La NBA boucle sa saison régulière en beauté avec un feu d’artifice de 15 rencontres ! Lutte pour le podium et course au play-in à l’Est, avantage du terrain à l’Ouest. Beaucoup de belles choses à mater avant d’attaquer la postseason. Place au programme !

# LE PROGRAMME DU DIMANCHE 10 AVRIL

21h30 : Nets – Pacers (beIN Sports 3 Multiplex)

21h30 : Hornets – Wizards (beIN Sports 3 Multiplex)

21h30 : Cavs – Bucks (beIN Sports 3 Multiplex)

21h30 : Rockets – Hawks (beIN Sports 3 Multiplex)

1h : Grizzlies – Celtics (beIN Sports 3 Multiplex)

1h : Knicks – Raptors (beIN Sports 3 Multiplex)

1h : Magic – Heat (beIN Sports 3 Multiplex)

1h : Sixers – Pistons (beIN Sports 3 Multiplex)

2h30 : Wolves – Bulls (beIN Sports 4)

3h30 : Mavericks – Spurs (beIN Sports 1 Multiplex)

3h30 : Nuggets – Lakers (beIN Sports 1 Multiplex)

3h30 : Clippers – Thunder (beIN Sports 1 Multiplex)

3h30 : Pelicans – Warriors (beIN Sports 3)

3h30 : Suns – Kings (beIN Sports 1 Multiplex)

3h30 : Blazers – Jazz (beIN Sports 1 Multiplex)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Grizzlies – Celtics (1h) : beaucoup d’affiches et donc on avait un choix royal pour en sélectionner une. Pour le classement, le Cavs – Bucks avait aussi une très bonne tête mais les possibles absences côté Milwaukee (Giannis est listé doubtful, Middleton incertain) rend le choc un poil moins savoureux. On part donc sur une rencontre qui associe à la fois le talent de deux équipes qui surfent sur la Ligue ces dernières semaines, mais aussi le suspense qui accompagne une possible deuxième place à l’Est pour Boston. Memphis n’ayant rien à jouer, il sera intéressant de voir si Taylor Jenkins opte pour une mise au repos général ou s’il utilisera ce match comme une grande répétition. On espère voir tout le monde en tenue pour un duel qui s’annonce haut en couleurs.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Cette fois, c’est la dernière ! Une dernière nuit de saison régulière avant d’attaquer les choses sérieuses avec le play-in puis les Playoffs ! Oh ça promet du très lourd !