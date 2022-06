Cette nuit, peu avant le début du Game 2 des Finales NBA entre les Warriors et les Celtics, une grosse breaking news a frappé le monde de la NBA avec le départ du coach du Jazz Quin Snyder. Un départ qui marque un potentiel tournant dans la franchise d’Utah, Snyder ayant passé les huit dernières saisons sur le banc des Mormons. Alors forcément, on se demande ce que ça signifie par rapport à Donovan Mitchell, visiblement pas très enchanté par la nouvelle.

Après une énième grosse désillusion en Playoffs (défaite au premier tour contre des Mavericks pourtant privés de Luka Doncic pendant la moitié de la série), on savait qu’il allait y avoir du changement quelque part au sein de la franchise de Salt Lake City. Et dimanche, on a donc appris que le coach Quin Snyder avait finalement choisi de quitter son poste après plusieurs rumeurs concernant un éventuel départ. Un premier domino qui pourrait provoquer la chute d’autres derrière. Car dans le contexte actuel du Jazz, on se demande forcément quel impact ce départ peut avoir sur l’ensemble du groupe et notamment sur les grands noms de l’équipe, Donovan Mitchell en tête. Faut pas oublier que Spida n’a connu aucun autre entraîneur depuis son arrivée dans la Ligue en 2017. Immédiatement responsabilisé lors de sa saison rookie (71 titularisations et 34 minutes de jeu en moyenne), Donovan a grandi dans la NBA sous les ordres de Quin Snyder et les deux ont travaillé ensemble pendant cinq ans pour tenter de propulser Utah vers les sommets de la Conférence Ouest. On se souvient notamment de cette image forte au cours de la série entre le Jazz et les Clippers lors des Playoffs 2021, quand le coach avait lâché un mini speech à son joueur pour tenter de le booster. Le genre d’interaction qui montre la relation pouvant exister entre un entraîneur et sa star, relation qui vient donc de s’arrêter officiellement ce week-end.

A mic'd up moment with Coach and Don 🖤@NBAonTNT pic.twitter.com/UDD1jSzRFc — Utah Jazz (@utahjazz) June 9, 2021

La réaction de Donovan ? Elle a été partagée par Adrian Wojnarowski d’ESPN : Spida serait « chamboulé » par le départ de Quin Snyder, à tel point qu’il se demande aujourd’hui ce que ça « signifie pour le futur de la franchise du Jazz » et donc forcément son futur à lui aussi. Toujours selon Woj, Mitchell – qui a prolongé sur le long terme en 2020 – serait « surpris et déçu » par cette nouvelle, bien qu’elle ne soit pas forcément… surprenante au vu des derniers bruits de couloir provenant tout droit de la Ville du Lac Salé. Qu’est-ce que ça veut dire concrètement ? Comme le souligne très subtilement Andy Larsen du Salt Lake City Tribune, Woj et Mitchell partagent la même agence puisque les deux sont représentés par CAA. Alors forcément, tout de suite, on se dit que le camp de Spida se trouve potentiellement derrière ce report d’Adrian Wojnarowski. Dans quel intérêt ? Pour mettre un coup de pression à la franchise du Jazz et ainsi gagner en influence dans le processus qui accompagnera la recherche du nouveau coach. N’oubliez jamais, en NBA, tous les moyens sont bons pour se donner de la marge de manœuvre, peu importe les situations. Et n’oubliez pas non plus que des rumeurs – fondées ou non – autour d’un éventuel transfert de Spida parcouraient déjà le microcosme NBA avant même le départ de Quin Snyder. Vous imaginez bien qu’elles sont désormais boostées, surtout avec les états d’âme de Mitchell qui viennent d’être communiqués publiquement. De plus, on sait que le Jazz est une franchise de petit marché qui veut aujourd’hui grandir mais qui ne représente pas vraiment la destination la plus attractive pour les agents libres de renom, ce qui joue également en faveur de Donovan. Il est All-Star, il symbolise la franchise avec Rudy Gobert, alors il compte bien utiliser son statut pour avoir son mot à dire dans les prochaines décisions de la franchise du Jazz. Quitte à mettre la pression sur cette dernière, qui a néanmoins l’avantage d’avoir Donovan sous contrat jusqu’en 2025.

Parmi les premiers noms qui sont sortis concernant le potentiel successeur de Quin Snyder, il y a notamment du Terry Stotts ainsi que plusieurs assistants coachs (Adrian Griffin, Will Hardy…) dont un certain Johnnie Bryant, aujourd’hui aux Knicks et justement proche du camp de Donovan Mitchell…

