinmemes) June 18, 2024

Isabell Werth (Equitation)

La doyenne de cette liste du haut de ses 54 ans, mais aussi peut-être le plus grand palmarès. L’Allemande compte sept médailles d’or olympique et cinq en argent, toutes obtenues dans les épreuves de dressage que ce soit par équipe ou individuel. En d’autres termes, elle pourrait mener n’importe quel cheval du monde à la baguette. Isabell a participé à ses premiers jeux en 1992, ce qui fait d’elle la seule sportive à partager des cérémonies d’ouverture avec la Dream Team et l’équipe de monstres de cette année. Rien que cette phrase mérite une nouvelle médaille d’or selon nous.

Tom Pidcock (VTT)

Contrairement à Mathieu Van der Poel, Tom Pidcock, aussi à l’aise sur route que sur la terre, a décidé de participer à l’épreuve de VTT de ces Jeux olympiques. Le champion du monde 2022 est le plus gros nom sur la liste de départ et visera assurément l’or à Paris. Le coureur de Ineos Grenadiers a déjà brillé dans l’Hexagone puisqu’il avait remporté une étape du Tour de France en 2022 et pas n’importe laquelle, celle de l’Alpe d’Huez. Quand on vous dit qu’il est complet…

Lee Kiefer (Escrime)

En 2021, elle est devenue la première américaine à remporter les Jeux olympiques au fleuret. Depuis, elle est devenue numéro 1 mondiale et leader de son pays en escrime. Lee Kiefer vient de Cleveland dans l’Ohio, et on le sait trop bien dans le basket-ball, c’est une terre de champions même si, selon Joakim Noah, c’est parce qu’ils ont rien d’autre à faire que de s’entraîner. Il ne sera néanmoins pas simple pour elle de doubler la mise cet été puisque lors des deux derniers championnats du monde, Lee a terminé sur le podium, mais pas sur la plus haute marche. La concurrence est rude.

Wang Chuqin (Tennis de Table)

Si le tennis de table français nous fait vibrer cette année avec les frères Lebrun et Simon Gauzy, le numéro 1 mondial est incontestable et semble encore un petit peu hors d’atteinte. Wang Chuqin est extraordinaire en 2024 et a remporté le Saudi Smash, un des plus grands événements de la saison en simple et en doubles. Sa domination a poussé les Chinois à ne pas sélectionner (en simple) Ma Long, quatrième joueur mondial et double champion olympique en titre pour Paris, rien que ça.

Katie Ledecky (Natation)

Il y a peu, un graphique montrant les 18 meilleurs performances de l’histoire du 1500 m a été dévoilé à la télévision américaine… et ces 18 performances ont été réalisées par Katie Ledecky. L’américaine est intouchable sur cette discipline ainsi que sur 800m, et est tout simplement l’une des meilleures nageuses de l’histoire si ce n’est LA. Elle s’est également déjà imposée aux Jeux olympiques sur 200 et 400m, alors vous pouvez comprendre l’ampleur du phénomène. Katie Ledecky repartira de Paris avec de l’or autour du coup, la seule question est de savoir combien de kilos.

Your once every 4 years reminder that Katie Ledecky is the most dominant athlete alive pic.twitter.com/DP3AYVxONx

— Barstool Sports (@barstoolsports) June 20, 2024

Jiri Prskavec (Canoë-Kayak)

Le kayakiste numéro 1 mondial et champion olympique en titre. Peut-être la plus grande chance de médaille d’or de la République-Tchèque en 2024. Jiri devra naviguer dans les eaux mouvementés du Stade Nautique de Vaires-Sur-Marnes cet été pour doubler la mise. Et même si la destination ne fait pas rêver sur le papier (tout le monde ne peut pas être en compétition à Châteauroux), il n’aura les yeux fixés que sur les portes, la ligne d’arrivée et les célébrations à Prague.

Momiji Nishiya (Skateboard)

En 2021, chez elle à Tokyo, Momiji Nishiya est devenue championne olympique alors qu’elle n’avait que 13 ans. Normalement cette information a suffi à vous choquer et on pourrait vous donner la recette de la ratatouille pendant quatre lignes que vous ne vous en rendriez pas compte. Sur un skateboard, la Japonaise est un OVNI et elle a également remporté les X Games en 2022. Deux ans plus tard, elle rêve de doublé olympique à un âge où je rêvais d’avoir des pommes dauphines au diner (c’est toujours le cas).

Noah Lyles (Sprint)

WORLD CHAMPION OF WHAT ? Bah de 100m. L’épreuve reine des Jeux olympiques a un nouveau favori et c’est d’ailleurs un peu le nôtre aussi. Déjà, il s’est qualifié pour Paris en sortant une carte Yu-Gi-Oh lors de chacune de ses présentations d’avant-course, ce qui nous a rappelé la primaire, les Pitchs et les parties de football avec des sacs en guise de poteaux. Mais surtout, depuis qu’il a dit leurs quatre vérités aux champions NBA et créé une polémique dans tous les Etats-Unis, on est obligé d’avoir un petit faible pour lui. On regarde encore en boucle la vidéo de cette conférence de presse mythique. Plus que ses propos, son intonation et son attitude sont légendaires alors quoi qu’il arrive cet été à Paris, Noah, merci pour tout. (Les Allemands sont les seuls champions du monde de basket-ball, pas les Boston Celtics).

