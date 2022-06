Dans le dur pendant le premier match des Finales NBA, Jordan Poole va devoir montrer beaucoup plus contre Boston ce soir lors du Game 2 (coup d’envoi à 2h du matin). Ses coéquipiers chez les Warriors lui ont apporté leur soutien en Conférence de presse d’avant-match.

9 points, 2 rebonds, 2 passes, 2/7 au tir, 1/5 de loin, sans oublier 4 ballons perdus… Pas besoin d’avoir fait Polytechnique pour se rendre compte que Jordan Poole est passé totalement à côté de son Game 1 contre les Celtics. Incapable de foutre le feu en attaque, régulièrement ciblé en défense, le combo guard pouvait difficilement commencer ses Finales NBA d’une moins bonne façon. Ciblé comme l’un des fautifs de la défaite, JP a pu compter sur le soutien des cadres du vestiaire avant d’attaquer le Game 2, à commencer par Stephen Curry.

« Il n’a pas à changer quoi que ce soit à sa façon de jouer ou d’attaquer, ni l’endroit où il se sent le plus en confiance pour avoir un impact sur le jeu. Il faut juste être capable d’emmagasiner ces émotions et l’adrénaline parce que c’est différent. Sachant qu’il s’agit des Finales, et quand vous vivez cela pour la première fois, c’est un peu différent. »

Pour Klay Thompson, le problème est encore plus simple, il s’agit juste d’un mauvais match et son compère du backcourt ne doit surtout pas se soucier de ce qui peut se dire dans les médias ou sur les réseaux sociaux.

« Je dis à Jordan de se détendre et de ne pas être trop dur avec lui-même. Il me rappelle moi plus jeune. Vous voulez être excellent tous les soirs, mais ce n’est pas comme ça malheureusement. Il y aura des hauts et de bas, et il faut rester équilibré et réaliser que c’est une guerre d’usure à ce stade de l’année. »

Soutenu par les Splash Brothers, mais aussi Draymond Green ou encore Steve Kerr, Jordan Poole a donc le feu vert total de la part des Warriors. Heureusement pour « His Airness Volaille », la vérité d’un match n’est pas toujours celle du suivant et il a donc l’occasion de remettre les choses au clair dès ce soir avec une grosse perf pour calmer l’euphorie de Boston. On rappelle que le joueur réussit pour le moment de bons Playoffs avec près de 18 points de moyenne en 30 minutes sur le parquet, en shootant à 52% dont 38% depuis le parking. Tout comme en régulière, il a eu un rôle important pour sortir Denver, Memphis puis Dallas en Finale de Conférence. Il n’y a donc pas de quoi allumer un incendie, on part sur un vrai soir sans et tout peut changer en un rien de temps. On le souhaite pour le numéro 3 des Dubs car ca serait quand même dommage de gâcher une belle campagne en ratant uniquement ses Finales NBA.

Jordan Poole doit réagir ce soir contre Boston et les Warriors ont bien besoin de leur allumette du banc pour soutenir les efforts de Stephen Curry et compagnie. Un petit coup de chaud plus la victoire et les critiques s’éloigneront en un instant.