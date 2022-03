Communiqué – TrashTalk Fantasy League : le classement par équipe

Devant le succès grandissant de la TrashTalk Fantasy League, et avec des Playoffs intenses qui vont pointer leur nez sur la planète NBA, l’occasion est idéale pour que nous rappelions certaines règles importantes autour de ce magnifique jeu qu’est la TTFL. En particularité, le jeu en équipe.

Joueurs et joueuses de la TrashTalk Fantasy League.

Avant toute chose, nous tenons à vous féliciter et vous remercier pour votre engagement et enthousiasme sur cette nouvelle saison de TTFL. Vous êtes encore une fois des milliers à participer à ce jeu, avec une passion qui nous donne tout simplement envie de proposer le meilleur de la NBA au quotidien. Que ce soit en classement individuel comme en classement collectif, la bataille fait rage depuis octobre dernier et le TTFLab veille au grain avec des tableaux plus précis que jamais proposés chaque jour. Et les équipes dont les joueurs proposent du contenu original sur les réseaux sociaux nous régalent chaque matin. Pour tout cela, nous vous disons : merci.

Nombreux et nombreuses d’entre vous le savent, nous tenons à faire particulièrement attention à l’avis de la communauté. C’est inscrit dans nos codes, et dans notre manière de faire depuis bientôt 10 ans en équipe. Dès qu’une remarque pointe son nez, ou qu’une amélioration est suggérée, nous la prenons en considération et en parlons en coulisses afin de trancher de la plus juste manière possible. Tout ne se réalise pas, mais au moins nous en discutons tous ensemble. Ce procédé vaut aussi bien sur notre site que sur nos chaînes, que sur nos réseaux sociaux, et que sur notre chère TrashTalk Fantasy League. Et récemment, nous avons eu écho d’un problème dans le classement par équipe qui a pu en affecter plusieurs parmi vous. En effet, la nature du système d’inscription en TTFL fait que des équipes de 10 joueurs peuvent être créées, sans qu’il y ait véritablement 10 joueurs physiques différents. Certains, par plaisir d’avoir plusieurs picks disponibles, créent des équipes de 10 en utilisant 10 pseudos différents. Nous avons pu échanger avec eux, il ne semble pas y avoir de mauvaise intention avec ceux qui nous ont répondu. Cependant, face à cette réalité et ce problème, nous avons beaucoup discuté en interne afin de trouver la meilleure solution possible, à court, moyen et long-terme.

Avant toute chose, il est important de rappeler que nous ne souhaitons pas dicter la manière dont il faut jouer à la TrashTalk Fantasy League (preuve étant, le fondateur enchaîne les picks de merde dans le plus grand calme depuis le lancement de ce jeu). Si quelques joueurs au sein de la TTFL créent de nouvelles manières de jouer, excitantes et novatrices, nous aimons laisser cette part de liberté et de plaisir s’exprimer. Nous souhaitons que ce jeu évolue avec les idées et les initiatives des joueurs. Mais cette expression doit avoir lieu dans un cadre précis : un qui n’affecte pas le plaisir de jouer des autres. Et dans une compétition aussi acharnée que celle de la TTFL, un sentiment de déséquilibre ou d’injustice ne peut pas être pris à la légère. Oui, deux joueurs forment une équipe, mais une équipe de 2, pas une équipe de 10.

Autre style de jeu qui fait grincer des dents et dont nous avons bien conscience : le système All-In. Une façon de jouer initialement à la marge, qui est depuis devenue populaire devant les résultats extrêmes (bons ou mauvais) qu’elle permet. C’est ce système, consistant à miser 10 fois sur le même joueur, qui a souvent mené aux équipes d’une seule personne possédant plusieurs comptes. Là encore, notre envie n’est pas d’interdire, mais il y a un réel besoin de clarifier le système et d’ajouter une nouvelle forme de transparence au niveau du classement. Nous avons cela en tête, et avons déjà pu prendre la parole auprès de certains sur les réseaux sociaux.

Ainsi, plusieurs étapes vont prendre place.

D’abord, concernant la fin de saison NBA en cours : nous souhaitons avant tout récompenser les vraies équipes de 10 joueurs. C’est-à-dire les équipes de 10 joueurs composées de 10 personnes différentes. C’est la définition même du jeu par équipe, et nous tenons à féliciter le travail qui a eu lieu sur toute une saison régulière, avec la pluralité des avis et donc les difficultés que cela représente. La TTFL par équipe ne s’impose pas par 10, mais elle tient à mettre la lumière sur ces équipes de 10. Par conséquent, ce sont les équipes de 10 joueurs différents qui seront prioritairement prises en compte dans l’annonce des vainqueurs à venir. Idem pour les récompenses individuelles : si un joueur avec plusieurs comptes se trouve en mesure d’être récompensé, il n’y aura qu’une seule récompense donnée.

Ensuite, concernant la saison NBA suivante : d’importantes réflexions estivales auront lieu, avec des modifications dans la foulée en fonction des possibilités envisagées. Nouveau système de ligues ? Nouveaux classements encore + détaillés ? Nouveaux Playoffs ? Les options sont ouvertes, et elles seront évaluées cet été pour une reprise de la saison NBA 2022-23 dans les meilleures conditions possibles. Encore une fois, nous prendrons en compte les avis de chacun en essayant d’obtenir le juste-milieu, afin que le plaisir de réaliser ses picks reste inchangé et soit même décuplé dans les mois à venir. Rien ne sert de prendre une décision ferme d’ici les Playoffs 2022, nous nous pencherons sur ce sujet en priorité pendant la trêve estivale. Ceci étant dit, pendant les Playoffs, nous envisagerons une prise de parole via sondage afin de prendre en compte l’avis de la communauté et ainsi améliorer cette situation. Permettre encore une fois à chacun de jouer comme il en a envie, sans que cela nuise à l’expérience des autres.

Jusque là, nous vous souhaitons une seule chose.

Une excellente fin de saison régulière. Une bataille sans pitié pendant les Playoffs.

Une joie immense dans le travail en équipe comme devant les résultats du matin.

Et qu’ensemble, nous puissions tous profiter de la TrashTalk Fantasy League comme il se doit : c’est-à-dire en tant que meilleur jeu de basket del mundo.

Bonne carotte à toutes et à tous.