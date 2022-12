En ce samedi 10 décembre 2022, même pour les fans NBA, difficile de ne pas avoir la tête au Qatar avec ce France – Angleterre forcément épique. Cependant, la nuit qui suit va aussi nous offrir une sacrée affiche : Warriors – Celtics, tiens tiens ça va rappeler quelques souvenirs ça.

# LE PROGRAMME

23h : Heat – Spurs (sur beIN Sports 3)

1h : Pacers – Nets (sur beIN Sports 4 MAX)

1h : Wizards – Clippers

1h30 : Cavaliers – Thunder

2h : Bulls – Mavericks

2h30 : Warriors – Celtics

3h : Nuggets – Jazz

4h : Blazers – Wolves (sur beIN Sports 4 MAX)

# À NE PAS MANQUER

Huit matchs au programme cette nuit, mais surtout un remake des dernières Finales NBA entre les Warriors et les Celtics à 2h30 du matin. Si cette affiche provoque encore des cauchemars du côté de la fanbase de Boston, cette dernière peut se soulager en disant que les Verts réalisent un énorme début de saison (21 victoires en 26 matchs) tandis que les champions en titre ont toujours du mal à décoller (13 victoires – 13 défaites). Le coach des Warriors Steve Kerr l’a dit lui-même tout récemment : “les Celtics sont de loin la meilleure équipe de la NBA”. Difficile de le contredire tant Jayson Tatum et ses copains marchent sur l’eau cette année, en particulier sur le plan offensif (meilleure efficacité offensive). La défense de Golden State – seulement 20e de la NBA en 2022-23 – aura donc fort à faire pour limiter le rouleau compresseur bostonien, tandis que Stephen Curry devra jouer à un niveau similaire à celui qui était le sien en juin dernier quand il a martyrisé les Celtics pendant six matchs. Pour info, au rayon des absents, Boston sera privé d’Al Horford (et Robert Williams évidemment) tandis que Golden State devra se débrouiller sans Andrew Wiggins.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT