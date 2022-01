Ja Morant et DeMar DeRozan élus joueurs de la semaine en NBA : mérité, même si Giannis et LeBron ne sont sûrement pas d’accord

Comme chaque lundi soir, les meilleurs joueurs de la semaine écoulée sont dévoilés. Et au cours des sept derniers jours, on en connaît plusieurs qui ont véritablement affolé les compteurs en enchaînant les dingueries. Mais il ne pouvait en rester que deux : Ja Morant et DeMar DeRozan.

Morant à l’Ouest, DMDR à l’Est, on a envie de dire que c’est mérité. L’un comme l’autre ont réussi à porter leur équipe respective vers une semaine parfaite, mais chacun y est allé à sa manière. Ja, c’est presque 35 points de moyenne sur les trois derniers matchs (55,7% au tir dont… 12/15 à 3-points), avec 6,7 rebonds, 4,7 passes et 1,3 interception. Derrière ces chiffres, il y a eu notamment cet énorme carton face aux Lakers de LeBron James (41 points – 10 rebonds) et ce game winner inscrit sur le parquet des Suns (s’il vous plaît), permettant aujourd’hui à Memphis d’être sur quatre succès de suite et solidement installé dans le Top 4 de l’Ouest. Pas de doute, Ja Morant a clairement retrouvé le rythme depuis son absence de 12 matchs entre le 28 novembre et le 19 décembre. De l’autre côté du pays, c’est donc DeMar qui rafle la mise. On pouvait s’y attendre parce que quand vous devenez le premier joueur all-time à enchaîner deux buzzer beaters en deux jours, vous méritez clairement une récompense. DeRozan, roi du quatrième quart-temps cette saison, a brisé le cœur des Pacers puis des Wizards pour offrir deux succès qui ont propulsé Chicago au sommet de la Conférence Est, devant Brooklyn. À ça, il faut ajouter sa production offensive habituelle, avec quasiment 28 points de moyenne (47,6% au tir) agrémentés de plus de 5 rebonds et 7 passes. Pour DeRozan, c’est son deuxième titre de joueur de la semaine cette saison, tandis que Morant rafle son premier.

NBA Players of the Week for Week 11. West: Ja Morant (@memgrizz)

East: DeMar DeRozan (@chicagobulls) pic.twitter.com/Zg0wp5als7 — NBA (@NBA) January 3, 2022

Derrière ces deux-là, on a quand même une pensée pour deux monstres du jeu : Giannis Antetokounmpo et LeBron James. Clairement, ils avaient une bonne tête de vainqueur mais la NBA a préféré regarder ailleurs. Le Freak, sorti du protocole COVID pour Noël, joue tout simplement un basket de MVP au sein d’une équipe de Milwaukee qui enchaîne tranquillement les wins. Les stats de Giannis sur la semaine ? Petit conseil, mouillez-vous la nuque : trois matchs joués, 32 points de moyenne, 11,3 rebonds, 7 caviars, 1,3 interception et 1 contre, le tout à plus de 59% de réussite au tir et avec trois victoires au bout. Difficile de faire plus sale. La prochaine fois Giannis, évite que ton équipe explose tout sur son chemin histoire d’avoir une chance de mettre un buzzer, ça peut représenter un argument. Quant à LeBron, que dire… Le King paye sans doute son duel perdu face à Morant, duel dans lequel il a tout de même planté 37 pions avec 13 rebonds et 7 assists. Mais plus globalement, James a véritablement défié les lois de la nature, tournant à 34,5 points (55,3% au tir, 50% du parking), 11 rebonds, 6,8 passes, 2 interceptions et 1,8 contre pour emmener ses Lakers vers un bilan positif de trois victoires pour une défaite sur la semaine. PS : on vous rappelle juste que le bonhomme a 37 balais.

Si Giannis et LeBron peuvent donc tirer la gueule, Ja Morant et DeMar DeRozan n’ont clairement pas volé leur récompense. Et comme on est dans les mentions, on tient à citer aussi un certain James Harden, de retour au top d’un point de vue individuel depuis Noël mais évoluant au sein d’une équipe de Brooklyn qui reste sur deux défaites de suite. Et ça, ça pardonne pas.

Source texte : NBA