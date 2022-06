Après un Game 1 qui a émerveillé tous les fans (enfin sauf ceux de Golden State), Warriors et Celtics se retrouvent une nouvelle fois du côté de San Francisco pour croiser le fer dans ces Finales NBA. Ayant déjà perdu l’avantage du terrain, les Dubs se doivent de réagir dans leur antre. Tout autre résultat qu’une victoire mettrait les joueurs de Steve Kerr en gros danger. Début des hostilités à 2h du matin.

C’était censé être jour de fête au Chase Center, la première affiche des Finales NBA dans l’enceinte flambant neuve de San Francisco. Quoi de mieux pour baptiser la salle qu’une victoire sérieuse contre Boston ? Ça c’était le plan mais les leprechauns sont venus plomber l’ambiance grâce à un money time juste magnifique. De quoi arracher le Game 1, récupérer l’avantage du terrain et déjà mettre une bonne grosse pression sur les épaules des Warriors. On va rappeler une stat qui peut avoir son importance : dans l’histoire des Finales NBA, lorsque l’équipe qui a l’avantage du terrain commence avec un 0-2, elle ne gagne JAMAIS le titre. Seules cinq teams ont su remonter un 0-2 en Finales NBA mais elles évoluaient toutes à l’extérieur pour ces deux premiers matchs. Les Warriors doivent donc vaincre ou écrire l’histoire de la balle orange en cas de défaite. On imagine que les fans seraient ravis dans les deux cas mais pour éviter un manque d’oxygène dans les prochaines heures, la victoire semble indispensable. Pour ça, il va falloir éviter les trous d’air comme celui du quatrième quart-temps mais aussi que plusieurs joueurs sortent du bois après des performances très moyennes au Game 1. On pense à Jordan Poole évidemment mais aussi Draymond Green et Klay Thompson, les principaux lieutenants d’un Stephen Curry qui a envoyé du lourd avant de rentrer progressivement dans le rang. Pour espérer un meilleur sort ce soir, il va falloir que les cadres soient tous sur la même ligne, avec si possible des apports des soldats à côté. Andre Iguodala et Otto Porter Jr. avaient donné des bonnes minutes sur ce Game 1 et Gary Payton II pourrait également apporter sa pierre à l’édifice pour cette seconde manche. Steve Kerr a annoncé que Glove Jr allait mieux et qu’il pourrait jouer ce soir.

S’agissant de Boston, ce Game 2 est une magnifique opportunité pour enfoncer le clou. Ayant déjà récupéré l’avantage du terrain, les Celtics joueront sans pression mais ils auront sans doute envie de prendre le large avant de rentrer à la maison. On le sait, tout peut arriver pendant les Finales NBA et les Dubs sont tout à fait capables d’aller chercher une victoire au TD Garden pour remettre les compteurs à zéro. Les coéquipiers de Stephen Curry ont d’ailleurs gagné le match de régulière à Boston cette saison. Pour mettre la tête de Golden State sous l’eau, les Celtics doivent s’appuyer sur ce qui a fait leur force lors du Game 1 : une grosse défense, une adresse infernale de loin, des responsabilités partagées et un ballon qui tourne bien. Avec Al Horford qui semble vouloir fêter ses premières Finales NBA en chopant le MVP, un Jaylen Brown en mode leader de révolte et un Derrick White qui nous fait une Fred VanVleet 2019, il y a des belles armes chez les copains au trèfle. On oublierait presque que Boston a remporté le match avec un Jayson Tatum à 3/17 au tir (mais 13 passes décisives) malgré plusieurs shoots totalement ouverts. Si le Jay Brother rallume la mèche et que le collectif reste à ce niveau, Golden State a du souci à se faire.

Warriors – Celtics , c’est déjà l’acte II et c’est à partir de 2h du matin. Stephen Curry et sa bande retrouvent les Jay Brothers une nouvelle fois à San Francisco. Réaction ou gros coup sur la tête, Golden State n’a que deux choix.