“You know the thing that hurts me the most is that I have to watch the NBA Finals and they have ‘world champion’ on their head. World champion of what? The United States?”

—Noah Lyles on how hard it is to win a world title in track and field pic.twitter.com/rvb1np3KPb

— ESPN (@espn) August 27, 2023

Uta Abe (Judo)

En moins de 52 kilos, Uta Abe est la reine. Elle n’a que 23 ans pourtant elle est invaincue dans les grandes compétitions depuis 2018. Un palmarès qui se construit à la vitesse de celui de Teddy Riner et il paraît que pour une judoka c’est un sacré compliment. Les Japonais seront encore les principaux adversaires des Français sur les tatamis de Paris et la cheffe de file de l’équipe, c’est bien elle. En 2021, elle avait remporté le titre olympique le même jour que son frère Hifumi, une famille en or sans Christophe Dechavanne.

Mohamed Khalil Jendoubi (Taekwendo)

Dans son histoire olympique, la Tunisie n’a remporté des médailles d’or qu’en Athlétisme et en Natation, cela pourrait bien changer. Le combattant de 22 ans a remporté l’argent à Tokyo alors qu’il était à peine majeur. Depuis, une médaille de bronze aux championnats du monde, une victoire sur le Grand Prix de Taiyuan en 2023 et il se dresse désormais comme un des prétendants majeurs à la victoire. Une page d’histoire peut s’écrire sous les pieds de Mohamed Khalil Jendoubi.

Sarah Sjöström (Natation)

Ses Jeux olympiques 2021 avaient été gâchés par une fracture à l’épaule six mois avant la compétition. Elle n’avait pas pu se montrer sous son meilleur jour comme en 2016. La Suédoise est une des reines du sprint, que ce soit en papillon ou en nage libre. Réputée pour sa puissance extraordinaire dans l’eau, elle est encore capable de battre les toutes meilleures ; elle s’est d’ailleurs imposée sur 50m papillon lors des championnats du monde de Doha en février dernier.

Armand Duplantis (Saut à la perche)

Peut-être la plus grande star de ces Jeux olympiques ! Armand Duplantis ne joue pas dans la même cour que les autres athlètes de sa discipline, il ne joue même pas dans la même cour que les autres meilleurs perchistes de l’histoire. Concours après concours, il lutte avec ses propres records du monde et pousse toujours un peu plus haut la barre de l’irréel. Le Suédois pourrait être champion olympique à Paris, même s’il sautait avec un sac de scout sur le dos. Chacune de ses sorties est un régal pour les yeux, profitez en encore et encore.

Tijana Boskovic (Volley-ball)

Depuis des années, la Serbe est considérée comme une des meilleures joueuses de Volley-ball de la planète. Médaillée d’argent en 2016, de bronze en 2021, il ne lui reste plus qu’une breloque à aller chercher pour ponctuer son histoire magnifique avec les Jeux olympiques. La joueuse de Eczacıbaşı Vitra en Turquie (bien sûr, on a copié/collé le nom du club) mènera son équipe du haut de son mètre 94. Un gabarit utile pour envoyer des smashs plus violents que ceux de Pete Sampras.

Simone Biles (Gymnastique)

Lors des derniers Jeux olympiques, la plus grande gymnaste de tous les temps s’était ouverte sur ses problèmes de santé mentale et n’avait pas pu performer à son meilleur niveau. Elle viendra à Paris pour prendre sa revanche. L’Américaine de 27 ans (âge avancé pour une gymnaste) n’a rien perdu de sa souplesse et de son tonus et s’avancera dans la peau d’une prétendante à de nombreux titres cet été, elle qui en compte déjà quatre, et notamment celui du concours général. Une des étoiles de l’Amérique veut briller à nouveau et comme dirait un célèbre consultant, c’est, en tout cas, tout ce qu’on lui souhaite.

Rafael Nadal (Tennis)

Peut-être la dernière compétition du roi de la terre-battue et le scénario ne pourrait être plus beau. Les Jeux olympiques, compétition dans laquelle il compte deux médailles d’or, dans son jardin de Roland-Garros, écrin qui l’a vu triompher à 14 reprises. En plus du simple, il participera au double avec Carlos Alcaraz, celui qui est vu comme son successeur et qui a déjà remporté trois Grands-Chelems dont le dernier Roland-Garros. Donnez cette histoire à un bon réalisateur, il vous en fait un film de légende. Nous aurons la chance d’en être témoins à Paris.

BREAKING: Rafael Nadal and Carlos Alcaraz to play doubles together for Spain at the Paris Olympics 🇪🇸 pic.twitter.com/H9sclyplMS

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 12, 2024

À lire aussi :

À 100 jours des Jeux olympiques, 100 raisons d’être impatient

Paris 2024 : 50 sportifs français qui vont nous faire cliquer cet été