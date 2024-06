Actuellement dans une phase de transition, le Utah Jazz a dévoilé de nouveaux maillots aujourd’hui. Des maillots qui rappellent l’époque dorée du duo John Stockton – Karl Malone.

Le violet, le blanc, une touche de bleu ciel, et les montagnes.

C’est un mélange qui a fait ses preuves dans l’Utah, et la franchise du Jazz a décidé de revenir aux valeurs sûres tout en y ajoutant une touche de modernité.

Le résultat ? Il est plutôt kiffant.

The most courts per capita in the nation ✔️

The largest youth program in the league ✔️

85% of the population near the mountains ✔️

Utah is Mountain Basketball 🏔️🏀#TakeNote pic.twitter.com/awR1WsUee0

— Utah Jazz (@utahjazz) June 5, 2024

The Utah Jazz unveil new jerseys for next season 🔥🗻 pic.twitter.com/WDVKhHXhpl

— Ball Don’t Lie (@Balldontlie) June 5, 2024

INBOX — Utah Jazz unveils new uniforms and branding, emphasizing the mountains with a touch of retro.

These jerseys will slowly rollout over the next few seasons. pic.twitter.com/RUVT5NGvlv

— Herb Scribner (@HerbScribner) June 5, 2024

The Utah Jazz unveiled new jerseys. The seasons when the new uniforms will be used are listed below. pic.twitter.com/0JKgNxhnoC

— Michael Scotto (@MikeAScotto) June 5, 2024

D’après ESPN, les nouveaux maillots ne seront pas prêts pour le début de la saison NBA 2024-25, et Utah gardera donc ses jerseys actuels encore un petit moment. C’est véritablement à partir de la saison 2025-26 que le Jazz pourra pleinement arborer ses nouvelles tuniques.

L’objectif est clair à Utah : s’inspirer des meilleures années de la franchise en revenant au même style que celui porté par John Stockton et Karl Malone durant la fin des années 1990, quand le Jazz a participé deux fois aux Finales NBA. Ces dernières saisons, la franchise avait déjà ressorti ponctuellement les maillots de cette période glorieuse, et les fans d’Utah avaient bien kiffé. Alors le Jazz a décidé d’aller jusqu’au bout du délire.

Reste à voir désormais si ses nouveaux maillots s’accompagneront du même succès qu’à l’époque sur les parquets. Pour ça, y’a du boulot.