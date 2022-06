Quand on pense à Jayson Tatum, on pense avant tout à ses très grosses qualités de scoreur. Mais cette année, la star des Celtics a franchi un très gros cap quand il s’agit de faire jouer ses copains, et ce Game 1 des Finales NBA en est peut-être la plus belle preuve. En galère toute la soirée pour mettre le ballon orange dans le panier, JT s’est rattrapé en distribuant du caviar.

Nous sommes à peu près au milieu du premier quart-temps et Jayson Tatum se retrouve sur la ligne des lancers-francs. Il s’élance pour son premier : brique. Le second ? Idem. Clairement, c’est pas tous les jours qu’on voit JT vendanger deux lancers de suite comme ça. Et s’il fallait symboliser son manque de réussite offensive cette nuit par une séquence, on prendrait sans doute celle-là, même s’il y en a plein d’autres. Parce que oui, ce n’était pas sa soirée sur le plan du scoring : 3/17 au tir en 42 minutes, 1/5 du parking, seulement 12 points au total, bref on a eu droit au trou d’air version Tatum, comme il peut parfois en avoir au milieu des cartons offensifs qu’il réalise habituellement. Comment expliquer ça ? Bien évidemment, y’avait du répondant en face, JT terminant notamment à 1/7 au tir face à Andrew Wiggins en adversaire direct (h/t Ohm Youngmisuk). Mais Tatum n’a eu besoin de personne pour balancer de la briquasse et se compliquer la vie. Maladroit en catch & shoot, pas assez agressif vers le panier et se reposant parfois trop sur son tir extérieur, Jayson n’a jamais trouvé son rythme offensif. Et lors des rares fois où il a réussi à se frayer un chemin vers le cercle, il n’a pas su conclure. Autrement dit, il n’était tout simplement pas dedans.

« Je lui ai parlé toute l’année du fait qu’il devait continuer à impacter les matchs lorsque ses tirs ne rentrent pas. C’est tout ce qui compte. »

Le coach des Celtics Ime Udoka le dit lui-même : quand on est une star du calibre de Jayson Tatum, il faut savoir peser même quand on n’arrive pas à mettre le gros ballon orange dans le panier. Il fut un temps où un match à 3/17 de JT était à jeter à la poubelle, mais ce temps est révolu. Sur ces Playoffs 2022, outre le scoring, Tatum a prouvé à quel point il avait grandi cette année dans les autres aspects du jeu, notamment en défense mais aussi et surtout au niveau du playmaking. La preuve cette nuit avec pas moins de 13 assists distribués pour Jayson – record en carrière s’il vous plaît (saison régulière et Playoffs confondus) – dont 7 rien qu’en première période, record de John Stockton égalé pour un premier match de Finales NBA selon ESPN (13 représentant le record sur un match complet pour des débuts). On n’aurait jamais cru voir Tatum et le meilleur passeur all-time dans la même phrase, but here we are. Jayson Tatum a aujourd’hui la capacité de bien lire la défense adverse pour ensuite la disséquer bien comme il faut, mettant ainsi ses copains dans les bonnes conditions pour qu’ils sanctionnent au tir : Marcus Smart, Al Horford, Derrick White… tous ces gars-là ont énormément profité du playmaking de JT cette nuit. Ses 13 assists ont résulté en 35 points et pas moins de neuf tirs du parking, forcément ça fait la diff. Et en plus de ses 13 caviars, Tatum a très bien limité les déchets puisqu’il termine avec seulement deux petits turnovers, un chiffre qui doit faire plaisir à Ime Udoka quand on sait que Jayson a l’habitude d’en perdre quatre par match sur l’ensemble des Playoffs. Une perf très encourageante donc par rapport à l’évolution de Tatum, même s’il devra évidemment régler la mire dès le Game 2 dimanche.

« Je ne m’attends pas à tirer aussi mal à l’avenir, mais si on gagne je prends. » – Jayson Tatum après le match

JT aurait évidemment aimé démarrer ses Finales NBA avec plus de réussite offensive, mais sa progression dans la playmaking est aujourd’hui récompensée par une grosse victoire à Golden State. Et au final, c’est la plus belle des récompenses non ?