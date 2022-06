Dépassés par les Warriors dans le troisième quart-temps et menés de douze points à l’entame du quatrième, les Celtics étaient bien partis pour encaisser une première défaite dans ces Finales NBA 2022. Mais les hommes d’Ime Udoka ont lâché une fin de match de folie dans laquelle un certain Al Horford a particulièrement brillé. Première finale pour tonton Al en carrière, première masterclass !

141 matchs. Il a dû patienter 141 matchs de Playoffs avant de goûter enfin à l’atmosphère des Finales NBA. Alors maintenant, Al Horford veut en profiter au maximum, au grand dam d’une équipe des Warriors qui vient de se prendre un « Al Horford Game » en pleine tronche. Celui qui fête ses 36 balais ce vendredi 3 juin vient de s’offrir un magnifique cadeau d’anniversaire : une victoire des Celtics avec en prime une performance individuelle taille patron : 26 points, 6 rebonds, 3 passes et 1 interception en 33 minutes, le tout à 9/12 au tir, 6/8 du parking (!!) et 2/3 aux lancers-francs. Il y a environ un an, Brad Stevens se débarrassait d’un Kemba Walker cramé et d’un premier tour de draft pour faire revenir Horford à Beantown, aujourd’hui Horford termine un match de Finales NBA dans le costume de meilleur marqueur des Celtics. La phrase est tout bonnement incroyable et ce qui l’est peut-être encore plus, c’est que le vétéran a battu son record en carrière à 3-points – saison régulière et Playoffs confondus – avec six tirs primés pour son tout premier match de Finales NBA. Pour la faire courte, aucun joueur dans l’histoire de la Ligue n’avait planté autant du parking pour ses grands débuts sur la grande scène. Si on est tous habitués à le voir briller en défense, si on sait tous à quel point il est précieux dans un collectif à travers son intelligence de jeu et son leadership, si on sait qu’il peut occasionnellement planter derrière l’arc, personne ne s’attendait à ça.

26 points à 9/12 au tir dont 6/8 à trois points pour son premier match de Finales NBA. Jayson Tatum ? Nope. Al fucking Horford. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 3, 2022

Six tirs à 3-points donc, dont trois entre la fin du troisième quart et le milieu du quatrième quand les Celtics ont complètement renversé les Warriors devant leur propre public (40-16 dans le dernier quart, 54-28 à partir de 3:43 dans le troisième). Et comme un symbole, c’est tonton Al qui a donné le lead à Boston avec un tir primé permettant aux Verts de passer devant 106-103. Comme un symbole, c’est encore Al qui a profité d’un énième assist de Jayson Tatum en mode playmaker pour pousser l’avantage à 109-103 avec seulement cinq minutes à jouer dans la rencontre. Et enfin, c’est encore Horford qui a ajouté une petite ficelle à mi-distance, avant de définitivement mettre le couvercle en fin de match. THE. AL. HORFORD. GAME. Tout simplement.

« Je voulais juste profiter du moment. […] Je voulais juste jouer de la bonne manière, m’assurer de trouver les opportunités là où elles se trouvaient. Je voulais m’assurer d’être prêt à tirer, mes coéquipiers m’ont trouvé ce soir et c’est rentré. » – Al Horford

Symbole de la remontée fantastique des Celtics alors qu’ils étaient malmenés dans le troisième quart et en particulier au rebond, Al Horford ne pouvait pas rêver meilleur scénario pour ses grands débuts en Finales NBA. Pas de doute, tonton Al veut sa première bagouze, lui qui est aujourd’hui dans sa 15e saison NBA et sa 13e campagne de Playoffs. Une campagne où on a l’impression qu’il a dit dix ans de moins, et vous imaginez bien que cette impression n’a pas changé après le Game 1 de cette nuit.

Disputant ses premières Finales NBA en carrière et ayant perdu son grand-père en cours de la série contre Miami, Al Horford semble plus que jamais en mission aujourd’hui. Il n’est désormais plus qu’à trois victoires d’un titre NBA et s’il continue à jouer comme ça, y’a de grandes chances pour que Boston aille jusqu’au bout du délire.

Al Horford was on fire in Q4, going 4-for-4 from the field to lead the @celtics comeback to take a 1-0 series lead! #ToastedHighlights pic.twitter.com/X3J5G6XKIC — NBA (@NBA) June 3, 2022