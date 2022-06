Après une saison ratée, pas mal de choses risquent de changer dans l’Utah. En attendant les éventuels mouvements de joueurs, le Jazz vient de dévoiler ses maillots pour les prochaines saisons. Changement de cap complet concernant l’identité visuelle, avec comme inspiration les glorieuses années d’une franchise qui va chercher à se relancer.

Alors que le coach Quin Snyder a déjà été invité à faire ses valises et que plusieurs joueurs (dont Rudy Gobert) pourraient être sur la sellette cet été, le Jazz semble vouloir tourner la page après une saison difficile. Et pour repartir sur de bonnes bases, Utah a décidé de revoir son identité visuelle. Dans une vidéo de deux minutes diffusées sur ses réseaux sociaux, la franchise introduit le shoot légendaire de John Stockton en 97 qui envoyait le Jazz en Finales NBA. Pourquoi cette action ? Parce qu’apparemment, les Mormons ont décidé de sauter pieds liés dans les années 90. Une décennie glorieuse pour la franchise de John Stockton et Karl Malone, finaliste malheureuse à deux reprises face aux Bulls de sa majesté Michael Jordan. Bref, dans la vidéo en question, on retrouve tous les éléments visuels de cette période : logo modifié, parquet restylisé, nouveau code couleur pour les maillots, mais surtout le retour du violet comme couleur dominante dans l’identité visuelle de l’équipe. Un clin d’œil nostalgique au passé qui s’imposera progressivement sur les prochaines saisons. Le design des maillots de l’exercice 2022-23 tournera autour des couleurs noires, jaunes et blanches, et il faudra attendre 2023-2024 pour que les joueurs du Jazz portent à nouveau du violet à travers des jeux de maillots spéciaux (éditions « montagnes » et vintage).

🖤☯️ The 𝙍𝙀𝙏𝙐𝙍𝙉 & the 𝚁𝙴𝙼𝙸𝚇 ☯️🖤 Purple is back and here to stay.#TakeNote pic.twitter.com/hwCtmSXDiA — Utah Jazz (@utahjazz) June 17, 2022

Une nouvelle identité visuelle qui peut aussi être considérée comme une preuve de la volonté de la franchise de tourner la page des dernières années pour repartir sur un nouveau cycle. Le Jazz a souvent été bien placé en saison régulière mais n’est jamais parvenu à confirmer en Playoffs. Lassés d’attendre, on dirait bien que les dirigeants de Salt Lake City ont décidé de tourner la page pour repartir sur quelque chose de nouveau. Avec un coach viré et une identité visuelle revue, le grand ménage a commencé. Une purge estivale qui pourrait se poursuivre par le départ de joueurs majeurs, puisque les rumeurs impliquant la franchise se multiplient au cours des dernières semaines. L’été s’annonce chaud dans l’Utah.

Nouvelle saison, nouvelles couleurs pour le Jazz. Après un nouveau parcours décevant en Playoffs, les hommes de l’Utah ont décidé de s’inspirer de leur décennie dorée des années 90 pour retrouver le flow et relancer la machine. Avec un design tout neuf, un nouveau coach et un roster chamboulé, ils espèrent retrouver le succès en Playoffs.

Sources : ESPN / Twitter @utahjazz