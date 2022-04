Si l’actualité NBA prend le dessus avec l’arrivée des Playoffs et le début du Play-in Tournament ce mardi soir, il ne faut pas oublier que le meilleur jeu au monde a lui aussi une actu à gérer. Qui dit fin de saison régulière dit bilan à effectuer, et qui dit début des Playoffs dit règles à rappeler ! C’est donc l’heure de faire le point sur la TrashTalk Fantasy League, à l’aube des heures les plus sombres de l’humanité…

Que ceux (qui sont dans la vibes lèvent le doigt) qui n’ont jamais participé à la TTFL en équipe en Playoffs se rattrapent tout de suite. La vie est simple, et elle se résume ainsi. Il y a un avant et un après TTFL de Playoffs en équipe. De nombreux joueurs et joueuses le savent, ce qui explique la tension palpable qui règne dans la commu basket au moment où ces lignes sont écrites. Ce samedi 16 avril, la bataille des Playoffs débutera dans la TrashTalk Fantasy League. Mais pour aborder cette lutte convenablement, il convient de faire un gros point collectif. Déjà pour annoncer la couleur des phases finales, mais également pour indiquer les règles autour du play-in tournament !

# PLAYOFFS ET PLAY-IN TOURNAMENT 2021-22

Il est important d’utiliser cette semaine de sel et de réflexion pour faire le point sur les Playoffs à venir. Quid des règles de jeu ? Quid du Playin Tournament qui démarre ce mardi soir ? Les réponses à ces questions et tant d’autres, les voici.

Les Playoffs approchent, il est donc temps de faire le point sur les règles TTFL pendant les PO pic.twitter.com/KJy5ZjE9JD — TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) May 10, 2021

Pas de TTFL pendant le Play-in Tournament

Vous pouvez laisser reposer les decks jusqu’à samedi, la TTFL va se faire toute belle pour les Playoffs qui démarreront donc ce weekend. On aime bien les jouets développés par Adam Silver et sa bande, mais on va rester tranquillement sur de la saison régulière pure et des Playoffs purs.

Remise à 0 des classements individuels et par équipe

Vous avez jusqu’à ce lundi soir pour faire des screens de vos classements et de ceux de vos copains, car mardi la TTFL passera en mode bascule technique ! Afin de s’assurer des Playoffs de qualité, la TrashTalk Fantasy League sera en maintenance et réinitialisera les scores des classements principaux pour démarrer une nouvelle bataille toute neuve ce weekend !

Tous les joueurs sont à nouveau disponibles

Vous avez pris Luka Doncic récemment pour bien finir votre saison régulière ? Pas de problème, le kid de Dallas et tous les autres joueurs de la NBA qualifiés en Playoffs seront à nouveau disponibles dans vos decks, pour démarrer les deux pieds sur l’accélérateur. Rappel important dans le prochain point, on ne choisit pas ses meilleurs joueurs dès le premier tour… sauf s’ils sont sur le point de se faire éliminer !

1 joueur ne peut être sélectionné qu’une fois pendant toute la durée des Playoffs

Quand poser son Giannis ? Quand est-ce qu’il y aura le Embiid Game ? Un gros Curry à placer au bon moment ? Plus que jamais, la TTFL des Playoffs fait appel aux nez fins. Il faut donc se rappeler, chaque soir, qu’une fois un joueur sélectionné vous ne le reverrez plus jusqu’en octobre prochain….! La pression !

Recrutement autorisé jusqu’au samedi 16 avril à 23H59

Si vous souhaitez rejoindre une équipe de TTFL, si vous avez envie de modifier votre effectif, si vous avez une soudaine envie de rouler sur la concurrence ou participer au meilleur jeu all-time de Fantasy, vous pouvez le faire. Mais dépêchez-vous, car ce samedi à 23H59 on ferme le mercato et on démarre tous les Playoffs dans un torrent de lave bouillante.

Encore de jolis lots à gagner pendant les Playoffs

Parce qu’on est tous conscients de l’extrême difficulté de performer avec régularité en TTFL, et que la tâche se complique encore un peu plus en Playoffs, il y aura toujours un max des freebets* à gagner grâce à ParionsSport. En plus, le vainqueur du classement individuel et les membres du roster de l’équipe championne de Ligue 1 (composée de 10 joueurs différents) repartiront avec leur prestigieux t-shirt collector de champions TTFL pour ne jamais oublier leurs exploits.

# Vainqueurs hebdomadaires (jusqu’aux Finales de Conférence incluses) ** :

1er – (50€ de freebets offerts)

(50€ de freebets offerts) 2ème – (30€ de freebets offerts)

(30€ de freebets offerts) 3ème – (20€ de freebets offerts)

# Vainqueurs des Playoffs TTFL** :

1er – (100€ de freebets offerts) + 1 t-shirt spécial Playoffs TTFL Champ

– (100€ de freebets offerts) + 1 t-shirt spécial Playoffs TTFL Champ 2ème – (50€ de freebets offerts)

– (50€ de freebets offerts) 3ème – (50€ de freebets offerts)

– (50€ de freebets offerts) 4ème – (30€ de freebets offerts)

– (30€ de freebets offerts) 5ème – (30€ de freebets offerts)

# Equipe vainqueure de la Ligue 1 des Playoffs TTFL :

1ère – 1 t-shirt spécial Playoffs TTFL Champs pour chaque membre du roster de l’équipe championne de Ligue 1

# VAINQUEURS DE LA SAISON RÉGULIÈRE 2021-22

L’intensité de cette fin de saison NBA nous impose un ordre de priorités.

La première, c’est que la dernière soirée de saison régulière se passe à merveille, et que la bascule en mode Playoffs se déroule convenablement. Nous voulons nous assurer que tout se passera comme il faut, sachant que – comme dit plus haut – il n’y aura pas de TTFL pendant le Playin Tournament.

Concernant les vainqueurs, que ce soit en classement individuel comme en classement par équipe, nous communiquerons officiellement dans la semaine à venir sur les heureux winners de la saison régulière 2021-22.

Rappel important, comme écrit ici en détail :

Concernant le classement par équipe, nous souhaitons féliciter et récompenser les joueurs et joueuses qui ont travaillé à 10. Les équipes composées de 1 ou 2 joueurs à multicomptes peuvent être en tête du classement final mais n’auront pas accès à ces récompenses.

Concernant le classement individuel, si un joueur avec plusieurs comptes se trouve en mesure d’être récompensé, il n’y aura qu’une seule récompense donnée.

L’idée n’est pas de punir ceux qui jouent différemment, mais elle est d’être clair sur notre désir de récompenser et féliciter en priorité celles et ceux qui ont joué à la TTFL dans les règles de l’art. Cela n’empêchera pas les différents leaders de classements de bomber le torse avant le début des Playoffs, c’est tout votre droit !

Vous êtes donc informés de tout ce qu’il faut savoir de majeur, avant la bascule dans les ténèbres des Playoffs. Chers joueurs, chers joueuses, que la fête commence… on repart pour 8 semaines de batailles dans la TrashTalk Fantasy League !

Pour profiter de ces magnifiques cadeaux, il faudra bien évidemment posséder un compte au statut confirmé chez ParionsSport en Ligne, que vous pourrez créer sous 30 jours si vous n’en avez pas encore un. Il faudra également être majeur, logique.

* Si vous êtes mineurs, vous ne pourrez malheureusement pas profiter de ces gains.

** En cas d’ex-aequo sur les vainqueurs hebdomadaires ou les vainqueurs des Playoffs, un tirage au sort sera effectué entre les ex-aequo pour définir l’attribution des lots.