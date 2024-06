À 50 jours des Jeux olympiques de Paris 2024, l’excitation monte et les préparatifs commencent déjà. Si TrashTalk ne vous a pas habitué à s’aventurer dans l’omnisport, la quinzaine de cet été est l’événement d’une vie pour les amoureux du sport en France. Alors il est temps de quitter (avec parcimonie) les parquets et les sneakers afin de vous embarquer avec nous dans le magnifique paysage de l’olympisme tricolore. Voici 50 sportifs français qui vont nous faire lever de nos canapés cet été.

ndlr : les 50 sportifs “présentés” ne sont pas les cinquante meilleures chances de médaille. Ils ne sont même pas encore tous officiellement qualifiés et nous n’aurions, de toute manière pas la légitimité de l’affirmer. Il s’agit simplement d’un panel de Tricolores qui pour une raison ou une autre, font battre nos cœurs au rythme de leurs disciplines respectives. Il n’y a pas d’ordre, que peu de logique, mais beaucoup de respect et d’amour. Et puis, si on a zappé quelqu’un, allez-y citez et criez on l’ajoutera !

Victor Wembanyama (Basket-ball)

Comme pour tous les sports collectifs, nous soutiendrons bien sûr toute l’Équipe de France. Mais voir enfin l’Alien porter la tunique bleue dans une compétition officielle nous excite plus que de raison. Pour nous rendre heureux, il devra mettre la Team USA bien au fond de sa popoche … c’est tout.

Marine Johannès (Basket-ball)

Amenez les passes dans le dos et les tirs à 3-points sur un pied. La joueuse de l’ASVEL est l’une des plus spectaculaires au monde. Caitlin Clark, si elle est sélectionnée, ne sera pas la plus grande star de la compétition à nos yeux.

Jules Rambaut (Basket-ball 3*3)

Le mulet de Tony Vairelles et les shoots clutchs de Damian Lillard. Jules, nous suivrons tes larges épaules jusqu’au bout du monde si nous le devions.

Un tir pour l’éternité ? 💙✨

Jules Rambaut envoie la France en demi-finale du TQO de Debrecen 👏#3x3OQT | @EquipeFRA 🇫🇷 pic.twitter.com/uU2dRsvJ0k

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) May 19, 2024

Laëtitia Guapo (Basket-ball 3*3)

Mettre sa carrière dans une discipline sur pause pour aider l’Équipe de France à briller dans une autre. C’est le genre de dévouement qui mérite bien une breloque dorée autour des cervicales. L’ancienne cheffe d’orchestre du 5*5 sera à la baguette Place de la Concorde.

Oriane Bertone (Escalade)

Cette crack de 18 ans est franco-italienne et vit désormais sur l’Île de la Réunion, un parcours de vie de dingue en somme. Oriane est déjà vice-championne du Monde et a même remporté une étape de coupe du Monde de bloc. Non ça n’a rien à voir avec Dikembe Mutombo.

Romain Cannone (Escrime)

François Civil, dans les 3 mousquetaires, ne joue pas aussi bien de son épée que Romain dans la vraie vie. La première médaille d’or de l’Équipe de France en 2021 reste aujourd’hui encore une vive émotion. Ce jour là, l’escrimeur nous a touché au cœur.

Lisa Barbelin (Tir à l’arc)

En parlant de toucher au cœur, la numéro 11 mondiale de tir à l’arc en a fait sa spécialité. Et promis c’est la dernière transition téléphonée de la sorte. La championne d’Europe 2021 est la plus grande chance de médaille française dans cette compétition terriblement télégénique qui aura lieu sur l’esplanade des Invalides. De quoi faire grimper notre excitation en flèche.

Nikola Karabatic (Handball)

La légende du sport collectif français vient de prendre sa retraite en club devant les yeux émus de Novak Djokovic et Kristina Mladenovic. Des tennismans d’un niveau similaire si vous nous demandez. Dernier objectif : l’or à Paris, et ce serait tellement mérité.

Quelle magnifique soirée!

