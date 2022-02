Un musée LeBron James va ouvrir ses portes à Akron en 2023 : si vous voulez marcher dans les pas du King, ce sera bientôt possible

Avant l’arrivée de LeBron James en NBA et l’ascension du phénomène de l’Ohio, la ville d’Akron était relativement inconnue aux bataillons. Mais depuis deux décennies, les choses ont évidemment bien changé. À travers sa carrière légendaire sur les parquets mais aussi sa grande implication auprès de la communauté locale, le King a mis sa ville natale sur la carte des States. À tel point qu’il aura droit à son propre musée.

LeBron James est passé par Cleveland, Miami et Los Angeles durant sa carrière. Son nom résonne aux quatre coins de la planète. Il est l’un des athlètes les plus influents au monde. Et on a du mal à imaginer la NBA sans lui. Mais peu importe jusqu’où il est monté et où il va encore aller à l’avenir, le King n’oublie jamais d’où il vient. En 2005, il avait accueilli du côté de Perkins Park à Akron un tournoi de basket en mode téléréalité, nommé “Battlegrounds: King of the Court » et diffusé sur MTV avec également Ben Gordon (joueur des Bulls à l’époque) et Andre Iguodala (joueur des Sixers). De quoi mettre des étoiles dans les yeux aux gamins de cette ville située à une bonne demi-heure de Cleveland. Quand il a remporté son deuxième titre NBA avec le Heat en 2013, il a balancé un mythique « I am LeBron James, from Akron, Ohio » histoire de rappeler ses origines sur la plus grande des scènes, le trophée à la main et avec les confettis qui tombent. Et aujourd’hui, des centaines d’enfants originaires des quartiers défavorisés d’Akron ont droit à une éducation de qualité grâce à l’école ouverte par le King – la « I Promise School » – en 2018. Tout ça pour dire que l’implication de LeBron auprès de sa ville natale est totale et encore, on pourrait citer d’autres initiatives prises par la LeBron James Family Foundation pour améliorer le quotidien à Akron, notamment en matière de logement avec le « I Promise Village ».

Pour célébrer cet engagement et surtout la source d’inspiration que représente LeBron, un musée va donc ouvrir ses portes en 2023 et les fonds récoltés par les tickets d’entrée seront reversés à la « I Promise School ». Si vous êtes intéressé, sachez que ce musée sera situé dans l’ancien complexe The Tangier, qui était longtemps The Place to Be à Akron en matière de lieux de divertissements (restaurants, salles de spectacle…). Ce complexe a été racheté par la fondation du King en 2020 et est en train d’être retapé en profondeur pour intégrer ce nouveau musée au milieu de quelques bars et restos. Il a d’ailleurs déjà changé de blaze pour prendre le nom de House Three Thirty, comprenez par là la Maison 3-30. 330, c’est l’area code de la ville d’Akron pour ceux qui n’ont pas la réf. Mais au fait, il y aura quoi vraiment dans ce musée ? Parce que c’est quand même ça qui nous intéresse le plus au final. Selon l’Akron Beacon Journal, les visiteurs pourront enfiler une paire de LeBron taille 50 pour se refaire le parcours du King, de son enfance dans les HLM de Spring Hill en passant par ses exploits en tant que jeune prodige du lycée St. Vincent-St. Mary, jusqu’à sa longue et légendaire carrière NBA bien évidemment. Il y aura également un espace réservé à la grande partie business qui entoure LBJ, et un autre pour souligner l’ensemble des belles initiatives prises par la LeBron James Family Foundation depuis sa création en 2004. Alors, chaud pour aller y faire un tour ?

S’il y a bien un basketteur qui mérite un musée dans sa ville natale, c’est LeBron James. Le King a non seulement permis à Akron d’être connu mondialement avec ses exploits sur les parquets mais surtout, il est en train de changer des vies au sein de sa communauté. Et ça, ça vaut encore plus qu’un musée.

Source texte : Akron Beacon Journal