Le pari NBA du jour, spécial 5 majeur boosté : qui va sortir le grand jeu au scoring ce soir ?

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce lundi 3 janvier, c’est un joli petit programme que nous offre la NBA avec dix matchs au menu. Cela offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, et aujourd’hui on a décidé de vous proposer cinq cotes boostées histoire de varier les plaisirs tout en augmentant encore plus vos gains en cas de pari gagnant.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

Voici le 5 majeur de cotes boostées de ce lundi :

L’analyse fine !

Minimum 30 points : Stephen Curry contre le Heat (2,35 au lieu de 1,95) : miser sur Stephen Curry, souvent c’est une bonne idée. Et ça pourrait l’être encore une fois cette nuit dans l’opposition entre les Warriors et le Heat. Sur ses six derniers matchs, Curry a atteint la barre des 30 points à quatre reprises et tourne à 31,7 unités par soir sur la même période. En face, il y a une équipe sérieuse de Miami, mais elle est quand même diminuée et en plus elle jouera en back-to-back.

Minimum 30 points : Bradley Beal contre les Hornets (2,50 au lieu de 2,10) : Bradley Beal a connu un retard à l’allumage cette année mais il semble préchauffer. Après trois matchs d’absence fin décembre, Bealou a marqué 29 puis 27 points. Avant son absence, l’arrière de Washington avait envoyé 37 pions face au Jazz, 26 contre Phoenix et 30 contre Sacramento. Sachant qu’il y aura l’une des pires défenses NBA en face de lui cette nuit, on peut s’attendre à un carton, d’autant plus que les Wizards doivent faire avec certains absents en ce moment (Spencer Dinwiddie et Montrezl Harrell notamment).

Minimum 25 points : Desmond Bane contre les Nets (3,35 au lieu de 2,80) : la grosse cote du soir. Desmond Bane fait partie des candidats au titre de MIP, lui qui réalise une très belle deuxième saison à Memphis, notamment au scoring. Tournant à 22 points de moyenne sur ses six derniers matchs avec 44% de réussite du parking, Bane est plutôt chaud en ce moment et c’est peut-être l’occasion de tenter un coup. Cependant, face à une défense de Brooklyn dans le Top 5 à l’efficacité défensive cette année, ça s’annonce tendu.

Minimum 35 points : Kevin Durant contre les Grizzlies (3,15 au lieu de 2,60) : Kevin Durant n’était vraiment pas content après la défaite de Brooklyn samedi face à des Clippers largement diminués. Y’a donc moyen qu’il revienne bien énervé contre une équipe de Memphis qui pourrait prendre cher. KD peut planter 35 pions contre n’importe qui mais on souligne quand même le fait que les Grizzlies sont redevenus une équipe vraiment solide en défense ces dernières semaines. Pas gagné donc.

Minimum 20 points : Rudy Gobert contre les Pelicans (3,60 au lieu de 3,00) : Rudy Gobert continue de s’affirmer en attaque. On connaît tous sa défense calibre DPOY mais le pivot français réalise de plus en plus de matchs où il pèse vraiment offensivement. La preuve, depuis le 11 décembre dernier, Gobert a atteint la vingtaine de points à six reprises en onze matchs. La même ce soir face à Jonas Valanciunas et les Pelicans ? Pas impossible mais attention au blowout qui pourrait raccourcir le temps de jeu de Rudy, les Pels évoluant sans Brandon Ingram depuis deux matchs (il est incertain face à Utah).

La mise maximum sur les cotes boostées est de 50€.

Pour votre premier pari, jusqu’à 150€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez un compte chez ParionsSport en Ligne, que vous y déposez 150€ (bonus maximum) et que, par exemple, vous jouez ces 150€ sur une cote à 2,00, vous pourrez avoir 300€ sur votre compte, si ça passe bien évidemment. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

01h00 : Sixers (1,09) – Rockets (8,50)

01h00 : Wizards (1,87) – Hornets (2,10)

01h30 : Nets (1,44) – Grizzlies (3,20)

02h00 : Bucks (1,05) – Pistons (11,00)

02h00 : Bulls (1,09) – Magic (8,60)

02h00 : Pelicans (5,30) – Jazz (1,20)

02h30 : Mavericks (1,76) – Nuggets (2,30)

04h00 : Warriors (1,15) – Heat (6,30)

04h00 : Trail Blazers (2,90) – Hawks (1,50)

04h30 : Clippers (1,64) – Wolves (2,50)

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

Pariez sur la NBA avec ParionsSport en Ligne