Une joie d’avoir été là pour célébrer l’immense personne et champion que tu es! 🐐

On est fiers de toi brate ❤️ @NKARABATIC pic.twitter.com/vlycb40XRV

— Kristina Mladenovic (@KikiMladenovic) June 1, 2024

Koumba Larroque (Lutte)

Sport mythique des Jeux olympiques qui n’a pas si souvent souri aux tricolores. Mais ça c’était avant l’arrivée de l’homonyme de Michèle, qui malgré un taux de participation moins élevé aux Enfoirés, constitue une bien plus grande chance de médaille. Koumba est devenue vice-championne du Monde dès l’âge de 20 ans.

Joan-Benjamin Gaba (Judo)

Peut-être pas le judoka, le plus en vue, mais il était dans mon lycée, ce qui en fait un indéboulonnable de cette liste. Si vous n’êtes pas content, parlez-en directement avec lui.

Marie-Josèphe Fègue (Halterophilie)

La native de Yaoundé est déjà triple championne d’Europe alors qu’elle n’a commencé à représenter le France qu’en 2022. L’haltérophile soulève le poids de nos espoirs, mais elle en a sans aucun doute les épaules.

Mélanie de Jesus dos Santos (Gymnastique)

1m52, 38 kilos, pas le genre de gabarit qu’on est habitué à traiter sur TrashTalk. Mais On est ravi de la faire car Mélanie a un talent extraordinaire. Polyvalente, elle pourrait briller au sol comme lors du concours général cet été. Elle avait participé à la finale de ce dernier à Tokyo, un véritable exploit.

Teddy Riner (Judo)

Vous vouliez un autre judoka ? Le voilà. Il paraît qu’il a fait deux-trois trucs pas trop mal pendant sa carrière… Le cauchemar des autres poids lourds est prêt à faire rêver une dernière fois la ville lumière. La fin d’une routine pour celui qui considéré par certains comme le meilleur sportif français de tous les temps.

🥉🥇🥇🥉… pic.twitter.com/UVhaWNiEv5

— Teddy Riner (@teddyriner) July 30, 2021

Marie Oteiza (Pentathlon Moderne)

Marie est une spécialiste d’escrime, de natation, d’équitation, de tir au pistolet et de course à pied, en gros on aimerait pas avoir à se battre contre elle. Championne d’Europe et du Monde, Marie pourrait mettre la lumière sur une discipline relativement méconnue en France.

Camille Lecointre et Jérémie Mion (Voile)

Première épreuve mixte dans l’histoire de la classe 470 aux Jeux olympiques et la France a de vrais chances de médailles, Camille en a d’ailleurs déjà eu deux dans sa carrière. Si vous êtes à Marseille cet été, vous pouvez déjà commencer vos pancartes.

Félix Lebrun (Tennis de Table)

Un de nos chouchous ! Génie de 17 ans prêt à montrer que l’avenir de la discipline appartient peut-être au vieux continent(al), malgré sa prise porte-plume.

Alexis Lebrun (Tennis de Table)

Faites copier-coller du paragraphe ci-dessus, ajoutez-y trois ans, 15 kilos de muscles et enlevez la prise porte-plume. On est également des immenses fans de Simon Gauzy, mais on est comme les Jeux olympiques, on a des quotas.

🇫🇷 VICE-CHAMPIONS DU MONDE 🤩

🥈 Félix Lebrun

🥈 Alexis Lebrun

🥈 Simon Gauzy

🥈 Jules Rolland

🥈 Lilian Bardet

Magnifique performance de nos Bleus aux Mondiaux de Ping par équipes 👏 pic.twitter.com/NHfMCdvmPc

— SPORTRICOLORE (@sportricolore) February 25, 2024

Wendie Renard (Football)

Wendie qui joue pour Hervé, ça nous met les poils. On aurait pu vous faire un paragraphe classique sur son jeu de tête extraordinaire sur les corners et c’est d’ailleurs … exactement ce qu’on a fait.

Charlotte Bonnet (Natation)

Dernières longueurs pour la capitaine de l’Équipe de France. Une carrière extraordinaire qui avait commencé par une médaille de bronze en 2012 alors qu’elle n’avait que 17 ans. 12 ans plus tard, Charlotte Bonnet a l’occasion de boucler la boucle de la plus belle des manières avec une deuxième breloque.

Hugo Boucheron et Matthieu Androdias (Aviron)

Une autre médaille d’or olympique qui nous a fait kiffer en 2021. Un sprint final extraordinaire qui ne s’était joué à rien et une émotion de folie à l’arrivée. Le temps de quelque minutes, tout le monde était fan d’aviron, et c’est bien ça la magie des Jeux olympiques. Bis Repetita cet été ?

