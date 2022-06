LeBron James évolue peut-être à Los Angeles depuis quatre ans mais ses liens avec son État de l’Ohio sont toujours aussi forts. La preuve avec la dernière initiative prise par la fondation du King, qui va financer la rénovation d’un ancien établissement pour le transformer en centre médical à Akron.

Il y a quatre ans, la « I Promise School » ouvrait ses portes à Akron. Bientôt, la ville natale du King proposera les « I Promise HealthQuarters », situés pas très loin sur West Market Street et en face du futur musée LeBron James. D’après The Akron Beacon Journal, la fondation du King va investir dans un projet à trois millions de dollars, projet qui consiste à transformer un ancien centre de divertissement en véritable établissement de santé. Ce dernier proposera des soins médicaux, dentaires et ophtalmologiques ainsi que des ressources en matière de santé mentale, et sera également composé d’un labo et d’une pharmacie premier prix. L’investissement de LeBron associé à des subventions et à des dons divers vont permettre de financer ce beau projet, qui est destiné avant tout aux enfants de la I Promise School et à leurs familles mais aussi au reste de la communauté d’Akron. Après l’éducation, le King a donc voulu mettre l’accent sur l’accès aux soins, qui peut parfois être difficile pour les gamins provenant de milieux défavorisés. James coche ainsi une nouvelle case dans son objectif global qui est d’apporter les opportunités et les ressources nécessaires pour aider les enfants à se construire un véritable avenir tout en venant en aide à leurs familles. Pour rappel, elles pourront bientôt bénéficier de logements si elles sont dans le besoin grâce au « I Promise Housing », une autre initiative lancée par le King et dans la lignée du « I Promise Village ».

Les années passent mais l’investissement de LeBron James dans sa communauté ne faiblit pas, bien au contraire. Quand son école a ouvert en 2018, le King avait annoncé qu’il voulait provoquer des changements en profondeur dans la ville où il a grandi. Des changements qui peuvent impacter non seulement la jeune génération actuelle mais aussi les générations futures. C’est pourquoi il ne se limite pas à des initiatives ponctuelles basées en grande partie sur un gros soutien financier, mais qu’il se lance dans des projets structurants comme la construction d’une école, de logements, ou la rénovation d’un établissement pour le transformer en centre médical.

« La plus grande richesse pour une communauté, c’est une bonne santé. La LeBron James Family Foundation comprend bien cela. C’est vraiment un projet qui va transformer cette partie de la ville. » – Mark Frisone, directeur général d’AxessPointe, un partenaire du projet

Si la fin de carrière de LeBron James approche forcément alors qu’il a aujourd’hui 37 ans, le travail qu’il a commencé avec sa communauté il y a de ça environ deux décennies n’est lui pas près de s’arrêter. Les initiatives se multiplient et connaissant l’amour du King pour sa ville natale d’Akron, il va aller de plus en plus loin. Un peu comme sur les parquets quoi…

Source texte : The Akron Beacon Journal