Les Raptors ne lâchent rien : victoire face à des Celtics venus sans leurs leaders, un Pascal Siakam à 40 pions… hello la cinquième place !

Plus qu’un classique de l’Est, ce Raptors – Magic prenait cette nuit des airs de main event. Oui Jayson Tatum et Jaylen Brown étaient annoncés absents côté Boston, oui une sale nouvelle nous était parvenue un peu plus tôt du clan Robert Williams III, mais il n’empêche que la Scotiabank Arena avait devant les yeux la meilleure équipe de l’Est et des Raptors en pleine bourre, passés en quelques semaines de « déception » à « sauvons la saison » à « pourquoi pas » puis à « personne ne veut les jouer en Playoffs ».

Les stats maison du classique de la nuit c’est juste ici !

Sans leur franchise player et trois autres de leurs starters (Al Horford également absent), les Celtics ‘avaient pas fait une croix sur ce match mais disons qu’ils nous donnaient déjà quelques indications sur sa potentielle issue. On ne se pointe pas à Toronto en mars avec son équipe B si ce n’est pour souffler un coup, mais une fois de plus les joueurs de Coach Ime Udoka auront étonné par leur solidité et, finalement ne seront pas passés si loin de ce qui aurait clairement été un exploit. En l’absence des cadres c’est Marcus Smart qui a principalement sonné la charge, parce qu’il en a les moyens et parce qu’il aime trop ça. Autour de lui on demande à des habituels role players d’être les leaders d’un soir et la pression se ressent dans les pneus mais surtout dans les pourcentages, malgré l’envie montrée par les soldats du jour Aaron Nesmith ou Derrick White, l’arrière au grand front étant envoyé dans le cinq pour pallier les manques. Un gros début de match, la réaction des Raptors, puis l’heure venue d’en parler justement, des ces Raptors, et notamment d’un homme qui aura tout fait à la défense verte cette nuit.

Cet homme c’est Pascal Siakam, pas loin d’être dans la forme de sa vie depuis quelques semaines (mois ?). Cette nuit ? Le Camerounais a encore étalé son talent et son agressivité positive sur toutes les lattes du parquet, démarrant tambour battant et terminant sirènes hurlantes pour valider une nouvelle masterclass statistique avec 40 pions à 17/29 au tir, 13 rebonds, 3 interceptions et 2 contres, confirmant qu’il était peut-être bien le plus snubbed de la bande au dernier All-Star Game et, surtout, que ces Raptors en seraient pas bons à prendre en Playoffs dans quinze jours. Un match qui aurait pu mal tourner et faire très tâche dans le bilan face à la réserve des C’s mais au final ce qui compte c’est le résultat, cette victoire après prolongations, et un résultat qui offre aux Dinos une cinquième place partagée ce matin avec des Bulls qui se sont tirés une balle dans le pied face aux Knicks. Fred VanVleet et Pascal Siakam en tronpas ? Scottie Barnes qui va désormais taper le run pour aller braquer le trophée de ROY ? OG Anunoby qui a repris du service ? Gary Trent Jr. pour jouer les pyromanes et Precious Achiuwa qui semble en être devenu hein ? Faites de la place à l’épouvantail du moment, qui gagne même quand la jauge est branlante.

Énorme opération des Raptors donc, avec une victoire certes après prolongations face à une team de coiffeurs, mais une victoire qui confirme le mood ultra-positif du squad de Nick Nurse avec cette neuvième victoire en onze matchs. La suite ? Wolves, Heat, Hawks, Sixers et Rockets au pays de Cécé Dion et un combo Magic Knicks à l’extérieur. Y’a un gros 5 sur 8 à faire, a minima, et Toronto pourrait donc (devrait ?) terminer cette saison confortablement dans le Top 6 de l’Est. Et vue la dynamique du groupe, ça promet au mois d’avril.