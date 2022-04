Joel Embiid est à quelques heures de soulever le trophée de meilleur scoreur de la NBA : titre mérité pour une saison de bourrin

Il faudrait un miracle, un vrai miracle pour que Joel Embiid ne soit pas sacré meilleur scoreur de la NBA ce soir. Malgré tout, on ne dira pas que c’est fait puisque la Grande Ligue peut toujours s’avérer… imprévisible. Allez, retour sur une saison aussi monstrueuse que méritée pour le pivot camerounais.

Plus que quelques heures avant de pouvoir célébrer comme il se doit le meilleur scoreur de la Ligue. Joel Embiid touche avec neuf doigts et demi le trophée, c’est-à-dire avec neuf mains pour nous autres vu les mensurations insensées du garçon. Quelle autre reconnaissance que celle-ci pour un talent offensif aussi dominant ? Incontesté et incontestable sous le panier, Jojo plie les raquettes soir après soir. Les Pacers en ont encore fait l’amer expérience hier. Certes, on n’en attend pas moins d’un big man de son calibre, mais là où le géant nous surprend, c’est dans l’évolution quantitative de son champ d’action. Mi-distance ? Même pas peur, il y a même souvent du fade away, pour augmenter un peu la difficulté. Shoots à trois points ? C’est toujours plusieurs paniers primés par match. Oui, on peut appeler ça une arme presque ultime. Alors non, son titre n’est pas encore à 100% assuré, mais il faudrait une soirée légendaire pour Giannis Antetokounmpo : 78 points à inscrire ce soir contre les Cavaliers, autant dire que sans douter du talent du Grec (qui de surcroit est listé doubtful), ça sent quand même le roussi cette histoire. Il faudrait en plus dans le même temps qu’Embiid ne rentre pas une seule fois le cuir dans le panier contre… Detroit. Allez, on peut dire que c’est plié.

Giannis Antetokounmpo doit scorer 78 points demain soir face aux Cavs, et Joel Embiid doit mettre 0 points, pour être le meilleur scoreur de NBA cette saison. Giannis est incertain pour le match de ce dimanche. Joel Embiid devrait donc finir meilleure scoreur de la saison NBA. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

Maintenant, avec le titre de meilleur scoreur en poche d’ici quelques heures, Jojo aura un sérieux argument supplémentaire dans la course au MVP. Pour autant, rien n’est gagné. En face, Giannis Antetokounmpo est également un candidat sérieux puisqu’il est, comme vous l’avez lu plus haut, dans les roues du Camerounais en matière de scoring, mais en plus de ça l’un des favoris au titre de défenseur de l’année. Et pour le trophée de meilleur basketteur de la saison, tout est bon à prendre pour s’adjuger le titre suprême. Malheureusement pour ces deux-là, le mieux placé actuellement pour ramener la coupe à la maison (selon certains sondages tout du moins) est Nikola Jokić, lequel sort une saison tout simplement… historique. Pas de conclusion hâtive, rien n’est officiellement fini jusqu’à la dernière enveloppe dans l’urne, alors il faudra tout donner côté Jojo pour ne pas avoir de regrets à l’arrivée.

Félicitations à Joel Embiid, qui va ce soir inscrire son nom aux côtés de joueurs ayant marqué l’histoire de son sport. Il sera d’ailleurs le premier Camerounais (et Africain) à remporter ce trophée. Plus qu’à savoir qui sera le MVP entre lui et ses deux rivaux européens, et vive le basket international surtout !