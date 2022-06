On ne reverra peut-être plus Rajon Rondo en NBA. Et vu ses récents agissements, il n’y aurait rien de plus compréhensible. Après une carrière de 16 ans chez les pros, notamment marquée par un titre de champion avec Boston en 2008 et un avec les Lakers en 2020, l’ex-meneur des Cavs a tout simplement pété un plomb début mai, dans sa région natale de Louisville.

C’est le genre d’histoire qu’on aime ni lire, ni raconter. Mais hélas, il faut rapporter les faits.

Présent dans l’effectif des Lakers un peu plus tôt cette saison, Rajon Rondo avait vécu une année compliquée, se faisant notamment transférer chez les Cavs pour tenter d’aider Cleveland à palier l’absence de Ricky Rubio à la mi-saison. Pas le coup sportif de l’année, on ne va pas se mentir, la production du vétéran n’avait pas tant aidé les Cavs que cela et l’intéressé devait donc passer ses Playoffs loin des parquets. Seulement, à posteriori, on aurait préféré qu’il reste proche du basket car il y a quelques jours Rajon a complètement craqué et agi de manière impardonnable.

C’est la mère des enfants de Rajon Rondo, Aschely Bachelor, qui a demandé une protection rapprochée et l’a obtenue cette semaine, après avoir accusé Rajon d’avoir sorti son flingue et menacé sa propre famille. Bachelor s’est empressée de faire les démarches le 13 mai auprès du tribunal de la famille du Jefferson County, et c’est la juge Denise Brown qui a acté dans le sens de la mère des enfants Rondo : garde temporaire des deux enfants pour Aschely, et respect obligatoire d’une distance de 150 mètres minimum entre Rajon et ses gosses. Rondo a été également sommé de rendre toutes ses armes auprès du Jefferson County. La totale.

Et il faut dire que les scènes témoignées dans le rapport font froid dans le dos.

La scène se passe dans la maison familiale de Louisville, il y a trois semaines. Rajon Rondo joue aux jeux vidéos avec son fils le 11 mai, quand Aschely demande à son fils de finir de ranger le linge. Soudainement, et contre toute attente, Rajon devient fou de rage et arrache la console qui était accrochée au mur lorsque son fils se lève. Rajon explose ensuite une assiette devant leur fille, renverse plusieurs objets dans sa rage et part comme une flèche vers le jardin pour prendre sa voiture.

Dans son rapport, la mère (Bachelor) indique que lorsqu’elle a demandé pourquoi il agissait ainsi, Rajon a tout simplement répondu : « t’es morte ». La jeune femme a alors décidé de contacter une ancienne cheffe de police (Yvette Gentry) plutôt que d’appeler directement la police, car elle avait peur des conséquences si Rajon la voyait agir ainsi… Flippant.

Après ce coup de téléphone, Rondo aurait quitté la maison mais serait revenu 15 minutes plus tard en tapant sur la fenêtre arrière de la maison… avec son flingue. Il aurait demandé à ce que son fils le rejoigne, tout en menaçant sa femme de la tuer, et lorsque ce dernier a ouvert la porte il l’a attrapé violemment et est parti en claquant la porte derrière lui. Tout en tenant son flingue en main, Rajon aurait alors commencé à crier et sortir tout un tas d’insultes, demandant à son fils pourquoi il aurait peur de lui. Les parents de Rajon sont ensuite apparemment arrivés afin d’apaiser les tensions, mais ce dernier ne pouvait vraisemblablement pas être calmé. Laissant tout de même ses enfants retourner dans leur maison, Rondo a alors empêché la cheffe Gentry – arrivée sur les lieux – d’entrer dans la maison en se positionnant devant la porte. Le tout pendant que Bachelor, effrayée, emmenait ses enfants à l’étage du dessus et verrouillait toutes les portes ainsi que celle du garage.

« Rajon a un historique de comportements instables et explosifs, » a commenté Bachelor. Rondo ne s’est pas exprimé publiquement, ni lui ni son avocat. Et la NBA, de son côté, a récupéré les pièces du dossier pour réaliser sa propre investigation avant de futures sanctions.

C’est évidemment horrible d’imaginer n’importe qui agir ainsi, et voir Rondo se comporter de la sorte représente quelque chose de complètement désolant. Si la NBA ne punit pas à l’aveugle tous les athlètes ayant des comportements brutaux en famille, elle a tout de même durcit ses sanctions ces dernières années en imposant un message clair : zéro tolérance pour les hommes qui sont violents avec leurs femmes ou leurs enfants. C’est en ce sens que, après 16 saisons professionnelles et deux titres de champion NBA, on est en mesure de peut-être dire au revoir à Rajon sur les parquets américains. La Ligue ne tolérera certainement pas son retour la saison prochaine suite à de tels agissements si la justice confirme ce qui s’est passé, et la retraite approche déjà à grands pas pour le meneur.

En attendant le retour de la NBA avec donc les sanctions qui seront imposées, c’est triste de voir Rajon Rondo agir de la sorte. Mais ce qui est encore plus triste, c’est d’imaginer une femme et ses deux enfants subir de telles violences. Pas de place pour cela, dans le sport comme ailleurs. Ciao, le double-R.

Source : USA Today, TMZ