Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 5 juin, c’est un joli programme que nous propose la NBA avec le match 2 des Finales entre les Warriors et les Celtics. L’horaire est tardif pour celles et ceux qui sont sur le fuseau européen mais, comme toujours, de nombreuses opportunités sont envisageables pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

02h00 : Warriors (1,56) – Celtics (2,55)

Le pari qu’on sent bien

Jaylen Brown va faire minimum 4 passes décisives (2,00) : nul doute que les Warriors vont proposer une grosse intensité cette nuit. Les guerriers de la baie sont déjà dos au mur et face à un game 2 qui est pour eux un must-win. Nul doute que les hommes de Steve Kerr voudront mettre une grande pression défensive sur les meilleurs joueurs offensifs des Celtics. Jaylen Brown en fait partie et si son scoring lors du quatrième quart-temps du match 1 a fait très mal, il ne faut pas oublier qu’il a aussi distribué 5 passes décisives lors de cette rencontre. A l’instar de son pote Tatum, Brown peut distribuer et il sait le faire quand il crée des espaces grâce à sa capacité de pénétration. Lors de ces Playoffs 2022, Jaylen Brown a atteint la barre des 4 caviars à 10 reprises (19 matchs joués). Beaucoup de ballons vont passer par lui, il va vouloir marquer lui-même mais il n’hésitera pas à lâcher a gonfle à un équipier démarqué. Donc les opportunités seront là et si les Horford, Williams, Smart, Tatum et consorts mettent dedans, les 4 passes décisives sont tout à fait dans les possibilités de Mister Brown.

Une petite folie pour finir ?

Les Warriors gagnent ET Klay Thompson marque minimum 25 points (5,40) : en 17 matchs joués dans ces Playoffs, Klay Thompson n’ atteint la barre des 25 points qu’à 4 reprises. En est-il pour autant capable lors de ce game 2 ? OUI. Est-ce une folie de miser dessus ? OUI. Point favorable : si Klay met 25 pions, la victoire des Warriors devrait être dans le package…

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

