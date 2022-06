Celtics et Warriors se donnaient rendez-vous à San Francisco cette nuit pour le Game 1 de ces Finales 2022. Qui pour prendre le premier lead, qui pour affirmer en premier ses ambitions et envoyer un message à l’adversaire ? On vous raconte ça de suite dans le récap.

Nous y voilà enfin ! Ce Game 1 des Finales NBA est sur le point de débuter et on peut compter sur une ambiance à la hauteur de l’événement dans un Chase Center qui ne demande qu’à s’enflammer. Message reçu cinq sur cinq par Stephen Curry. Hyper agressif d’entrée de jeu et souvent oublié par une défense de Boston bien trop permissive, le Chef prend feu dès le premier quart-temps. Déjà 21 points dont six tirs primés en douze minutes pour le meilleur shooteur de l’histoire de la Ligue. Boston subit cette première vague mais répond par son collectif. Les Warriors ont décidé d’opter pour de la zone afin de fermer l’accès au cercle et les Celtics se font une joie de sanctionner de loin. Dans le dur offensivement, Tatum se reconvertit en serial passeur et tout le monde participe à la fête. On attaque les premières rotations et Golden State fait la bonne opération sans Curry sur le terrain. Premier gap pour les hommes de Steve Kerr grâce notamment à un Otto Porter qui enfile le costume de lieutenant de luxe avec une grosse adresse de loin. Encore une fois, Boston ne panique pas et grignote son retard avec un Marcus Smart dans tous les bons coups et un Jaylen Brown qui monte gentiment en température. Golden State manque de solutions derrière Steph et laisse Boston prendre le lead juste avant la pause. Tout est ouvert pour la suite (56-54).

15 minutes d’intermède pour donner aux coachs le temps de balancer quelques consignes et nous revoilà au Chase Center pour la suite de ce match de folie. On sait que le retour du break est un moment béni pour les Dubs et ils ne tardent pas à le montrer. Curry revient fort des vestiaires mais, contrairement au premier acte, il n’est cette fois pas seul. Andrew Wiggins flambe au bon moment, Kevon Looney continue son chantier dans la raquette (trop précieux au rebond offensif, balance quelques assists, envoie du gros contre). Même ce bon vieux Iguodala s’y met. En face, l’attaque des Celtics est en difficulté et vu que ça ne bloque pas derrière, forcément, l’écart se creuse. Beantown peut s’estimer heureux de rester à une distance « remontable » et les leprechauns peuvent dire merci à un Derrick White qui les maintient en vie. Golden State attaque le money time avec un matelas de douze points d’avance.

Ce troisième quart-temps semblait donner le momentum aux Warriors et on se disait que Boston venait de se prendre un très gros coup sur la bouille. Que dalle. Ce groupe a un tel mental qu’il ne faut jamais l’enterrer. JAMAIS. Jaylen Brown prend rapidement le contrôle des opérations et il lance un premier run pour combler le retard des joueurs au trèfle. Le Jay Brother est bien assisté par un Derrick White qui a gardé la chaleur de son troisième acte et bientôt c’est Al Horford qui prend le costume de patron pour foudroyer des Dubs qui prennent l’eau de toutes parts. L’intérieur dominicain ne pouvait pas rêver meilleur début pour ses premières Finales NBA (26 points, 6 rebonds 9/12 au tir et 6/8 de loin !). La salle est totalement sonnée, Golden State est en train, non pas simplement de se faire retourner, mais de se faire pulvériser. 40 à 16, voilà le passage à tabac infligé par Boston dans le money time. De quoi assurer une victoire autoritaire au Chase Center et récupérer (déjà) l’avantage du terrain !

Portés par un money time de folie, les Celtics créent la première sensation de ces Finales NBA en allant gagner le Game 1 à San Francisco ! Les Warriors ont gâché une belle occasion et il va falloir réagir dès dimanche, sous peine de se retrouver rapidement dos au mur.