Kyrie Irving signe son père Drederick chez ANTA Sports

En marge de ses exploits sur les parquets, Kyrie Irving réalise aussi des choses inédites en dehors. Nouveau visage d’ANTA Sports, Uncle Drew vient de signer son père Drederick au sein de l’équipementier.

Quand Kyrie Irving a signé un contrat de cinq ans avec ANTA en juillet 2023, il n’est pas devenu seulement le nouveau visage de la marque chinoise. Il est devenu aussi chef de création chez ANTA, avec le pouvoir de recruter les collaborateurs/athlètes qu’il souhaite.

Ce pouvoir, il vient de l’utiliser pour signer son papa Drederick Irving, qui aura droit à sa propre chaussure signature. C’est tout simplement une première.

Selon Shams Charania de The Athletic, la chaussure du père Irving sortira en septembre prochain.

Drederick played at Boston University and professionally in Australia. Kyrie signed his dad to an endorsement deal — and the Drederick Irving's will release in Foot Locker stores in September, an industry source said. https://t.co/5fwNWfXOAP

Après la fin de son partenariat avec Nike fin 2022 suite à une succession de controverses, Kyrie Irving semble avoir trouvé une nouvelle famille avec ANTA Sports. À tel point qu’il a décidé d’y intégrer un membre de sa… propre famille.

