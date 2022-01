Programme NBA : Luka Doncic face à Nikola Jokic et Kevin Durant contre Ja Morant, ça va on ne devrait pas trop s’ennuyer

Nouvelle semaine qui commence, nouvelle année même, mais toujours le même rituel : avant le début des matchs de la nuit, on vous présente le programme histoire de vous chauffer un peu. Et ce soir, y’a quelques affiches qui valent le coup, notamment du côté de Brooklyn.

# LE PROGRAMME DU LUNDI 3 JANVIER 2022

1h : Sixers – Rockets

1h : Wizards – Hornets

1h30 : Nets – Grizzlies

2h : Bulls – Magic

2h : Bucks – Pistons

2h : Pelicans – Jazz

2h30 : Mavericks – Nuggets (sur beIN Sports Max 7)

4h : Warriors – Heat (sur beIN Sports 1)

4h : Blazers – Hawks

4h30 : Clippers – Wolves

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Nets – Grizzlies (1h30) : vous voulez voir ce que donne un Kevin Durant énervé sur un parquet ? Ça tombe bien, c’est pour ce soir. Après deux défaites consécutives à la maison, une face aux Sixers de Joel Embiid et une autre un peu honteuse face à l’équipe C des Clippers, KD et les Nets doivent se reprendre au plus vite pour éviter de voir les Bulls – désormais premiers à l’Est – prendre leurs distances. En attendant le retour de Kyrie Irving, Durant risque donc bien d’affoler les compteurs aux côtés d’un James Harden qui semble avoir retrouvé toutes ses capacités. Cependant, en face, y’a pas n’importe qui. Memphis, c’est quatre victoires de suite sous l’impulsion notamment de Desmond Bane et surtout d’un Ja Morant potentiellement joueur de la semaine à l’Ouest. Alors que le phénomène des Grizzlies cartonne en ce moment, Memphis continue de solidifier sa place derrière le trio magique Golden State – Phoenix – Utah. Cela devrait donc nous donner un gros combat, même si Taylor Jenkins devra composer sans Dillon Brooks, Kyle Anderson ou encore De’Anthony Melton.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Joel Embiid qui affronte les Rockets, attention au chantier. Pour info, Houston va débarquer à Philadelphie sans Kevin Porter Jr. et Christian Wood, punis pour leur mauvais comportement en salle de classe.

Wizards – Hornets, tiens y’a moyen que ça fasse des étincelles ça. On attend de Bradley Beal et des Sorciers qu’ils se vengent sur Charlotte, vainqueur des deux précédentes confrontations.

Bulls – Magic, Bucks – Pistons et Pelicans – Jazz à 2h du matin, si vous aimez les matchs déséquilibrés c’est pour vous.

Luka Doncic est de retour et face à lui, il aura Nikola Jokic. Un match de rêve pour les puristes. PS : Kristaps Porzingis est out (protocole sanitaire).

Back-to-back compliqué pour le Heat à Golden State. Peut-on vraiment perdre contre Sacramento et gagner face aux Warriors le lendemain ?

Portland – Atlanta, le premier qui arrive à 130 points a gagné.

Clippers – Wolves pour terminer la night, pas sûr qu’on tienne le coup.

Dix matchs au menu dont quelques affiches qui méritent clairement le coup d’œil, voilà qui devrait nous satisfaire pour cette nouvelle nuit NBA. En attendant, pour vous mettre dans l’ambiance, y’aura un petit Allez, Café sur Twitch à minuit pour commencer 2022 en beauté.