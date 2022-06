Après 8 années de bons et loyaux services dans la franchise de Salt Lake City, Quin Snyder a annoncé ce dimanche qu’il ne tiendrait plus son poste d’entraîneur. L’homme derrière le duo Donovan Mitchell – Rudy Gobert est donc le premier gros domino qui tombe à Utah, dans un été qui devrait plus sonner comme de la pluie que du jazz…

On s’y attendait, mais la nouvelle est tout de même bouleversante.

Après une saison régulière clairement en-dessous des attentes et surtout une sortie de Playoffs désastreuse, Quin Snyder ne pouvait plus rester trop longtemps à son poste. Bien au-delà des questions d’effectif, de management ou de contexte dans la Conférence Ouest, l’élimination contre Dallas était la goutte d’eau – ou plutôt l’océan – qui faisait déborder le vase. Un mal pour un bien ? L’avenir nous le dira. Mais d’abord, étalons les faits.

Arrivé à Utah il y a 8 ans après avoir notamment fait ses gammes aux côtés de Mike Budenholzer sur le banc des Hawks, Snyder était un jeune coach rookie au potentiel indéniable et à la poigne surprenante. Au revoir Enes Kanter en pivot titulaire, bonjour Rudy Gobert et son plafond démentiel, l’entraîneur posait une première base qui séduisait forcément les fans de la franchise. Et après avoir notamment vu Tyrone Corbin proposer trois affreuses saisons suite au divorce entre Utah et l’emblématique Jerry Sloan, cet aperçu d’un avenir radieux redonnait de l’espoir aux habitants d’Utah. La suite ? Un premier retour en Playoffs et pas que sur la pointe des pieds, le Jazz sortant les Clippers au premier tour derrière la bande à Joe Johnson, Boris Diaw, Gordon Hayward et consorts. On sentait le bon plan dans la franchise, ce qu’il fallait c’était confirmer cette belle preview.

Hayward va alors quitter Utah, mais pas de quoi décourager le Jazz puisqu’un jeune rookie du nom de Donovan Mitchell va complètement exploser, prenant les rennes de l’équipe et devenant la star de demain, avec un Gobert fraîchement nommé Défenseur de l’année en NBA. Impossible n’est pas Jazz, et impossible n’est pas Snyder. Le Thunder va même en faire les frais en 2018, sortant au premier tour derrière les provocations de Joe Ingles et un Ricky Rubio parfaitement installé à la mène de la franchise. Avec une défense redoutable, quelques pièces culottées en attaque et un groupe qui croit faire en son coach, Snyder devenait rapidement une des darlings de la NBA. Deux fois en Playoffs et deux fois il atteint la demi-finale en improvisant de droite comme de gauche ? La bague sera au bout d’ici quelques années, ce n’est qu’une question de temps.

Puis la machine va dérailler. Et pas qu’un peu. Utah reprend sa marche folle, le management intègre Mike Conley et signe Bojan Bogdanovic, Gobert et Mitchell deviennent All-Stars… mais la pandémie débarque. Une fissure dans le groupe ? Pas sûr, on verra. Les Playoffs dans la bulle d’Orlando vont confirmer le ressenti, avec un Jazz menant 3-1 contre Denver mais s’écroulant finalement au premier tour pour sortir par la très petite porte de Disney World. Fuck. C’est rien, c’était une année particulière, reprenons là où nous en étions, non ? Et vlatipa que le Jazz nous sort la saison régulière de malade en 2021, meilleur bilan de toute la NBA, 52 victoires en 72 matchs, Quin Snyder regardant Tom Thibodeau repartir avec le trophée de Coach de l’année en soupirant. On fera payer en Playoffs, non ? Et vlatipa que le Jazz sort en demi-finale face à des Clippers orphelins de Kawhi Leonard, avec Terance Mann dans le rôle du bourreau inattendu. Pointé du doigt, Snyder promet de faire mieux, d’aller jusqu’au bout.

On connaît la suite.

Utah Jazz coach Quin Snyder is planning to step down, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 5, 2022

Seulement quatrième de la Conférence Ouest, et avec des équipes qui vont punir le Jazz là où ça fait mal, le groupe va finir par se décomposer et Snyder en perdra le contrôle au pire des moments. Les efforts défensifs d’antan ? Une histoire ancienne, justement. L’application offensive et les ajustements de groupe ? Aux oubliettes. Pendant que Joe Ingles regarde cet effondrement loin de son ancienne franchise, Quin ne peut compter sur son management pour faire les modifications nécessaires à la trade deadline et le bus fonce dans le mur d’une manière finalement assez évidente. Fin de saison dans les mains de Luka Doncic et Jalen Brunson, au premier tour des Playoffs, alors que t’as l’avantage du terrain. Fuck.

Nous sommes le lundi 6 juin et Quin Snyder a officiellement annoncé qu’il quitte son poste. Son bilan est, comme vous venez de le lire, excellent. Tout cela n’aurait pu arriver sans ses décisions, sans sa poigne, sans ses innovations. Snyder avait ses limites, c’est sûr, mais il a tiré le maximum de ce qui lui avait été donné, et cela semble être une certitude partagée de tous. La grande question sera donc en deux temps, désormais. La première, c’est que va faire Quin ? Au moment où ces lignes sont écrites, il semblerait davantage y avoir une pause plutôt que de reprendre un boulot en tant qu’entraîneur principal ailleurs, mais qui sait. Snyder fait en tout cas partie, comme Kenny Atkinson, des entraîneurs qui recevront des dizaines de propositions dès qu’ils annonceront leur disponibilité. Il peut donc débarquer l’été prochain avec une tête bien reposée et choisir un poste qui lui conviendra, comme à San Antonio par exemple où une transition post-Popovich est attendue en claquant des dents. Rien de sûr à l’heure actuelle, mais ce qui est certain c’est que Quin sera désiré quel que soit le timing de son retour sur le marché des entraîneurs disponibles.

Deuxième question, c’est quoi la suite à Utah ? Parce qu’on peut assister au début d’un grand chambardement, ou bien un simple changement de coach qui fait la différence. On a davantage la sensation que ce n’est qu’un début, dans le sens où une grosse tête de la franchise pourrait être transférée cet été, mais rien n’a été évoqué officiellement ni par Rudy ni par Donovan concernant leurs intentions de carrière. Peut-être qu’il y aura du Mike Conley ou du Bojan Bogdanovic à traiter avant cela, mais on sait tout de même que le changement de direction à Utah et la récente arrivée de Danny Ainge n’indique pas de statu quo. Il va y avoir du mouvement, et ça a déjà commencé au poste d’entraîneur. Qui prendra la suite de Snyder, et de quels joueurs disposera-t-il, c’est encore bien flou tout ça…

Quin Snyder faisait partie des entraîneurs avec le plus de longévité sur leur banc, dans la NBA actuelle. Huit saisons avec le Jazz, c’est désormais dans les livres d’histoire. À voir quand et où retrouvera-t-on Snyder prochainement, et qui prendra sa place à Utah, l’été va définitivement être chaud dans la région du lac salé…

Source : Adrian Wojnarowski, ESPN.