Clépoatre Darleux (Handball)

Revenu dans la liste de l’Équipe de France après un temps d’absence, la gardienne de but au palmarès long comme le bras se fera un plaisir de défendre à nouveau la cage. Avec Cléopatre, rien ne rentre, sauf les breloques dans l’armoire. Les Handballeuses tricolores sont d’ailleurs championnes olympiques en titre.

Julien Épaillard (Équitation)

Julien, Evan (Fournier) s’excuse, il ne pensait pas ce qu’il disait sur l’Équitation en 2021, si ton canasson ne saute pas pour toi, nous le ferons. À 46 ans, il est le doyen de cette liste, mais après tout, George Eliot ne dit-il pas “qu’il n’est jamais trop tard pour devenir ce que nous aurions pu être”? Dans le cas du cavalier, c’est médaillé olympique.

🇫🇷 [#Tokyo2020]

– Journaliste de France TV : “La finale, ca sera les Etats-Unis, un sacré rendez-vous hein”

– Evan Fournier : “Faudra être là, et faudra pas changer pour mettre de l’équitation j’vous le dis”#TOUSENFINALE #FRASLO #Basketball pic.twitter.com/h91sBb26wB

— La Plume Libre (@LPLmedia) August 5, 2021

Althéa Laurin (Taekwondo)

Dans le monde du sport, il est important de fermer des bouches, Althéa le fait avec ses pieds. À 22 ans, elle est déjà championne du monde et médaillée olympique, rien que ça.

Vincent Luis (Triathlon)

La France n’a que trois places pour envoyer des triathlètes aux Jo malgré quatre hommes parmi les meilleurs au monde. Vincent Luis, le plus ancien, a ouvert la voie à ses cadets et c’est bien pour ça qu’on va le suivre cet été.

Pauline Ferrand-Prévot (VTT)

Championne du Monde de sept disciplines cyclistes différentes. Pauline Ferrand-Prévot sur un vélo c’est comme le Real Madrid en Ligue des Champions : ça gagne, quoi qu’il arrive.

Renaud Lavillenie (Athlétisme)

La légende de la perche mérite d’essuyer ses larmes de Rio et d’en faire couler d’autres, de bonheur à Paris. Armand Duplantis évolue seul sur sa planète, mais son idole, Renaud Lavillenie peut nous faire vivre un dernier frisson. Avec un ultime podium ?

Sara Balzer (Escrime)

La numéro 1 mondiale du sabre. Dire qu’elle va découper ses adversaires est une blague facile, mais c’est aussi un rêve profond. L’escrime est souvent une des disciplines qui rapporte le plus de médailles à la France et cette année, la tête de file est la Strasbourgeoise de 29 ans.

Alexis Jandard (Plongeon)

Pour nous, il a déjà gagné. Ce reportage avec la Fédération Française de la Lose après sa glissade devant Emmanuel Macron, on le montrera à nos petits-enfants. Quoi qu’il arrive cet été, Alexis, merci pour l’ensemble de ton œuvre.

Comment bien rater son plongeon ?

On est allé apprendre du meilleur 🤝 @AlexisJandard pic.twitter.com/iDiUTh5nt1

— Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) April 8, 2024

Caroline Garcia (Tennis)

Sur une terre-battue sèche, comme cela devrait être le cas à Roland-Garros en août, le jeu très agressif de l’ancienne quatrième joueuse mondiale pourrait être largement mis en valeur. Des aces et des retours à l’intérieur du court, ne clignez pas des yeux, vous risqueriez de manquer un coup gagnant de Caro.

Dany Dann (Breakdance)

De son vrai nom Danis Civil. La proximité de son pseudonyme avec celui du rappeur met en valeur l’importance de la culture hip-hop dans le Breakdance. Triple champion de France, Dany s’apprête à enflammer les planches de Paris. Sport moderne, athlète électrisant, le tout Place de la Concorde. Qui a des places? Je rachète !

