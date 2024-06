Nikola Topic souffre d’une rupture partielle d’un ligament du genou

Actuellement à Trévise avec d’autres prospects internationaux dans le cadre du NBA Draft Combine, le prospect Nikola Topic a passé des examens suite à sa blessure au genou fin avril. Les résultats ont révélé une rupture partielle d’un ligament du genou gauche.

La nouvelle a été annoncée par son agent à Jonathan Givony d’ESPN.

🚨 Nikola Topic has a partially torn ACL, per @DraftExpress.

The Serbian guard is a projected top-10 pick in this year's NBA Draft. pic.twitter.com/BeorTPkIMz

— ClutchPoints (@ClutchPoints) June 5, 2024

Blessé au genou gauche à deux reprises, une fois en janvier et une autre fin avril, Nikola Topic semblait avoir évité le pire. Cela parlait plutôt à la mi-mai d’une entorse du genou et il aurait dû être opérationnel pour les activités du Combine à Trévise en ce début du mois de juin. Mais les examens réalisés en Italie ont donc révélé une rupture partielle d’un ligament croisé. Selon ESPN, Topic va aller aux États-Unis où il pourrait potentiellement se faire opérer.

Profil Draft NBA 2024 – Nikola Topic

Considéré comme l’un des prospects du Top 10 de la Draft NBA (voire Top 5), Nikola Topic connaît là un vrai coup d’arrêt alors qu’il s’apprête à faire le grand saut dans la Ligue US. Est-ce que la révélation de cette grosse blessure impactera sa place à la Draft ? Réponse lors de la grande cérémonie de fin juin.

__________

Source texte : ESPN

Raznatovic told ESPN he does not expect the injury to have a major impact on Topic's draft stock due to his youth and initial feedback from US doctors who have reviewed his MRIs.

"The doctors who checked the stability of the knee confirmed that is in excellent shape." https://t.co/ejyq7klLBt

— Jonathan Givony (@DraftExpress) June 5, 2024