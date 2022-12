Désireux de se relancer après deux défaites de suite, les Clippers ont su repousser les assauts de Kyle Kuzma et Kristaps Porzingis pour remporter une victoire précieuse à Washington (114-107). Paul George et Nicolas Batum auront été décisifs.

Pour la box score de ce match, bah c’est juste ici.

Pas si facile ce road trip pour les Clippers ! Après une difficile victoire à Charlotte, les protégés de Tyronn Lue ont buté à la fois sur le Magic et sur le Heat, deux équipes qui ne respirent pourtant pas la sérénité. Il fallait donc un sursaut cette nuit à Washington. Bonne nouvelle, l’équipe pouvait compter sur ses deux leaders, Paul George et Kawhi Leonard. Autre tête d’affiche dans le cinq, un John Wall qui célèbre sa première titularisation de la saison pour son passage à D.C., tout un symbole. Le meneur All-Star a eu le droit à un hommage de la part de son ancienne franchise, avec la petite standing ovation qui va avec.

DC 🤝 John Wall The former Wizard received a standing ovation in his return to DC. (via @NBA) pic.twitter.com/EKeXOXzh9i — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 11, 2022

La petite larme de nostalgie séchée, c’est l’heure de rentrer dans le vif du sujet et Kyle Kuzma met vite les choses au clair : le retour de Jean Mur chez lui ne sera pas une promenade de santé. Totalement en feu sur la première mi-temps, le Kuz’ est tout simplement injouable. Il est déjà à 25 points à la pause ! Malgré une entame ratée, les Clippers sont totalement dans le coup. Paul George monte gentiment en température, Wall s’offre une belle série et commence à balancer des “c’est ma ville” au public qui se prend au jeu. Porzingis sonne la charge pour Washington, PG (encore lui) et Marcus Morris lui répondent et remettent L.A. devant, on a un vrai money time qui se dessine devant nous.

Ça se répond du tac au tac, personne ne veut rien lâcher et puis voilà qu’un certain Nicolas Batum sort de sa boîte. Auteur de 3 paniers primés dans les cinq dernières minutes, le capitaine des Bleus va surtout mettre le shoot de la soirée à 25 secondes du terme pour mettre Washington à -3, grâce à un bon décalage de Kawhi Leonard. Un gros tir comme notre Batman national aime les prendre.

Une fois de plus, Nico aura joué son rôle de facteur X. La défense, la combativité, les shoots qui vont bien au bon moment pour soutenir un Paul George qui aura été stratosphérique disons-le : 36 points, 7 rebonds, 6 passes et 3 steals pour le co-leader des Clippers, qui finira le boulot sur la ligne des lancers après un ultime raté de Porzingis.

Victoire au courage des Angelinos, qui retrouvent des couleurs avant de recevoir l’ogre Boston ce lundi à la Crypto.com Arena.