Alors qu’il y a encore quelques jours, on était loin d’imaginer cela possible, la réalité est venue frapper un grand coup à Los Angeles avec une annonce qui pourrait avoir un effet sismique. En effet, concernant le match de ce mardi soir entre les Clippers et le Jazz, Paul George a été annoncé disponible. L’ailier pourrait donc rejouer pour la première fois depuis décembre dernier.

WHAT ?

Si apparemment les gifles sont tendances, on peut dire que le staff des Clippers en a collé une belle à la planète basket ce lundi soir. Rappelons ce qui se passait autour de PG, attendu de pied ferme depuis très longtemps par la fanbase de Los Angeles. Blessé depuis plusieurs mois, Paul George n’avait plus participé à un match pro et officiel depuis le 22 décembre dernier pour être précis. Un pépin au coude qui devait l’écarter longtemps des parquets, et cela se confirmait avec une deuxième partie de saison sans Kawhi ni Paulo, pas vraiment idéal après les magnifiques Playoffs de l’an dernier proposés par Tyronn Lue et ses hommes. Ainsi, les matchs défilaient et les mêmes interrogations se pointaient dans les rangs californiens. Alors, reviendra ou reviendra pas Georgette ? Plus la fin de la saison régulière approchait, plus on se rangeait dans le clan du shutdown complet, c’est-à-dire une grosse croix placée sur la saison 2021-22 de Paulo, et rendez-vous en octobre prochain pour relancer les affaires à 100%. C’était la piste la plus probable, et la plus logique, la plus safe quelque part. Sauf que quelques entraînements se sont suivis, le joueur a retrouvé son rythme, et un 5 contre 5 récent a permis au staff médical des Clippers de passer à la vitesse supérieure. Farbod Esnaashari, de chez Sports Illustrated, envoyait une première salve intrigante en annonçant ce lundi que s’il n’y avait pas de rechute Paul George allait en effet pouvoir tenter de participer à un match prochainement… puis la rumeur a été confirmée officiellement avec le rapport des joueurs disponibles (ou non) pour le match de ce mardi soir.

Paul George (coude) – questionable

En gros, on va s’échauffer, sous une étoile sous un oreiller, et on te laisser jouer si le coude répond bien. Un tweet assez incroyable envoyé par Ohm Youngmisuk de chez ESPN, sachant que de nombreux observateurs – nous compris – pensaient ne plus du tout revoir Paul George jouer cette saison. Mais alors qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Et bien, déjà, le fait que Paulo va bien, et ça c’est une excellente nouvelle. Ensuite, cela veut dire qu’en ayant investi pas mal de fric sur l’ailier à long-terme, les Clippers considèrent qu’ils ne prennent pas de risques trop graves en le laissant tester son coude en situation réelle. Voilà aussi quelque chose de rassurant. Enfin, dans ce dernier virage de la saison régulière, cela veut aussi dire que la franchise californienne pourrait tout à fait pousser jusqu’aux Playoffs et tenter de fatiguer une équipe au premier tour. Aujourd’hui, le scénario le plus probable consiste à voir les Clippers affronter les Wolves au Playin Tournament, puis gagner ou perdre ce match et tout de même aller en Playoffs via le match suivant. Bien évidemment, on va pas commencer à dire que le retour de Paul George doit faire paniquer les Suns ou Grizzlies devant un éventuel premier tour face aux Clippers, mais on peut esquisser un sourire en voyant PG rejouer et ce groupe installer des bases intéressantes pour la suite. Car oui, avant même de parler de ces Playoffs ou de quelle dinguerie ces Clippers peuvent proposer, on rappelle que le projet ultime reste d’avoir Kawhi et Paulo à 100% sur le même terrain, ce qui n’est pas arrivé depuis un bail. Jusque là, tout développement en interne sera utile, et tout test physique réalisé sera pris positivement. On rappelle que George est un habitué de la chose, puisqu’après avoir subi sa terrible blessure au tibia il y a quelques années avec Team USA, l’ailier était revenu sous le maillot des Pacers juste avant la fin de la saison régulière afin de tester ses cannes. C’est donc un schéma qu’il connaît, et avec lequel il est à l’aise.

Que penser de ce comeback ? Et dans quel état sera Paul George ? Difficile à dire aujourd’hui. Ce qu’on peut affirmer cependant, c’est que ce mardi soir, sauf contre-indication du staff médical, PG13 rejouera avec les Clippers. Et ça, c’est magnifique à lire et à écrire. Welcome back !

Source : ESPN