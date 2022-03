Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à environ deux semaines de la postseason !

Les résultats de la nuit

Hornets – Nuggets : 109-113

Pacers – Hawks : 123-132

Cavaliers – Magic : 107-101

Knicks – Bulls : 109-104

Raptors – Celtics : 115-112

Heat – Kings : 123-100

Grizzlies – Warriors : 123-95

Rockets – Spurs : 120-123

Blazers – Thunder : 131-134

Le classement

La petite explication concernant les tie-breakers

Bonne opération du jour – Raptors et Spurs : magnifique combo pour les boys de Toronto, eux qui ont écarté difficilement l’équipe D des Celtics en prolongation mais ont donc fait un peu chuter Boston au classement, tout en profitant de la défaite des Bulls pour recoller à égalité à la 5ème place de la Conférence Est. Oui, tout va très vite en ce moment, donc les Raptors devaient jouer Brooklyn au Playin Tournament et si ça se trouve ils vont affronter les Celtics sans Robert Williams. Il faudra confirmer, mais Pascal Siakam et sa bande ont fait une magnifique opération. Côté Spurs, le principal a été fait et maintenant c’est dans les mains des divinités suprêmes. C’est-à-dire ? Victoire de San Antonio à Houston, tu recolles à une petite défaite des Lakers… sachant que les potes de LeBron vont jouer à Dallas puis à Utah. Si Los Angeles perd, les Spurs récupèrent la 10ème place de la Conférence Ouest, synonyme de Playin Tournament. On est dans le dernier virage, ça chauffe !

Mauvaise opération du jour – Bulls et Hornets : nan vraiment les Bulls y’a regret là. Y’a regret, et limite y’a abus quand on voit ce qui s’est passé cette nuit. Chapeau aux Knicks qui ont grave fait le travail à la maison devant un public en feu, mais Chicago avait DeRozan, Caruso, LaVine, Vucevic, et tu craques face aux Knicks pour te faire recoller au classement par les Raptors ? Non vraiment, c’est de la mauvaise opération de base. Le genre de défaite qui peut coûter cher car les Bulls vont avoir un programme dantesque à domicile pour finir. Du côté de Charlotte ? Frustration plus qu’autre chose, t’es en back-to-back et tu tiens le regard avec les Nuggets normalement t’es content… Le problème, c’est que la défaite face aux boys de Nikola Jokic combinée avec la victoire des Hawks à Indiana, ça resserre les rangs dans les places 8-9-10. Et on pourrait avoir un petit Charlotte – Atlanta pas si facile que ça à gérer pour LaMelo Ball et compagnie dans un éventuel Playin Tournament.

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Sixers – Bucks

– 1h : Wizards – Bulls

1h30 : Nets – Pistons

– Pistons 1h30 : Mavericks – Lakers

– 4h : Clippers – Jazz

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat- Cavs, Hornets, Nets ou Hawks

Sixers – Cavs ou Nets

Bucks – Raptors

Celtics – Bulls

Play-in tournament : Cavs – Hornets et Nets – Hawks

Suns – Wolves, Clippers, Pelicans ou Lakers

Grizzlies – Wolves ou Clippers

Warriors – Nuggets

Mavericks – Jazz

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Pelicans – Lakers