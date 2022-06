Ça bouge à Utah ! Le coach Quin Snyder à peine parti, les rumeurs sont nombreuses sur la suite des opérations au Jazz. Alors que d’autres dominos pourraient bientôt tomber, on se demande forcément quel impact peut avoir le départ du coach du Jazz sur l’avenir de Rudy Gobert.

Après plusieurs parcours décevants en Playoffs et une dernière saison particulièrement compliquée, on s’attendait à du mouvement à Salt Lake City. Avec le départ du coach Quin Snyder, on n’a pas été déçus. Mais le départ de l’entraîneur signifie sûrement bien plus que ce qu’on pourrait penser. D’abord parce que Snyder est resté huit saisons dans l’Utah, ce qui n’est pas si commun dans la NBA actuelle. Mais surtout parce que malgré les déceptions, c’est lui qui a construit et fait progresser cette équipe articulée autour du duo Donovan Mitchell – Rudy Gobert. Deux joueurs sous-estimés à leur arrivée dans la Ligue mais qui ont su se faire une place parmi les meilleurs dans leurs rôles respectifs. Sans Snyder, on se dirige potentiellement vers une nouvelle ère qui ne rassure pas, à l’image des dernières infos concernant la réaction de Spida au départ de son mentor. Si un transfert n’est pour l’instant pas discuté pour lui, la situation pourrait être différente pour l’autre visage de ce Jazz, notre Rudy Gobert national. Sélectionné en fin de premier tour à la Draft 2013 (en 27e position), le pivot a grandi à Salt Lake City jusqu’à devenir le monstre défensif que l’on connaît, récompensé à trois reprises par le titre de meilleur défenseur de la saison et triple All-Star. Gobzilla n’a d’ailleurs pas tardé à réagir lui aussi au départ de son coach en le remerciant de lui avoir donné sa chance et d’avoir cru en son potentiel.

Forever grateful for Quin. Gave me a chance 8 years ago and believed in me when not a lot of people did. And helped our team grow into a Western conference powerhouse through all the ups and downs. Wishing you nothing but the best in your next chapter!🙏🏽🔮🙏🏽 https://t.co/ToJb7rOheg — Rudy Gobert (@rudygobert27) June 6, 2022

À partir de là, on peut se demander si l’avenir du médaillé d’argent aux JO 2021 se situe toujours à Salt Lake City. Avec une entente aux côtés de Mitchell plusieurs fois remise en question par les médias, les échecs cumulés en Playoffs, et un mec comme Danny Ainge dans le front office de la franchise, on se dit que le grand Rudy pourrait représenter le fusible parfait pour commencer à refonder le roster du Jazz. Par contre, un détail plutôt important pourrait rendre un potentiel transfert compliqué pour l’équipe d’Utah : le très gros contrat du pivot, qui s’étendra jusqu’à la saison 2025-26 avec en moyenne plus d’une quarantaine de millions de dollars par saison. Oui, Gobert est un défenseur élite, un protecteur de cercle phénoménal, mais la production offensive reste relativement limitée (15 points de moyenne) par rapport à l’investissement financier global. Malgré tout, Rudy aurait plusieurs touches, et quelques franchises pourraient proposer une offre au Jazz dans les prochaines semaines. D’après le média américain The Ringer, les Raptors et les Bulls auraient notamment fait part de leur intérêt. On peut aussi imaginer des franchises déjà bien placées se positionner sur le pivot tricolore si elles considèrent qu’il représente l’élément pouvant leur faire franchir un cap. Les Mavericks pourraient par exemple représenter une destination potentielle, même si cette rumeur s’est bien calmée récemment. En attendant que Danny Ainge sorte de sa boite ou qu’une offre arrive sur son bureau, Rudy Gobert est cependant toujours un joueur du Jazz. Et si finalement rien ne bouge, il continuera de terroriser les courageux qui s’aventureraient dans la raquette des Mormons. Avec cette fois plus de succès en Playoffs ?

Avec les nombreux bouleversements attendus à Utah cet été, Rudy Gobert pourrait bien faire ses valises et changer pour la première fois d’équipe depuis son arrivée en NBA. Mais on est encore loin d’un départ, surtout quand on voit le montant de son contrat qui pourrait dissuader plus d’une franchise. À voir maintenant si une équipe tentera de le récupérer pour solidifier sa raquette.

Sources texte : The Ringer / Twitter : @rudygobert27