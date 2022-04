Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 10 avril, jour d’élection mais surtout de grand finish en NBA, c’est un énorme programme que nous offre la Grande Ligue avec quinze matchs au menu ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

21h30 : Nets (1,05) – Pacers (10,50)

21h30 : Hornets (1,10) – Wizards (7,30)

21h30 : Cavs (1,25) – Bucks (4,05)

21h30 : Rockets (7,00) – Hawks (1,10)

01h00 : Grizzlies (2,75) – Celtics (1,46)

01h00 : Knicks (2,65) – Raptors (1,49)

01h00 : Magic (4,60) – Heat (1,20)

01h00 : Sixers (1,11) – Pistons (6,90)

02h30 : Wolves (1,38) – Bulls (3,05)

03h30 : Mavericks (1,18) – Spurs (4,85)

03h30 : Nuggets (1,21) – Lakers (4,50)

03h30 : Clippers (1,13) – Thunder (6,20)

03h30 : Pelicans (2,55) – Warriors (1,52)

03h30 : Suns (1,09) – Kings (7,70)

03h30 : Blazers (12,00) – Jazz (1,04)

Le pari qu’on sent bien

Kyrie Irving marque au moins 30 points contre les Pacers (2,20) : les Nets font partie de ces équipes qui doivent gagner en cette dernière journée de régulière histoire de conserver leur septième place au classement. Pas de repos donc, et on imagine bien Kyrie Irving faire du Uncle Drew face à la 28e défense de la NBA. Kyrie, c’est plus de 27 points de moyenne sur la saison et il est typiquement le genre de joueur qui peut exploser pour finir la régulière en beauté. Demandez donc au Magic, aux Grizzlies ou aux Rockets, qui ont tous pris très cher au cours des trois dernières semaines. Irving à 30 points avec une cote à 2,20, y’a moyen de faire une belle affaire.

Le combiné à tenter

Les Nuggets gagnent face aux Lakers et Trae Young marque au moins 30 points contre les Rockets (2,06) : il y a beaucoup de matchs au menu ce soir et donc beaucoup de possibilités de paris sportifs, mais il faut être prudent. Entre les équipes qui font tourner, celles qui n’ont plus rien à jouer et les nombreux absents, on peut vite tomber dans un piège. Alors pour le combiné du soir, on mise sur les Nuggets et Trae Young. Les premiers doivent absolument l’emporter pour espérer prendre la cinquième place de l’Ouest au Jazz et seront donc sans pitié avec les pauvres Lakers. Quant à Ice Trae, il voudra mener son équipe à la win contre la faible équipe (et défense) de Houston afin que les Hawks grimpent au classement. Connaissant le bonhomme, ça devrait se terminer en carton.

Une petite folie pour finir ?

Les Knicks battent les Raptors (2,65) : allez, pari un peu YOLO pour la fin de la saison régulière. Histoire de finir sur une bonne note, les Knicks vont offrir une victoire à leur public du Madison Square Garden face à des Raptors qui ont déjà la tête aux Playoffs. Match sans enjeu et donc probablement beaucoup d’absents à prévoir, mais la magie de la Mecque du basket va pousser New York vers la win.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