Clarisse Agbégnénou (Judo)

Les larmes de la dernière porte-drapeau coulent encore sur nos joues. Un moment spécial sur les tatamis de Tokyo, au pays du Japon puisqu’elle était parvenue à se venger de Tina Trstenjak, qui l’avait battue cinq ans auparavant à Rio. Pourra t-elle doubler la mise cette année, sur le sol français ?

Antoine Dupont (Rugby à 7)

En faisant l’impasse sur le 6 Nations, Antoine Dupont a montré à quel point il s’investissait dans cet objectif olympique. Le meilleur joueur du Monde a encore fait briller Toulouse en Europe et voudra montrer qu’il domine également cette autre discipline. Tout ça après avoir aussi roulé sur la concurrence dans Mario Carte Bleu : la polyvalence à l’état pur.

Céline Boutier (Golf)

Elle ne drive pas comme Shai Gilgeous-Alexander, mais Par son talent, elle compte bien rentrer dans la compétition de plein fer et mettre ses adversaires dans le trou. La troisième joueuse mondiale arrive dans la capitale avec tous les voyants au green.

Vainqueure à quatre reprises cette saison, dont une fois en Majeur, la golfeuse tricolore Céline Boutier n’en finit plus de battre des records. Elle pourrait même devenir la première Française numéro 1 mondiale, un exploit qu’aucun bleu-blanc-rouge, hommes et femmes confondus,… pic.twitter.com/Bo7sLspo3i

— Jeux Olympiques (@jeuxolympiques) November 14, 2023

Jean Quiquampoix (Tir Sportif)

Lorsqu’il sort le fusil, ce n’est pas pour aiguiser des couteaux, mais pour repartir avec la victoire. Après le titre olympique en 2021, Jean Quiquampoix veut faire coup double cet été. Cerise sur le gâteau, la compétition aura lieu dans la plus belle ville française : Châteauroux.

Aurélien Giraud (Skateboard)

Il a remporté une compétition nationale à l’âge de 7 ans et en a désormais 19 de plus. Depuis cet exploit infantile, un titre aux championnats du Monde et des victoires en pagaille. Sport moderne, athlète électrisant, le tout Place de la Concorde. Qui a des places? Je rachète !

Cassandre Beaugrand (Triathlon)

Dans le Triathlon féminin français, moins d’homogénéité, mais une vraie tête d’affiche. Monstre en natation et en course à pied, les adversaires de la pensionnaire du club de Monaco auront intérêt à la décrocher en vélo, sous peine de voir la victoire leur passer sous le nez. Cassandre a été championne du Monde sur distance sprint en 2023.

Earvin Ngapeth (Volleyball)

Voir l’Équipe de France complètement alcoolisée sur le plateau de France 2 reste l’un des nos moments préférés de la dernière olympiade. En cas de nouvelle victoire, on veut bien être invités à l’After. La star de l’effectif est toujours l’immense réceptionneur-attaquant de 33 ans.

Mélina Robert-Michon (Athlétisme)

Elle va participer à ses septièmes Jeux olympiques. On répète. Elle va participer à ses septièmes Jeux olympiques. Légende de l’athlétisme, cauchemar des disquaires, Mélina Robert-Michon c’est peut-être le meilleur symbole de l’olympisme en France.

🇫🇷 𝟯𝟴𝗲 titre de championne de France pour Mélina Robert-Michon 🤩

Longévité hors-norme pour notre tricolore, invaincue depuis 2000 au lancer du disque 👏 pic.twitter.com/kJJdgrP3Yy

— SPORTRICOLORE (@sportricolore) July 31, 2023

Julian Alaphilippe (Cyclisme)

Le soleil de nos derniers mois de juillet a retrouvé des couleurs lors du dernier Giro en étant élu super combattif. Cet éternel attaquant va dévorer les 158 kilomètres de course pour tenter de repartir l’or autour du cou, mais pas comme Florent Manaudou. “Alaf” est synonyme de spectacle et cet été lui sera offerte, la plus belle des scènes.

Xuefei Qi (Badminton)

Le sport de raquettes dans lequel la France a le moins de chance sur le papier, mais Xuefei Qi a obtenu sa place pour les Jo avec brio. Être 45e mondial n’empêche pas de rêver, demandez à Monica Puig ! (Oui, on s’y connait un peu mieux en tennis).

