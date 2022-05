On attaque ce soir les Game 2 des demi-finales de Conférence, et Celtics comme Grizzlies ont l’obligation de vaincre pour continuer à y croire. Le TD Garden et le FedEx Forum sont prévenus, il va falloir faire BEAUCOUP de bruit ce soir.

# LE PROGRAMME DU MARDI 3 MAI

: Celtics – Bucks (0-1) (beIN Sports 1) 3h30 : Grizzlies – Warriors (0-1) (beIN Sports 1)

Troisièmes de leurs conférences respectives et donc à l’extérieur pour les Games 1 et 2 de ces demi-finales de Conférence, les Bucks et les Warriors ont pourtant frappé un grand coup pour ouvrir la série. À Boston, le duo Jrue Holiday / Giannis Antetokounmpo a montré aux ambitieux Celtics pourquoi Milwaukee était champion en titre, limitant notamment l’attaque de feu locale à un… feu de paille. Ce soir, Jayson Tatum et Jaylen Brown devront montrer autre chose, sale nouvelle pour les C’s Marcus Smart n’est pas du tout en forme après un Game 1 passé à prendre des gnons, et la réception du soir sonne en tout cas, déjà, comme une dernière chance d’exister dans cette série. Du côté de Memphis ? Le score de la série face aux Warriors est le même mais la physionomie est différente puisque les Grizzlies ne sont finalement passés qu’à un petit lay-up de Ja Morant de mener 1-0 face à Golden State. Difficile de gérer cette équipe de grand malade quand les Splash Brothers sont focus et quand le meilleur d’entre eux s’appelle… Jordan Poole, difficile aussi de gagner un match de demi de conf quand Dillon Brooks et Desmond Bane tirent à 3/257 en cumulé. Le duo Morant / Jackson Jr. est en pleine bourre mais l’ensemble du squad de Taylor Jenkins devra assurer, faute de quoi les Dubs se feront un malin plaisir d’expliquer aux Oursons en quoi l’expérience insolente vaut mieux que l’insolence tout court.

Deux énormes matchs une fois de plus, et sans doute, déjà, quelques réponses demain matin quant au rapport de force dans ces deux séries. Rendez-vous dès 1h du matin !