Alexandre Lacazette (Football)

Le Général n’a pas souvent été dans les plans de Didier Deschamps, mais il est dans ceux de Thierry Henry. Numéro 9 de légende reconnaît numéro 9 de … très grande qualité. Calmez vous les Lyonnais. Alexandre n’a pas été dans le groupe champion du Monde en 2018, mais il est bien dans celui qui visera l’or à Paris.

Estelle Mossely (Boxe)

Le couple en or de Rio qu’elle formait avec Tony Yoka n’existe plus, mais le talent de la native de Créteil est encore bien présent. Elle pourrait devenir la deuxième boxeuse tricolore de l’histoire à décrocher deux médailles olympiques après Jérôme Thomas. un exploit que pourrait aussi réaliser Sofiane Oumiha cet été.

Anthony Jeanjean (BMX freestyle)

Rien que le nom de la discipline donne envie de la regarder. Anthony Jeanjean en est un triple champion d’Europe. Pour le Biterrois de 26 ans, il est désormais plus que jamais l’heure de conquérir le Monde via l’Olympe.

Marjorie Delassus (Canoë-Kayak)

La légende Tony Estanguet cherche des successeurs après le zéro pointé de la discipline au tableau des médailles en 2021. Une habitude qui ne doit pas s’installer, et Marjorie, 4e à Tokyo à la surprise générale, y veillera de près.

Kevin Mayer (Athlétisme)

Le décathlonien recordman du Monde n’est pas encore qualifié pour les Jeux olympiques. Il est pourtant toujours le plus gros nom de l’athlétisme français, et une vraie chance de médaille si jamais il parvenait à réussir les minimas. En plus il aime le basket et c’est peut-être un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup.

Merci @montpellier_ pour cette belle fête 🔥

Ya pas a dire, les JO ont vraiment une saveur particulière… amenez vos enfants voir ce parcours de la flamme, ce sont des moments historiques inoubliables.

Le sport est magnifique mais il est sublimé par l’esprit olympique 😍 pic.twitter.com/pvPcCCNHFw

— Kevin MAYER (@mayer_deca) May 14, 2024

Thomas Vernoux (Water-Polo)

Des reportages sont sortis et le qualifient de meilleur joueur du Monde. Nous on y connait rien, mais on a envie de le croire. Vas-y Thomas, prouve le nous cet été. Le water-polo n’a pas apporté la moindre médaille depuis 1924, ça tombe bien, c’était déjà à Paris.

Mathilde Gros (Cyclisme sur piste)

Le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines pourrait bien voir plus de victoires que celui de Marseille en 2024. Oui c’est parfaitement gratuit. Mathilde Gros est devenu championne du monde de vitesse individuelle en 2022 et ne ferait donc pas de mal sur le côté à l’OM.

Samir Aït Said (Gymnastique)

Blessé juste avant Londres en 2012, victime d’une fracture terrible à Rio en 2016, 4e à Tokyo en 2021, Samir Aït Saïd est un extraordinaire exemple de résilience. Suspendu à ses anneaux, il peut, à 34 ans, à nouveau nourrir des rêves de médaille olympique.

Vahiné Fierro (Surf)

Pendant que tout le monde se battra dans le métro parisien, la “reine de Teahupo’o” vivra son rêve sur les plages de Tahiti. Déjà gagnante d’une étape des championnats du Monde sur l’île de Polynésie Française en 2024, qui de mieux que Vahiné Fierro pour nous prendre dans le rouleau de ses émotions ?

Léon Marchand (Natation)

On a dit qu’il n’y avait pas d’ordre, mais on a quand même fait un petit peu exprès de le garder pour la fin. La sensation de la natation française va faire faux bond aux bassins NCAA pour conquérir l’Olympe cet été. Celui qui est souvent décrit comme le successeur de Michael Phelps est tellement fort que l’organisation a changé son programme afin qu’il puisse avoir des chances de ramener encore plus de médailles. La poule aux œufs d’or du sport Français à Paris s’appellera surement Léon Marchand.

Michael Phelps célèbre le Français Léon Marchand, qui a battu son record du monde du 400 mètres 🏊‍♂️

Commentateur pour la télé américaine, l’athlète le plus médaillé des JO s’est enthousiasmé de voir le prodige de 21 ans faire tomber son record. pic.twitter.com/iykdTLILJA

— Views (@viewsfrance) July 24, 2023

